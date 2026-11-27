Archív
Fotó: Haáz Vince
Hókotrók, sószórók és rakodógépek állnak készenlétben Marosvásárhelyen, ahol a város több pontján csúszásgátló anyagokat is kihelyeznek. A téli időszakban a hajléktalanok ellátására is figyelmet fordítanak.
A hóeltakarítást és az utak síkosságmentesítéséhez 16 különböző méretű hókotró és sószóró gép, hat többfunkciós jármű, öt rakodógép, hat hóelszállító teherautó, valamint hómarók állnak rendelkezésre – tájékoztatott a városháza.
A munkagépek állapotát és a csúszásgátló anyagok készletét rendszeresen ellenőrzik, a hóeltakarító járművek mozgását GPS segítségével követik. A város 27 pontján
a Maros-híd két végén pedig további nyolcat. A tárolókban található anyagot bárki használhatja.
A városháza emlékeztet, hogy az ingatlanok előtti járdák hó- és jégmentesítése a magánszemélyek, lakótársulások, vállalkozások és közintézmények kötelessége.
A Rozmaring utca 36. szám alatti éjjeli menedékhely száz embernek biztosíthat szállást, emellett tisztálkodási lehetőséget, szükség esetén élelmet, ruházatot, valamint szociális és egészségügyi segítséget is nyújtanak.
Az utcán éjszakázókról a 0265 253 234-es, a 0365 422 575-ös vagy a helyi rendőrség 0265 250 760-as telefonszámán lehet bejelentést tenni. Közvetlen életveszély esetén a 112-es segélyhívót kell tárcsázni.
Ne tévesszen meg senkit a napsütés, a Kelemen-havasokban rendkívül hideg lesz a hosszú hétvégén – figyelmeztetnek a hegyimentők.
Lakókonténerekbe költöztetik a mikházi, szellemi sérülteket befogadó otthon lakóit, amíg az eddig használt épületeket felújítják és átalakítják. Korábban a sérültek elköltöztetését is tervezték, de erről részben lemondtak.
Jelentős anyagi károkat okozó és öt emberéletet is követelő tűzesetek voltak idén Maros megyében, szám szerint kétszáznegyven. A megelőzés fontosságára hívják fel a figyelmet az illetékesek.
Négy év munka után átadták a csejdi közösségi házat, ahol a Gyulafehérvári Caritas a falu 77 nehéz sorsú gyerekének biztosít majd felzárkóztatási és tanulási lehetőséget, illetve ételt. A házat külföldi és helyi támogatók segítségével építették fel.
Felállították Marosvásárhelyen, a Bolyai téren az óriás adventi koszorút, amelynél mind a négy adventi vasárnapon közös gyertyagyújtást tartanak. Az eseményeken különböző felekezetek képviselői hirdetnek igét, a programot ének, vers és tánc kíséri.
Több díj és illeték drágul január elsejétől Marosvásárhelyen, annak ellenére, hogy idén a kormány nem tette kötelezővé, hogy az infláció mértékével emeljék ezeket. Az emelésről, ami a Víkendtelepet is érinti, a helyi képviselő-testület döntött.
Helikopterről figyelik a közúti forgalmat a Maros megyei rendőrök a súlyos közlekedési balesetek megelőzése érdekében. Az akció során elsősorban a szabálytalanul előző gépkocsivezetők kiszűrésére összpontosítanak.
Teljes terjedelmében lángba borult egy személyautó, miután balesetet szenvedett a Maros megyei Magyarbükkös és Lándor közötti megyei úton szerda este.
A parkolóhelyek hiánya, a tömbházaknál is magasabb fák és a nemrég beüzemelt jelzőlámpák időzítése miatt panaszkodtak a marosvásárhelyi Kosárdomb és November 7 lakónegyed lakói a városvezetésnek.
Első alkalommal szerepel a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a Times Higher Education rangsorában, amely azt méri, mennyire jók az egyetemek a több tudományterületet összekötő kutatásban. Romániából mindössze 14 intézmény került fel a listára.
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