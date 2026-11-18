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Eltérő technológiával, adatforrásokkal és számítási módszerekkel dolgozik a Google földrengésjelző rendszere és az országos földfizikai intézet (INCDFP), ez magyarázza, hogy a szerda hajnali földrengés erősségét a Google 6,5-re, a szeizmológusok pedig 5,7-re becsülték – közölte az intézet.
2026. november 18., 18:002026. november 18., 18:00
2026. november 18., 18:062026. november 18., 18:06
A tájékoztatásban hangsúlyozták, hogy a Google Android Earthquake Alerts rendszere az okostelefonokba épített mozgásérzékelők adatait dolgozza fel automatikusan. Ezek az érzékelők azonban
A földfizikai intézet az országos szeizmológiai hálózat mérőállomásainak adatait használja, az első automatikus becsléseket pedig a szakemberek később valamennyi rendelkezésre álló adat alapján felülvizsgálják – magyarázták.
Az intézet képviselői rámutattak arra is, hogy a korai riasztórendszerek nem jelzik előre a földrengéseket, hanem a már bekövetkezett földmozgást érzékelik, és
A rengés erősségére vonatkozó első becslések ezért később módosulhatnak.
A szerda hajnali, 120,8 kilométeres mélységben bekövetkezett földrengés erősségét az intézet rendszere kezdetben 5,6-ra becsülte, majd 5,7-re pontosította.
A szeizmológusok arra is magyarázatot adtak, hogy miért érezhették különböző erősségűnek ugyanazt a földrengést az emberek. Míg a magnitúdó a felszabaduló energia mennyiségét jellemzi, az intenzitás azt mutatja meg, hogy egy adott helyen milyen hatásai vannak a földmozgásnak.
A rengés érzékelhető erőssége függ az epicentrumtól való távolságtól, a földrengés mélységétől, a talaj összetételétől és az épületek szerkezetétől is. A laza talaj felerősítheti a rezgéseket,
A Vrancea térségében nagyobb mélységben bekövetkező földrengések sajátossága, hogy akár az epicentrumtól több száz kilométerre is érezhetők. A szerdai földmozgást ráadásul az éjszakai csend és nyugalom miatt is könnyebben érzékelhették az emberek – idézi a szakemberek magyarázatát az Agerpres.
A földfizikai intézet munkatársai ugyanakkor azt javasolják a lakosságnak, hogy csak hivatalos forrásokból tájékozódjon a földrengések pontosított adatairól.
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