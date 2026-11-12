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A legtöbben úgy vagyunk, hogy életkorunkhoz képest nem sikerült megvalósítani a pénzügyi céljainkat

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

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A romániaiak mindössze 36 százaléka tartja magát pénzügyileg függetlennek, és a pénzhez való viszonyukban a 30 éves kor jelenti a fordulópontot – derül ki a Reveal Marketing Research csütörtökön közzétett felméréséből.

Székelyhon

2026. november 12., 19:492026. november 12., 19:49

2026. november 12., 19:522026. november 12., 19:52

A CFA Románia Egyesület és a BCR bank megrendelésére készült kutatás azt vizsgálta,

  • hogyan értelmezik a romániaiak az anyagi függetlenséget,

  • milyen különbségek vannak a generációk pénzügyi szemléletében,

  • és miként adják át egymásnak pénzügyi ismereteiket.

A felmérés szerint a válaszadók 22 százaléka az önállósággal, 19 százaléka az anyagi biztonsággal és stabilitással, 16 százaléka pedig a szabad döntéshozatal lehetőségével azonosítja a pénzügyi függetlenséget – ismerteti az Agerpres.

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A generációk között jelentős különbségek mutatkoznak.

A Z generáció tagjai nagyobb arányban kötik az anyagi függetlenséget a saját munkával megszerzett jövedelemhez (19 százalék), mint az X generáció tagjai (7 százalék).

Utóbbiak ugyanakkor nagyobb hangsúlyt helyeznek az anyagi biztonságra (22 százalék), mint a fiatalabbak (14 százalék).

A megkérdezettek 36 százaléka már pénzügyileg függetlennek tartja magát, további 15 százalékuk pedig úgy véli, hogy a jövőben eléri ezt az állapotot. Az anyagi függetlenség érzése az X generáció körében a legerősebb (41 százalék), ezt az Y generáció (35 százalék) és a Z generáció (26 százalék) követi. Ugyanakkor

a romániaiak 62 százaléka úgy érzi, hogy életkorához képest elmarad saját pénzügyi céljaitól.

Ez az arány a Z generáció körében 52, az Y generációnál 61, az X generációnál pedig 69 százalék.

A válaszadók 32 százaléka az első fizetés megszerzését tekinti a pénzügyi érettség kezdetének, és a kutatás szerint 30 éves kor körül változik meg leginkább az emberek pénzhez való viszonya. A Reveal Marketing Research alapítója, Marius Luican szerint ebben az életkorban kezdik igazán megtapasztalni, hogy pénzügyi terveik mennyire valósíthatók meg a mindennapi életben.

A felmérés arra is rámutatott, hogy a romániaiak 23 százaléka szeretett volna már fiatalabb korában elkezdeni takarékoskodni.

A megkérdezettek 46 százaléka szerint a fiataloknak érdemes megtanulniuk az idősebbektől a rendszeres takarékoskodást, míg 42 százalékuk úgy gondolja, hogy az idősebbek a fiataloktól tanulhatnának arról, hogyan lehet többféle forrásból jövedelemhez jutni.

A CFA Románia Egyesület elnöke hangsúlyozta, a felmérés egyik legfontosabb tanulsága, hogy a pénzügyi függetlenség nem csupán a jövedelem nagyságán múlik, hanem azon is, hogy képesek vagyunk-e hosszú távon jó döntéseket hozni. Szerinte

a pénzügyi tudatosság fejlesztése és a generációk közötti párbeszéd segíthet közelebb hozni egymáshoz az emberek anyagi céljait és lehetőségeit.

A felmérés 2026 októberében készült 1200, 18 és 61 év közötti internethasználó megkérdezésével, online kérdőíves módszerrel.

A mintában az X, az Y és a Z generáció egyenlő arányban képviseltette magát.

Belföld Gazdaság
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