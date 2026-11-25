Fotó: Maros megyei katasztrófavédelem
Három személyautó volt érintett egy közúti balesetben a Maros megyei Marosfelfaluban, egy sérültet kórházba szállítottak sérülései miatt.
Az első információk szerint a balesetben három ember, a három gépkocsi vezetője érintett, egyikük sem szorult a roncsok közé. Közülük
a másik két sofőr enyhébb sérüléseket szenvedett, ők elutasították a kórházi ellátást.
A baleset helyszínére a szászrégeni tűzoltókat és a megyei mentőszolgálat egységét is riasztották – tájékoztatott a Maros megyei katasztrófavédelem.
Noha érkeztek panaszok a vidéki buszok menetrendjével kapcsolatban, és ellenőrzéseket is végzett a megyei tanács illetékes hatósága, büntetés, illetve javulás nem történt. Decemberben és januárban lejárnak a szerződések, de érdemi változás nem várható.
Minden ősszel ellepik Marosvásárhely egyes részeit a varjak: hajnalban és esténként több ezer madár vonul be a városba éjszakázni, és a ragadozók is kevésbé fenyegetik őket. A cél az, hogy olyan helyeken maradjanak, ahol keveseket zavarnak.
A harmincnapos határidő be nem tartása miatt átment a hulladékszállító cég által kért drágítás, így az általa alkalmazott tarifa legalább ötven százalékkal nő. Azt nem tudni, hogy Marosvásárhelyen és környékén mennyi illetéket fogunk fizetni.
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Fejsérülést szenvedett egy 44 éves marosvásárhelyi férfi egy Maros megyei lőtéren, miután egy lövedék eltalálta a fejét. A rendőrség vizsgálja a történtek körülményeit.
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