Árvízveszélyre figyelmeztetnek, Hargita és Maros megye is érintett

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Fotó: Tuchiluș Alex
Első- és másodfokú (sárga és narancssárga jelzésű) árvízkészültséget rendelt el pénteken az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) 13 megye folyóinak vízgyűjtő területére.
A hidrológusok szerint péntek déltől szombat reggelig nagy mennyiségű víz árad le a patakokon, lejtőkön és vízfolyásokon,
és a vízállás meghaladhatja a másodfokú készültségi szintet a Nagy-Szamos Beszterce-Naszód megyei, valamint a Lápos Máramaros megyei szakaszain.
Ugyanakkor szombat délig elsőfokú árvízvédelmi készültség lesz érvényben a Maros (Hargita, Maros és Beszterce-Naszód megyékben), a Beszterce (Suceava, Hargita és Neamț megyékben) folyókon.
Emellett a Tisza, Visó, Iza, Lápos (Máramaros), Túr (Szatmár), Nagy-Szamos (Beszterce-Naszód), Kis-Szamos (Bihar és Kolozs), Sebes-Körös (Kolozs és Bihar), Fekete-Körös (Bihar és Arad), Fehér-Körös (Hunyad és Arad), Aranyos (Fehér), Béga (Temes és Arad), Temes (Krassó-Szörény és Temes) vízgyűjtő területére is figyelmeztetést adtak ki.
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