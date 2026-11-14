Nyolc órán át számolták az erdőkben és raktárakban talált pénzt – videóval

Több milliárd forintnyi készpénzt találtak a nyomozók a Seszták Miklós országgyűlési képviselő ügyében indított büntetőeljárásban. A pénzt nyolc órán át öt gépi számlálóval számolták meg.

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A pénz felkutatásáról a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) videót is közzétett.

Mint korábban beszámoltunk, a kutatás során nagy mennyiségű készpénzt találtak a nyomozók erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanban elrejtve, valamint eldugott helyen lévő nagy értékű széfben tárolva.

korábban írtuk Többmilliárdnyi készpénzt találtak az NVVH nyomozói Seszták Miklós ügyében Erdőkben elásva, raktárépületekben, illetve lakóházakban, valamint széfben tárolt készpénz-összegeket találtak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal nyomozói Seszták Miklós volt országgyűlési képviselő ügyében.

A két napig tartó kutatómunka során megtalált készpénz teljes összege 5 071 632 000 forint, 2 658 350 euró és 1 257 100 dollár.

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Kármán András pénzügyminiszter a Facebook-oldalán pénteken este azt írta, hogy