Pénteken Kalapács József és a No Sugar várja a közönséget, szombaton pedig Póra Zoli és a Stone Hill koncertje után a 4S Street lép színpadra. Archív
Fotó: Szent Miklós Napok Facebook oldala
Közeleg a Szent Miklós Napok, Gyergyószentmiklós ünnepe: december 3–6. között koncertek, gyermekprogramok, kulturális programok is lesznek, és most is számíthatnak a résztvevők disznótoros ízélményekre.
A négynapos rendezvény csütörtökön, december 3-án vallásturisztikai konferenciával kezdődik a Fogarassy Mihály Szakközépiskolában. Ugyanezen a napon fotókiállítás nyílik az Ifjúsági Főváros rendezvénysorozat pillanataiból a főtéri parkban, majd Fórika Sebestyén tart vetítéssel egybekötött előadást a Szent Miklós Plébánián, Hajdó István halálának 15. évfordulója alkalmából. A Pro Art Galériában Romfeld Ákos fotóművész kiállítására várják a közönséget. Este a Godako Ökölvívó Sportközpontban TóniDob perkúcióestje következik.
Pénteken délelőtt gyermekelőadásokkal folytatódik a program, délután pedig a Benedek-kúriában nyílik meg a Gombvilág című kiállítás, amelyhez könyvbemutató is kapcsolódik.
Újdonság a korábbi néhány évhez képest, hogy
Pénteken Kalapács József koncertje és a No Sugar fellépése várja a közönséget, szombaton pedig Póra Zoli és a Stone Hill a gyerekeknek szóló koncertje után a 4S Street lép színpadra.
Közel négyezer adag étel lesz elérhető. Archív
Fotó: Szent Miklós Napok Facebook oldala
Szombaton minden bizonnyal nagyon sokan megfordulnak majd a Kárpát-medencei Disznótoros Fesztiválon, amelyre már több mint harminc csapat nevezett be, és még december 2-ig várják a jelentkező baráti társaságokat, munkahelyi vagy egyéb közösségeket. A közös nagy bográcsban ezúttal 2026 adag székelykáposzta készül, emellett
A fesztiválon a szervezők és a részt vevő csapatok kínálatából összesen közel négyezer adag étel lesz elérhető, amelyeket 25 lejes kóstolójeggyel lehet megvásárolni. A zsűri az ételek mellett a süteményeket és a forralt borokat is értékeli.
Szombaton délben megnyílik a Fülitől farkáig című kiállítás a Tarisznyás Márton Múzeumban, amely a hagyományos disznóvágás szokásait, eszközeit mutatja be. Kora este
majd az Ifjúsági Főváros záróeseménye következik, amelyet tűzijáték kísér. Az estét a 4S Street koncertje koronázza meg, de a város vendéglátóhelyein népzenei koncert, táncház, további fellépések és retro buli is várja a közönséget.
Ugyancsak szombaton nyílik meg a Mikulás Falu is, amely a gyermekek nagy kedvence lesz, nemcsak a Szent Miklós Napokon, de későbbi alkalmakkor is.
A Szent Miklós-templom búcsúünnepe és a búcsús körmenet a vasárnap legfontosabb eseménye, de a nap további részében betlehemi előadás, adventi gyerekkóruskoncert, gyertyagyújtás és a Figura Stúdió Színház improvizációs előadása is szerepel a programban.
A Szent Miklós Napok részletes programja megtalálható a rendezvény Facebook-oldalán.
„Adni öröm, segíteni ünnep” mottóval indult el az Együtt, egymásért, szentmiklósiakért jótékonysági akció. Tartós élelmiszereket gyűjtenek a nehéz körülmények között élő gyergyószentmiklósiak, egyedülálló idősek és rászoruló családok számára.
Leállnak a szabadtéri korszerűsítési munkálatokkal Gyergyószentmiklóson a hideg idő beálltával. A Kossuth Lajos utcában még helyreállítják a felásott útszakaszt, a Gyilkostó úton és a Virág negyedben viszont több munka befejezése jövőre marad.
Kevesebb mint fél óra alatt fogadta el mind a tizenhárom napirendi pontot Gyergyószentmiklós képviselő-testülete a novemberi rendes tanácsülésen. Döntöttek például egy inaktív turisztikai egyesület felszámolásáról és több ingatlanügy rendezéséről is.
Nem végeznek téli útkarbantartást azon a megyei úton, amely Hargita és Szucsáva megyét köti össze. Az autósokat arra kérik, hogy válasszanak más útvonalat.
Gyergyószentmiklós támogatja, hogy hat hónapos átmeneti időszak után induljon el a megyében az új hulladékgazdálkodási rendszer. A képviselő-testület egyöntetű döntést hozott, de az RMDSZ-frakció javaslatára későbbre tolnák az árak elfogadását.
Advent négy vasárnapján ismét közösségi gyertyagyújtásra várják a gyergyószentmiklósiakat a város főterére. Igehirdetések, kórusok és a fúvószenekar is segít ráhangolódni a karácsonyra. Az adventi vásár ezeken az estéken is várja az érdeklődőket.
A kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt járhatatlanná vált a 15-ös országút Maroshévíz és Borszék közötti szakasza kedden délelőtt.
Tűz ütött ki egy gumiszerelő műhelyben Gyergyószentmiklóson hétfő éjszaka – tájékoztatott a Hargita megyei katasztrófavédelem.
Megérkezett az első havazás Gyergyószentmiklósra, de az utakon még nem alakult ki összefüggő hóréteg, ezért a hóekéket egyelőre nem kellett bevetni. A csúszásmentesítéshez ugyanakkor már sózni kellett, a téli karbantartásra pedig felkészültek a városban.
A dualizmus kori Gyergyó országgyűlési képviselőinek munkásságát, a térség érdekeinek képviseletét vizsgálja Garda Dezső történész legújabb kötete. Megállapítható, akkor is létezett karrierizmus, és akkor is voltak, akik sokat tettek Gyergyóért.
szóljon hozzá!