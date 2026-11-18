Eltérő technológiával, adatforrásokkal és számítási módszerekkel dolgozik a Google földrengésjelző rendszere és az országos földfizikai intézet (INCDFP), ez magyarázza, hogy a szerda hajnali földrengés erősségét a Google 6,5-re, a szeizmológusok pedig 5,7-re becsülték – közölte az intézet.

Székelyhon 2026. november 18., 18:002026. november 18., 18:00 2026. november 18., 18:062026. november 18., 18:06

A tájékoztatásban hangsúlyozták, hogy a Google Android Earthquake Alerts rendszere az okostelefonokba épített mozgásérzékelők adatait dolgozza fel automatikusan. Ezek az érzékelők azonban

kevésbé pontosak, mint a földrengések megfigyelésére szolgáló műszerek.

A földfizikai intézet az országos szeizmológiai hálózat mérőállomásainak adatait használja, az első automatikus becsléseket pedig a szakemberek később valamennyi rendelkezésre álló adat alapján felülvizsgálják – magyarázták. Az intézet képviselői rámutattak arra is, hogy a korai riasztórendszerek nem jelzik előre a földrengéseket, hanem a már bekövetkezett földmozgást érzékelik, és

még azelőtt igyekeznek figyelmeztetni a lakosságot, hogy a potenciálisan pusztító szeizmikus hullámok elérnék az adott térséget.

A rengés erősségére vonatkozó első becslések ezért később módosulhatnak. A szerda hajnali, 120,8 kilométeres mélységben bekövetkezett földrengés erősségét az intézet rendszere kezdetben 5,6-ra becsülte, majd 5,7-re pontosította. Hirdetés A szeizmológusok arra is magyarázatot adtak, hogy miért érezhették különböző erősségűnek ugyanazt a földrengést az emberek. Míg a magnitúdó a felszabaduló energia mennyiségét jellemzi, az intenzitás azt mutatja meg, hogy egy adott helyen milyen hatásai vannak a földmozgásnak. A rengés érzékelhető erőssége függ az epicentrumtól való távolságtól, a földrengés mélységétől, a talaj összetételétől és az épületek szerkezetétől is. A laza talaj felerősítheti a rezgéseket,

a magasabb épületek felső emeletein pedig erőteljesebb lehet a kilengés.