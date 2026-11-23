Ezen a télen ismét megépül a jéghotel a több mint 2000 méteres tengerszint feletti magasságban fekvő Bilea-tónál, miután tavaly a szokatlanul enyhe idő miatt elmaradt az építése – közölték hétfőn a turisztikai látványosság üzemeltetői.

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„Megkezdjük a jéghotel építését. Ezen a télen is felépül a Bilea-tónál, a menedékház mellett. A munkálatok az időjárástól függenek” – írták Facebook-oldalukon.

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Az Agerpres által idézett bejegyzés szerint a szálloda működtetői a téli ünnepek idején már látogatókat várnak,