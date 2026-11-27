Leállnak a szabadtéri korszerűsítési munkálatokkal Gyergyószentmiklóson a hideg idő beálltával. A Kossuth Lajos utcában még helyreállítják a felásott útszakaszt, a Gyilkostó úton és a Virág negyedben viszont több munka befejezése jövőre marad.

Gergely Imre 2026. november 27., 09:552026. november 27., 09:55

Lassan decemberbe fordul a naptár, az egyre hidegebb időjárás pedig a városi beruházások kivitelezését is nehezíti. A Kossuth Lajos utca felső szakaszán még be tudják fejezni a munkálatok során felásott útfelület helyreállítását, miután itt sikerült befejezni az esővíz-elvezető rendszer kiépítését.

A városháza és a Pacsirta utca közötti szakaszon a javítás várhatóan körülbelül egy hetet vesz igénybe,

amennyiben az időjárás nem szól közbe – tudtuk meg a polgármesteri hivatalnál érdeklődve. Hirdetés Ezen a szakaszon közösségi rendezvények zajlanak majd az egy hét múlva kezdődő Szent Miklós Napokon, az ígéret szerint addig itt mindenképpen befejezik a javításokat.

Fotó: Gergely Imre

A Gyilkostó úton szintén az esővíz-elvezető rendszer kiépítése zajlott az ősz folyamán, ott a következő időszakban elsősorban a keresztirányú átvágások helyreállítására koncentrálnak,

a hosszanti útfelület javítása viszont jövőre marad.

Amint a városháza válaszaiból megtudtuk, az időjárás miatt nem készül el minden úgy, ahogy tervezték, de a felásott részeken a kivitelező törtkövezést végez, hogy ne legyen sár, és a felásások ne gátolják a lakókat a portájukra való bejutásban.

Fotó: Gergely Imre

A Virág negyed északi részén a csatornahálózat felújítása van folyamatban. Az idei munkával várhatóan a jövő hét közepére végeznek.

Az utak helyreállításából azonban egyelőre csak a már megkezdett aszfaltozási munkálatokat tudják befejezni,