Elég sok panasz érkezik a vidéki járatokra
Fotó: Haáz Vince
Noha érkeztek panaszok a vidéki buszok menetrendjével kapcsolatban, és ellenőrzéseket is végzett a megyei tanács illetékes hatósága, büntetés, illetve javulás nem történt. Decemberben és januárban lejárnak a szerződések, de érdemi változás nem várható.
A rendszeresen munkába, iskolába, gyógytornára ingázó Maros megyeiek közül nagyon sokan elégedetlenek a vidéki tömegközlekedéssel, amelyet igénybe vesznek, vennének, hogy falujukból, városukból eljussanak Marosvásárhelyre. A közösségi oldalakon közzétett bejegyzésekről, de a polgármesteri hivatalok közösségi oldalain megjelenő panaszokból is kiderül, hogy a vidéki buszjáratok nem tartják be a programot, néha a megállókban hagyják az utasokat.
Leggyakrabban azért panaszkodnak az utasok, mert
így akinek nincs lehetősége személyautóval közlekedni, elkésik a munkából, orvostól, iskolából.
Nagyernyei olvasónk jelezte, a Marosvásárhelytől bő tíz kilométerre lévő nagyközségből induló járatok programját szinte havonta változtatják. A legnagyobb gondot a jelenti, hogy az utolsó buszok délután hat óra körül indulnak a városból, így azoknak, akik délutánosok vagy munkaidejük után intézik ügyeiket, illetve azoknak a diákoknak, akik magánórán vesznek részt vagy netán a művészeti gimnáziumban járnak, nincs amivel hazamenniük.
Túlzsúfolt buszokra panaszkodnak a Mezőpanit községbeliek is, hiányzó járatokra a nyárádtőiek, ahová a szerződés szerint ki kellene járnia a vidéki autóbusznak, de a valóságban ez nincs így. Emiatt a helyiek a Marosludas és Radnót felé haladó, és onnan visszaérkező járatokra ülnek fel, ha a megyeközpontba vagy onnan haza igyekeznek.
A vidéki tömegközlekedést Maros Megye Tanácsa felügyeli, az önkormányzat egyik szakosztálya hirdeti meg a versenytárgyalást a szolgáltatók kiválasztására, ők állítják össze az útvonalakat, amelyeken a cégeknek szállítaniuk kell az utasokat, és elméletileg nekik kell ellenőrizniük azt is, hogy a programot betartják-e vagy sem. Az elkövetkező időszakban lejár a szerződések javarésze, így arra voltunk kíváncsiak, lesz-e javulást, változás.
Mint Molnár Imolától, a sajtóiroda munkatársától megtudtuk,
decemberben lejár a Marosvásárhelyről Szováta és Nyárádszereda felé szállító cégek szerződése,
akárcsak Marosvásárhelyről Mezőbándra és környékére szóló szolgáltatási szerződés.
De a Mezőpanit községbeli településekre fuvarozó cégek,
a Nyárádtőre, Radnótra és Búzásbesenyőbe utasokat szállító magánvállalkozók szerződése is kifut,
a Marosludasról a környező településekre szállító cégekkel kötött szerződés az érvényességi határidő végéhez közeledik.
Januárban a Segesvárról a környező községekbe fuvarozó társaságokkal kötött szerződés hatálya szűnik meg.
Az illetékestől megtudtuk, a vidéki tömegközlekedés folytonosságának biztosítása érdekében
Ennek érdekében kidolgoztak már egy határozattervezetet, amelyet hamarosan a tanácsosok elé terjesztenek. A hosszabbítás azonban legfennebb 2027. december 31-ig terjedhet ki.
A vidéki buszmegállókat egy kis tábla jelzi Marosvásárhelyen
Fotó: Haáz Vince
„Ezzel egyidejűleg Maros Megye Tanácsa megtette a szükséges intézkedéseket a mobilitási tanulmány aktualizálására, a megvalósíthatósági tanulmány felülvizsgálatára, valamint előkészítette a dokumentációt a újabb versenytárgyalás megszervezésére. Mindez a Maros megyei menetrend szerinti személyszállítási program 2027–2037 közötti időszakára vonatkozik majd” – közölte.
Érdeklődésünkre megtudtuk, az elmúlt időszakban
Az érintett közlekedési szolgáltatók részére hivatalos megkereséseket küldtek, továbbá helyszíni ellenőrzéseket is végeztek.
Ugyanakkor megvizsgálták a menetrendek betartását, a közlekedési eszközök állapotát, valamint az utasok számát is. Szankciók kiszabására azonban nem került sor.
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