A mezőmadarasiak azt szeretnék, ha községük továbbra is önálló maradna
Fotó: Haáz Vince
Szeretnének önálló község maradni, nem kívánnak önként csatlakozni egyik szomszédos településhez sem – döntöttek a vasárnapi falugyűlésen a Maros megyei Mezőmadaras lakói, akik népszavazást szeretnének a falu jövőjét illetően.
2026. november 23., 16:502026. november 23., 16:50
2026. november 23., 17:322026. november 23., 17:32
Az 1500 fő alatti lakosságú községek tervezett összevonása Maros megyét is érinti: a legutóbbi statisztikai kimutatás szerint összesen tizennyolc község tartozik ebbe a kategóriába.
A magyar vagy többségében magyar lakosságú községek közül többek között Havad, Nyárádmagyarós, Berekeresztúr, Székelyhodos, Székelyvécke, Magyarbükkös, Mezőbodon és Mezőmadaras sorolható ide. Ez utóbbiban vasárnap falugyűlést szerveztek, amelyen többek között az önkéntes összevonás lehetőségéről is egyeztettek.
Mezőmadaras 2004-ben vált önálló községgé, amikor különvált Mezőbándtól, 2011-ben pedig Szénáságy is csatlakozott hozzá. Kovács Ilona polgármester a Székelyhonnak elmondta,
Holott több olyan madarasi is van, aki bár külföldön dolgozik, háza van a településen, adót fizet utána, és ha korábban nem is, nyugdíjas korában szeretne hazaköltözni. A községvezető már akkor jelezte, hogy nem egyeznek az adatok, de észrevételét nem vették figyelembe.
Vasárnap a kultúrotthon kicsinek bizonyult, hiszen 150-en jöttek el a falugyűlésre, amelyről mindenki írásbeli értesítést kapott. A polgármester építő jellegű találkozóként értékelte a gyűlést, amelyen mindenki elmondhatta a véleményét, és meghallgatta másokét.
Amennyiben erre lehetőség nyílik, népszavazást tartanak, hogy ily módon is kinyilvánítsák az önállóság megőrzésére irányuló akaratukat.
Kovács Ilona: szépen fejlődtünk mi az elmúlt években
Fotó: Haáz Vince
„Különösen az idősek hangsúlyozták, most sokkal jobb nekik, mert van, akihez helyben forduljanak, meg tudják oldani az ügyes-bajos dolgaikat. Ha már nem tudnak bemenni a hivatalba, akkor valaki kimegy hozzájuk, és segít. Korábban, amikor Mezőbándhoz tartoztunk, el volt hanyagolva a település, de az emberek is” – foglalta össze a falugyűlésen elhangzottakat az elöljáró.
Kovács Ilona elmondta, jelenleg heten dolgoznak az önkormányzatnál, és több pályázatot is sikerült megnyerniük, ezek révén közművesítettek és aszfaltoztak. Az infrastrukturális beruházások hamarosan lezárulnak, ezt követően a települések szépítésére összpontosítanának.
„A kormány adókedvezményt és támogatásokat ígér, ha önkéntesen lemondunk a függetlenségről. De kérdem én: ha nem tudja, nem akarja a kis településeket megtartani, támogatni, akkor honnan tud kedvezményt és támogatást adni?
Tudjuk, hogy ha lemondunk erről a lehetőségről, akkor majd ahhoz csatolnak, akihez akarnak, de mi kitartunk az önállóság mellett, és népszavazást akarunk” – szögezte le.
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