Nagyot fordul az időjárás hétvégére

Erős szélre figyelmeztető narancssárga és sárga jelzésű riasztást péntekre az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). Szombaton jelentősen lehűl az idő, vasárnap hajnalban pedig az ország nagy részén fagyni fog.

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A narancssárga jelzésű riasztás magashegyi térségekben van érvényben. Az érintett régiókban a széllökések sebessége elérheti a 90–120, helyenként a 140 km/órát.

Erdélyben, a Partiumban, Máramarosban, a Bánságban Moldvában, Dobrudzsában, Havasalföld északkeleti és keleti részén, valamint Olténia délnyugati részén sárga jelzésű riasztás van érvényben,