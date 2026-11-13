Nagyot fordul az időjárás hétvégére

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Fotó: Pinti Attila
Erős szélre figyelmeztető narancssárga és sárga jelzésű riasztást péntekre az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). Szombaton jelentősen lehűl az idő, vasárnap hajnalban pedig az ország nagy részén fagyni fog.
A narancssárga jelzésű riasztás magashegyi térségekben van érvényben. Az érintett régiókban a széllökések sebessége elérheti a 90–120, helyenként a 140 km/órát.
Erdélyben, a Partiumban, Máramarosban, a Bánságban Moldvában, Dobrudzsában, Havasalföld északkeleti és keleti részén, valamint Olténia délnyugati részén sárga jelzésű riasztás van érvényben,
Az ANM előrejelzése szerint vasárnap reggel 10 óráig esőre, havazásra, erős szélre és jelentős lehűlésre lehet számítani Romániában. Pénteken főként az ország nyugati, északnyugati és középső részén, éjszaka pedig délen várható eső.
Péntekről szombatra virradóan a hegyvidéken egyre többfelé havas eső és havazás várható, általában 5–10 centiméteres hóréteggel.
és helyenként megmaradhat a hó.
Szombaton a nappali csúcshőmérséklet 6–11 fokra csökken. Vasárnap hajnalban az ország nagy részén fagypont alá süllyed a hőmérséklet, Erdély keleti részén pedig kemény fagy várható, mínusz 10 fok körüli értékekkel – írja az Agerpres.
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