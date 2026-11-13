Magyar Péterrel tárgyalt Nicușor Dan az uniós csúcs előtt

Fotó: presidency.ro
Nicușor Dan államfő kétoldalú megbeszélést folytatott pénteken Dublinban Magyar Péter magyar miniszterelnökkel.
A mintegy 45 perces találkozóra az Európai Tanács informális ülése előtt került sor, amelynek az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét betöltő Írország ad otthont.
Az elnöki hivatal közlése szerint a megbeszéléseken részt vesz a Mistral AI vezérigazgatója, Arthur Mensch és Geoffrey Hinton Nobel-díjas kutató is.
Nicușor Dan azt fogja szorgalmazni, hogy az Európai Unió gyorsítsa fel felzárkózását a mesterséges intelligencia globális versenyében, kerülj
A jelenlegi 41 helyett kilenc nagy megyét alakítana ki Romániában a Béke – Románia az első párt.
A DIICOT pénteken közölte, hogy a gázolaj-kereskedelemhez kapcsolódó adócsalási ügyben zár alá helyeztek 111 ingatlant – épületeket és telkeket -, valamint a gyanúsítottak bankszámláit, összesen 114,9 millió lej értékhatárig.
A párbeszéd, a tolerancia és az együttműködés fontosságát hangsúlyozza a magyar nyelv napja alkalmából küldött üzenetében Nicușor Dan államelnök.
Első- és másodfokú (sárga és narancssárga jelzésű) árvízkészültséget rendelt el pénteken az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) 13 megye folyóinak vízgyűjtő területére.
Több mint 4,2 millió lej bírságot szabott ki egy hét alatt a Munkaügyi Felügyelet 2357 ellenőrzés során, 58 esetben be nem jelentett foglalkoztatást tártak fel – közölte pénteken a Facebook-oldalán az intézmény.
A román gazdaság harmadik negyedévi, 2,1 százalékos bővülése lélegzetvételhez juttatta a gazdaságot, de nem tekinthető fellendülésnek – véli Adrian Negrescu gazdasági tanácsadó.
Erős szélre figyelmeztető narancssárga és sárga jelzésű riasztást péntekre az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). Szombaton jelentősen lehűl az idő, vasárnap hajnalban pedig az ország nagy részén fagyni fog.
Őrizetbe vette pénteken a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) a konstancai Oil Terminal előző nap lemondott kereskedelmi igazgatóját, Gabriel Darabant a gázolaj-kereskedelemhez kapcsolódó adócsalási ügyben.
Az előrejelzéseknek megfelelően felmelegedett az idő országszerte, a péntek reggeli hőmérsékleti értékek a 10 Celsius-fok körüli tartományban maradtak a hegyközi medencékben is.
Nicușor Dan államfő csütörtökön kijelentette, hogy magánemberként joga van megtagadni a párbeszédet azzal, aki nem tanúsít tiszteletet iránta.
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