Növekedett a román gazdaság, de a szakértő szerint még korai fellendülésről beszélni

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Fotó: Orbán Orsolya
A román gazdaság harmadik negyedévi, 2,1 százalékos bővülése lélegzetvételhez juttatta a gazdaságot, de nem tekinthető fellendülésnek – véli Adrian Negrescu gazdasági tanácsadó.
A közgazdász pénteken a Facebook-oldalán megállapította: az elmúlt három év legnagyobb negyedéves gazdasági növekedés ellenére éves összevetésben
„A gazdaság kijött a gödörből, de még nem állt növekedési pályára. Lényegében visszanyertük azt, amit az előző három negyedévben elveszítettünk” – írta Negrescu.
Szerinte most az a kérdés, hogy a javulás mögött a fogyasztás, a beruházások vagy csupán a jobb mezőgazdasági év áll-e. Ezt a decemberben közlendő részletes adatok mutathatják meg.
Negrescu úgy véli, a kormánynak reális 2027-es költségvetésre, a pazarló állami kiadások visszafogására és a gazdaság élénkítését szolgáló beruházásokra van szüksége. Arra is figyelmeztetett, hogy
Az Országos Statisztikai Intézet (INS) pénteken közölt gyorsbecslése szerint a román gazdaság 2,1 százalékkal bővült a harmadik negyedévben az előző negyedévhez képest, az első kilenc hónapban ugyanakkor a GDP 0,3 százalékkal csökkent éves összevetésben – közli az Agerpres.
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