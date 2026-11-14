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Nyolc órán át számolták az erdőkben és raktárakban talált pénzt – videóval

• Fotó: Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal

Fotó: Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal

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Több milliárd forintnyi készpénzt találtak a nyomozók a Seszták Miklós országgyűlési képviselő ügyében indított büntetőeljárásban. A pénzt nyolc órán át öt gépi számlálóval számolták meg.

Székelyhon

2026. november 14., 09:372026. november 14., 09:37

2026. november 14., 09:372026. november 14., 09:37

A pénz felkutatásáról a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) videót is közzétett.

Mint korábban beszámoltunk, a kutatás során nagy mennyiségű készpénzt találtak a nyomozók erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanban elrejtve, valamint eldugott helyen lévő nagy értékű széfben tárolva.

korábban írtuk

Többmilliárdnyi készpénzt találtak az NVVH nyomozói Seszták Miklós ügyében
Többmilliárdnyi készpénzt találtak az NVVH nyomozói Seszták Miklós ügyében

Erdőkben elásva, raktárépületekben, illetve lakóházakban, valamint széfben tárolt készpénz-összegeket találtak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal nyomozói Seszták Miklós volt országgyűlési képviselő ügyében.

A két napig tartó kutatómunka során megtalált készpénz teljes összege 5 071 632 000 forint, 2 658 350 euró és 1 257 100 dollár.

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Kármán András pénzügyminiszter a Facebook-oldalán pénteken este azt írta, hogy

az átvételkor a kincstár 12 munkatársa 8 órán át, 5 gépi számlálóval számolta meg a pénzt.

A Központi Nyomozó Főügyészség a Volánbusz Zrt.-t érintő személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyben folytat nyomozást. A nyomozás adatai alapján feltételezhető, hogy a volt miniszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) vezérigazgatója a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló cégek képviselőjétől – közvetítőn keresztül – összesen több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vett át 2015 és 2018 között.

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