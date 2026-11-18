Eddig csak korabeli dokumentumokból ismert épület pontos helyét sikerült meghatározni egy székelyudvarhelyi régészeti feltárásnak köszönhetően: a jezsuiták egykori iskolájának falai kerültek elő egy útjavítás során Székelyudvarhelyen.

Bencze Emese 2026. november 18., 18:052026. november 18., 18:05

A jezsuiták által épített egykori katolikus iskola falmaradványai kerültek elő a székelyudvarhelyi Baróti Szabó Dávid utca alsó szakaszán, a kockakaköves út felújításakor. A feltárt épület az 1909–1910-ben lebontott katolikus iskola volt, amely alatt korábban a jezsuiták által a 17. század második felében épített iskola állt – magyarázta lapunknak a feltárást vezető régész, Nyárádi Zsolt. korábban írtuk Biztonságosabbá teszik a gyalogosközlekedést a székelyudvarhelyi Baróti Szabó Dávid utcában Útjavítási munkálatok zajlanak Székelyudvarhelyen, a Baróti Szabó Dávid utcában, ahol a gyalogosok biztonságos közlekedése érdekében járdát is kialakítanak. A munkálatok hamarosan befejeződnek. A Haáz Rezső Múzeum munkatársa rámutatott, a falmaradványok közvetlenül az útburkolat alól kerültek elő, így kiderült, hogy

a szerpentines út későbbi kialakítása nem pusztította el teljesen az épületet,

a magasabban lévő részeket szinte nem is érintette, helyenként még mintegy fél méter magas falrészek is fennmaradtak.

Fotó: Olti Angyalka

A régészeti munkálatok során pénzérméket és kisebb kerámiatöredékeket is találtak, utóbbiak között

a 15–16. századi településrétegből származó darabok is vannak.

Nyárádi Zsolt szerint az iskola felépítése előtt lakóházak álltak a környéken. A mostani felfedezés azért is jelentős, mert eddig nem ismerték az egykori épület pontos helyét. A korabeli dokumentumokból viszont már tudták, hogy az épület kétszintes volt: az alsó szinten három, a felsőn pedig két terem kapott helyet. Az 1773-as rendfelszámoláskor készült leltár részletesen leírja az épületet.

Fotó: Olti Angyalka

Az egykori iskola méreteit egy 1834-es helyszínrajz segítségével is pontosítani tudják: a dokumentumot a feltárt maradványokkal összevetve az épület egykori elhelyezkedése és kiterjedése is meghatározható. Nyárádi Zsolt szerint jelentős méretű épületről van szó, amelynek nagyságát jól érzékelteti, hogy a helyszínrajz alapján szinte a Szent Miklós-hegyi plébániatemplom méreteivel azonos épületet kell elképzelni.

Fotó: Olti Angyalka

A szakember kérdésünkre azt is elmondta, a régészeti feltárás nem szerepelt előzetesen a munkálatok tervei között, ugyanis eredetileg csupán az út karbantartásáról volt szó. A kockakő felszedésekor azonban

közvetlenül a burkolat alól előbukkantak az alapfalak,

ezért vált szükségessé a régészek beavatkozása.

Fotó: Olti Angyalka

Kiemelte, a maradványokat részletesen dokumentálták: milliméteres pontosságú rajzok, topográfiai felmérés, valamint légifelvételek készültek. Mint megtudtuk, a feltárást nem tervezik tovább folytatni, mivel a magasabban fekvő részek vizsgálatához már jelentős mennyiségű földet kellene megmozgatni, az így nyerhető többletinformáció pedig nem lenne arányban a munkával.

Fotó: Olti Angyalka

Nyárádi Zsolt hangsúlyozta ugyanakkor, hogy régészeti feltárás nem akadályozta az útfelújítást, a munkálatok a régészek jelenléte alatt is folytatódtak a felsőbb szakaszokon. Kérdésünkre elmondta azt is,

a legjobb állagmegóvást az jelenti, ha visszatemetik a feltárt épületrészeket,

most, hogy a feltárás befejeződött és a dokumentálás is megtörtént.

Fotó: Olti Angyalka

Így hamarosan ez következik, ennek köszönhetően pedig a feltárás által érintett szakaszon is tovább folytatódhat az útjavítás. A kutatás azonban a terepmunka után nem ért véget: a régészek levéltári forrásokat, egyházi dokumentumokat és korabeli leltárakat is átnéznek, hogy pontosabb képet kapjanak az egykori iskola és környezetének történetéről. Hirdetés A mostani feltárásról a várostörténeti konferencián, illetve a várostörténeti kiadványsorozat következő számában is részletesebben beszámolnak majd.

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka