Helikopterről figyelik a közúti forgalmat a Maros megyei rendőrök a súlyos közlekedési balesetek megelőzése érdekében. Az akció során elsősorban a szabálytalanul előző gépkocsivezetők kiszűrésére összpontosítanak.

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A helikopter fedélzetéről figyelik a közúti forgalmat, az észlelt szabálytalanságokról pedig

Az akció Maros megye több útjára kiterjed, különös figyelmet fordítanak a fokozottan balesetveszélyes útszakaszokra – tájékoztatott a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

valós időben továbbítják az információkat a földi egységeknek,

amelyek azonosítják és megbírságolják a közlekedési szabályokat megszegő gépkocsivezetőket.

A légi megfigyeléssel támogatott közúti ellenőrzések a következő időszakban is folytatódnak.

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A rendőrség felhívja a gépkocsivezetők figyelmét arra, hogy a szabálytalan előzés súlyos következményekkel járhat, különösen a rossz beláthatóságú útszakaszokon, a gyalogátjárók közelében, illetve az útburkolati jelek figyelmen kívül hagyása esetén.