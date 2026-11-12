A legtöbben úgy vagyunk, hogy életkorunkhoz képest nem sikerült megvalósítani a pénzügyi céljainkat

Képünk illusztráció
Fotó: Borbély Fanni
A romániaiak mindössze 36 százaléka tartja magát pénzügyileg függetlennek, és a pénzhez való viszonyukban a 30 éves kor jelenti a fordulópontot – derül ki a Reveal Marketing Research csütörtökön közzétett felméréséből.
2026. november 12., 19:492026. november 12., 19:49
2026. november 12., 19:522026. november 12., 19:52
A CFA Románia Egyesület és a BCR bank megrendelésére készült kutatás azt vizsgálta,
hogyan értelmezik a romániaiak az anyagi függetlenséget,
milyen különbségek vannak a generációk pénzügyi szemléletében,
és miként adják át egymásnak pénzügyi ismereteiket.
A felmérés szerint a válaszadók 22 százaléka az önállósággal, 19 százaléka az anyagi biztonsággal és stabilitással, 16 százaléka pedig a szabad döntéshozatal lehetőségével azonosítja a pénzügyi függetlenséget – ismerteti az Agerpres.
A generációk között jelentős különbségek mutatkoznak.
Utóbbiak ugyanakkor nagyobb hangsúlyt helyeznek az anyagi biztonságra (22 százalék), mint a fiatalabbak (14 százalék).
A megkérdezettek 36 százaléka már pénzügyileg függetlennek tartja magát, további 15 százalékuk pedig úgy véli, hogy a jövőben eléri ezt az állapotot. Az anyagi függetlenség érzése az X generáció körében a legerősebb (41 százalék), ezt az Y generáció (35 százalék) és a Z generáció (26 százalék) követi. Ugyanakkor
Ez az arány a Z generáció körében 52, az Y generációnál 61, az X generációnál pedig 69 százalék.
A válaszadók 32 százaléka az első fizetés megszerzését tekinti a pénzügyi érettség kezdetének, és a kutatás szerint 30 éves kor körül változik meg leginkább az emberek pénzhez való viszonya. A Reveal Marketing Research alapítója, Marius Luican szerint ebben az életkorban kezdik igazán megtapasztalni, hogy pénzügyi terveik mennyire valósíthatók meg a mindennapi életben.
A megkérdezettek 46 százaléka szerint a fiataloknak érdemes megtanulniuk az idősebbektől a rendszeres takarékoskodást, míg 42 százalékuk úgy gondolja, hogy az idősebbek a fiataloktól tanulhatnának arról, hogyan lehet többféle forrásból jövedelemhez jutni.
A CFA Románia Egyesület elnöke hangsúlyozta, a felmérés egyik legfontosabb tanulsága, hogy a pénzügyi függetlenség nem csupán a jövedelem nagyságán múlik, hanem azon is, hogy képesek vagyunk-e hosszú távon jó döntéseket hozni. Szerinte
A felmérés 2026 októberében készült 1200, 18 és 61 év közötti internethasználó megkérdezésével, online kérdőíves módszerrel.
A mintában az X, az Y és a Z generáció egyenlő arányban képviseltette magát.
Ellenőrzéseket indít az egészségügyi minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) mintegy 25 állami és magán járóbeteg-szakrendelőben – jelentette be csütörtökön Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.
Házkutatásokat tartottak Maros megyében egy 25 éves férfinél, akit lopással gyanúsítanak. Az általa eltulajdonított tárgyakat sikerült megtalálni és visszaszerezni.
Nicușor Dan államfő csütörtökön kétoldalú megbeszélést folytatott Friedrich Merz német kancellárral Dublinban, az Európai Politikai Közösség (EPK) kilencedik csúcstalálkozójának keretében.
A közigazgatási átszervezésnek, amely a székelyföldi községek településszerkezetét megváltoztatná, van jobb alternatívája is: az együttműködés, a tudásmegosztás – jelentette ki csütörtökön Tamás Sándor Kovászna Megye Tanácsának elnöke.
A lakossági adók akár 50 százalékos csökkentésével ösztönözné a kormány az önkéntes település-összevonásokat – jelentette be csütörtökön Buzăuban Alexandru Stoica fejlesztési miniszter.
Személyes interjún választják ki azokat, akik a marosvásárhelyi rendőrségen szeretnének önkénteskedni. A jelentkezőket november 16-tól várják.
Őrizetbe vettek egy 46 éves férfit, aki arra buzdította Călin Georgescu támogatóit, hogy hatoljanak be a bukaresti fogdába, végezzenek az ott dolgozókkal, és helikopterrel szabadítsák ki a volt államfőjelöltet.
Féléves felkészülési időszakot vezetnének be az új Hargita megyei hulladékgazdálkodási rendszerben. Ebben az átmeneti időszakban egységes díjszabás lenne érvényben: vidéken személyenként havi 21 lej, városi környezetben pedig 26 lej.
Decemberben újraindítja belföldi járatait Romániában a Wizz Air – írja az economedia.ro beszámolója nyomán az MTI.
szóljon hozzá!