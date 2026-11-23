Fotó: balealac.ro
Ezen a télen ismét megépül a jéghotel a több mint 2000 méteres tengerszint feletti magasságban fekvő Bilea-tónál, miután tavaly a szokatlanul enyhe idő miatt elmaradt az építése – közölték hétfőn a turisztikai látványosság üzemeltetői.
2026. november 23., 16:122026. november 23., 16:12
2026. november 23., 16:142026. november 23., 16:14
„Megkezdjük a jéghotel építését. Ezen a télen is felépül a Bilea-tónál, a menedékház mellett. A munkálatok az időjárástól függenek” – írták Facebook-oldalukon.
Az Agerpres által idézett bejegyzés szerint a szálloda működtetői a téli ünnepek idején már látogatókat várnak,
A Bilea-tó melletti jéghotel 19 éve Szeben megye egyik téli turisztikai látványossága. A jégből és hóból készülő épületet minden télen újra felépítik a Fogarasi-havasokban, ha az időjárási körülmények ezt lehetővé teszik.
A PSD területi-közigazgatási reformját előkészítő munkacsoport koordinátora, Dragoș Benea hétfőn kijelentette: az egyik felvetés szerint Romániát nyolc nagy megyére lehetne felosztani a jelenlegi fejlesztési régiók határait követve.
A székelyföldi települések önkéntes, közös közigazgatási egységbe szerveződését indítványozza az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) a Romániában tervezett közigazgatási reform kapcsán.
Erős hőmérséklet-ingadozások és szinte mindennapos csapadék várható a következő két hétben az ország nagy részén – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) november 23. és december 6. közötti előrejelzéséből.
Országos egyeztetéssorozatot indít a Szociáldemokrata Párt (PSD), hogy ismertesse a lakossággal és a polgármesterekkel a kisebb települések önkéntes összevonásának előnyeit.
A benzin literenkénti ára 9 lej, a gázolajé pedig 10,5 lej alá csökkent, miután a piacvezető OMV Petrom hétfőn délben 7 banival mérsékelte az üzemanyagok árát. Utoljára négy jónappal ezelőtt, július végén tankolhattunk hasonló áron benzint.
Több mint 15 órája tart a brassópojánai szállodában kitört tűz oltása, a helyszínen több mint 100 tűzoltó dolgozik.
Lehavazott a Libán-tetőn, ahol így már téli útviszonyok között kell közlekedniük az autósoknak. A 138-as megyei út hegyvidéki szakasza ilyenkor rendszeresen nehezebben járható, ezért újra felmerült a kérdés, mennyire biztonságos az áthaladás.
A havazás és a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt hétfő délelőtt 10 óra 30 perctől lezárták a forgalom elől a Transzalpina (67C jelzésű országút) magashegyi út Obârșia Lotrului és Curpăt közötti, 18 kilométeres szakaszát.
Havazásra, hóviharokra és erős szélre figyelmeztető sárga és narancssárga jelzésű riasztásokat adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A figyelmeztetések az ország több mint felét érintik, és kedd estig maradnak érvényben.
A belföldi turizmust ösztönző új adókedvezmény a civil szervezetek támogatásait veszélyeztetheti – figyelmeztet a Concordia Munkáltatói Szövetség. A tervezet szerint a cégek 1600 lej értékű üdülési utalványokat vonhatnának le a nyereségadójukból.
szóljon hozzá!