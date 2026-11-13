Magyar Péterrel tárgyalt Nicușor Dan az uniós csúcs előtt

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A mintegy 45 perces találkozóra az Európai Tanács informális ülése előtt került sor, amelynek az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét betöltő Írország ad otthont.

Az uniós vezetők először tartanak olyan külön találkozót, amelyet teljes egészében a mesterséges intelligenciának szentelnek.

Az elnöki hivatal közlése szerint a megbeszéléseken részt vesz a Mistral AI vezérigazgatója, Arthur Mensch és Geoffrey Hinton Nobel-díjas kutató is.

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