2026. november 24., kedd

Több ezer varjú a város felett: honnan jönnek, és miért maradnak?

Minden ősszel ellepik Marosvásárhely egyes részeit a varjak: hajnalban és esténként több ezer madár vonul be a városba éjszakázni, és a ragadozók is kevésbé fenyegetik őket. A cél az, hogy olyan helyeken maradjanak, ahol keveseket zavarnak.