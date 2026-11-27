Pénteken Kalapács József és a No Sugar várja a közönséget, szombaton pedig Póra Zoli és a Stone Hill koncertje után a 4S Street lép színpadra. Archív

Közeleg a Szent Miklós Napok, Gyergyószentmiklós ünnepe: december 3–6. között koncertek, gyermekprogramok, kulturális programok is lesznek, és most is számíthatnak a résztvevők disznótoros ízélményekre.

Gergely Imre 2026. november 27., 19:422026. november 27., 19:42

A négynapos rendezvény csütörtökön, december 3-án vallásturisztikai konferenciával kezdődik a Fogarassy Mihály Szakközépiskolában. Ugyanezen a napon fotókiállítás nyílik az Ifjúsági Főváros rendezvénysorozat pillanataiból a főtéri parkban, majd Fórika Sebestyén tart vetítéssel egybekötött előadást a Szent Miklós Plébánián, Hajdó István halálának 15. évfordulója alkalmából. A Pro Art Galériában Romfeld Ákos fotóművész kiállítására várják a közönséget. Este a Godako Ökölvívó Sportközpontban TóniDob perkúcióestje következik. Pénteken délelőtt gyermekelőadásokkal folytatódik a program, délután pedig a Benedek-kúriában nyílik meg a Gombvilág című kiállítás, amelyhez könyvbemutató is kapcsolódik. Újdonság a korábbi néhány évhez képest, hogy

a főtéri nagyszínpadra visszatérnek a szabadtéri nagykoncertek.

Pénteken Kalapács József koncertje és a No Sugar fellépése várja a közönséget, szombaton pedig Póra Zoli és a Stone Hill a gyerekeknek szóló koncertje után a 4S Street lép színpadra.

Közel négyezer adag étel lesz elérhető. Archív Fotó: Szent Miklós Napok Facebook oldala

Szombaton minden bizonnyal nagyon sokan megfordulnak majd a Kárpát-medencei Disznótoros Fesztiválon, amelyre már több mint harminc csapat nevezett be, és még december 2-ig várják a jelentkező baráti társaságokat, munkahelyi vagy egyéb közösségeket. A közös nagy bográcsban ezúttal 2026 adag székelykáposzta készül, emellett

egy látványos sütőn 500 adag disznótoros burgert is készítenek.

A fesztiválon a szervezők és a részt vevő csapatok kínálatából összesen közel négyezer adag étel lesz elérhető, amelyeket 25 lejes kóstolójeggyel lehet megvásárolni. A zsűri az ételek mellett a süteményeket és a forralt borokat is értékeli. Szombaton délben megnyílik a Fülitől farkáig című kiállítás a Tarisznyás Márton Múzeumban, amely a hagyományos disznóvágás szokásait, eszközeit mutatja be. Kora este

megérkezik a Mikulás is a főtérre,