Növekedett a román gazdaság, de a szakértő szerint még korai fellendülésről beszélni

A román gazdaság harmadik negyedévi, 2,1 százalékos bővülése lélegzetvételhez juttatta a gazdaságot, de nem tekinthető fellendülésnek – véli Adrian Negrescu gazdasági tanácsadó.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A közgazdász pénteken a Facebook-oldalán megállapította: az elmúlt három év legnagyobb negyedéves gazdasági növekedés ellenére éves összevetésben

a GDP alig haladja meg a 2025 őszén mért szintet.

„A gazdaság kijött a gödörből, de még nem állt növekedési pályára. Lényegében visszanyertük azt, amit az előző három negyedévben elveszítettünk” – írta Negrescu.

Szerinte most az a kérdés, hogy a javulás mögött a fogyasztás, a beruházások vagy csupán a jobb mezőgazdasági év áll-e. Ezt a decemberben közlendő részletes adatok mutathatják meg.

Hirdetés

Negrescu úgy véli, a kormánynak reális 2027-es költségvetésre, a pazarló állami kiadások visszafogására és a gazdaság élénkítését szolgáló beruházásokra van szüksége. Arra is figyelmeztetett, hogy