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Nagyot fordul az időjárás hétvégére

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

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Erős szélre figyelmeztető narancssárga és sárga jelzésű riasztást péntekre az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). Szombaton jelentősen lehűl az idő, vasárnap hajnalban pedig az ország nagy részén fagyni fog.

Székelyhon

2026. november 13., 11:392026. november 13., 11:39

A narancssárga jelzésű riasztás magashegyi térségekben van érvényben. Az érintett régiókban a széllökések sebessége elérheti a 90–120, helyenként a 140 km/órát.

Erdélyben, a Partiumban, Máramarosban, a Bánságban Moldvában, Dobrudzsában, Havasalföld északkeleti és keleti részén, valamint Olténia délnyugati részén sárga jelzésű riasztás van érvényben,

50–75 km/órás széllökésekkel.

Az ANM előrejelzése szerint vasárnap reggel 10 óráig esőre, havazásra, erős szélre és jelentős lehűlésre lehet számítani Romániában. Pénteken főként az ország nyugati, északnyugati és középső részén, éjszaka pedig délen várható eső.

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Péntekről szombatra virradóan a hegyvidéken egyre többfelé havas eső és havazás várható, általában 5–10 centiméteres hóréteggel.

Erdély keleti és délkeleti részén is havazhat,

és helyenként megmaradhat a hó.

Szombaton a nappali csúcshőmérséklet 6–11 fokra csökken. Vasárnap hajnalban az ország nagy részén fagypont alá süllyed a hőmérséklet, Erdély keleti részén pedig kemény fagy várható, mínusz 10 fok körüli értékekkel – írja az Agerpres.

Belföld Időjárás
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