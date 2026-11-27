Fotó: Gergely Imre
Leállnak a szabadtéri korszerűsítési munkálatokkal Gyergyószentmiklóson a hideg idő beálltával. A Kossuth Lajos utcában még helyreállítják a felásott útszakaszt, a Gyilkostó úton és a Virág negyedben viszont több munka befejezése jövőre marad.
Lassan decemberbe fordul a naptár, az egyre hidegebb időjárás pedig a városi beruházások kivitelezését is nehezíti. A Kossuth Lajos utca felső szakaszán még be tudják fejezni a munkálatok során felásott útfelület helyreállítását, miután itt sikerült befejezni az esővíz-elvezető rendszer kiépítését.
amennyiben az időjárás nem szól közbe – tudtuk meg a polgármesteri hivatalnál érdeklődve.
Ezen a szakaszon közösségi rendezvények zajlanak majd az egy hét múlva kezdődő Szent Miklós Napokon, az ígéret szerint addig itt mindenképpen befejezik a javításokat.
Fotó: Gergely Imre
A Gyilkostó úton szintén az esővíz-elvezető rendszer kiépítése zajlott az ősz folyamán, ott a következő időszakban elsősorban a keresztirányú átvágások helyreállítására koncentrálnak,
Amint a városháza válaszaiból megtudtuk, az időjárás miatt nem készül el minden úgy, ahogy tervezték, de a felásott részeken a kivitelező törtkövezést végez, hogy ne legyen sár, és a felásások ne gátolják a lakókat a portájukra való bejutásban.
Fotó: Gergely Imre
A Virág negyed északi részén a csatornahálózat felújítása van folyamatban. Az idei munkával várhatóan a jövő hét közepére végeznek.
a többi útfelület rendezése jövőre marad.
Itt is vállalta a kivitelező, hogy a felásott részeket törtkővel karbantartja, hogy a téli időszakban is járhatóak legyenek.
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