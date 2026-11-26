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Fotó: Belügyminisztérium
Helikopterről figyelik a közúti forgalmat a Maros megyei rendőrök a súlyos közlekedési balesetek megelőzése érdekében. Az akció során elsősorban a szabálytalanul előző gépkocsivezetők kiszűrésére összpontosítanak.
Az akció Maros megye több útjára kiterjed, különös figyelmet fordítanak a fokozottan balesetveszélyes útszakaszokra – tájékoztatott a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.
A helikopter fedélzetéről figyelik a közúti forgalmat, az észlelt szabálytalanságokról pedig
amelyek azonosítják és megbírságolják a közlekedési szabályokat megszegő gépkocsivezetőket.
A légi megfigyeléssel támogatott közúti ellenőrzések a következő időszakban is folytatódnak.
A rendőrség felhívja a gépkocsivezetők figyelmét arra, hogy a szabálytalan előzés súlyos következményekkel járhat, különösen a rossz beláthatóságú útszakaszokon, a gyalogátjárók közelében, illetve az útburkolati jelek figyelmen kívül hagyása esetén.
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