Hókotrók, sószórók és rakodógépek állnak készenlétben Marosvásárhelyen, ahol a város több pontján csúszásgátló anyagokat is kihelyeznek. A téli időszakban a hajléktalanok ellátására is figyelmet fordítanak.

Székelyhon 2026. november 27., 09:392026. november 27., 09:39

A hóeltakarítást és az utak síkosságmentesítéséhez 16 különböző méretű hókotró és sószóró gép, hat többfunkciós jármű, öt rakodógép, hat hóelszállító teherautó, valamint hómarók állnak rendelkezésre – tájékoztatott a városháza. A munkagépek állapotát és a csúszásgátló anyagok készletét rendszeresen ellenőrzik, a hóeltakarító járművek mozgását GPS segítségével követik. A város 27 pontján

39 csúszásgátló anyaggal feltöltött tárolót helyeznek ki,