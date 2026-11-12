Négy évtizede vadássza a pillanatot a Prisma Fotóklub

Fotó: Nagy Lilla
Negyven éve keresik a különleges pillanatokat és a jó fényeket: a csíkszeredai Prisma Fotóklub jubileumi kiállítással ünnepli négy évtizedes múltját, közösségét és a fotózás iránti töretlen szenvedélyét.
2026. november 12., 19:552026. november 12., 19:55
2026. november 12., 20:032026. november 12., 20:03
Negyven év alatt sok minden megváltozott. Másak a fényképezőgépek, a technika, a képkészítés lehetőségei is, de a fotózás szeretete ugyanaz maradt. A csíkszeredai Prisma Fotóklub fennállásának 40. évfordulóját november 12-én, csütörtökön ünnepi kiállítással tették emlékezetessé a Csíki Moziban.
illetve bemutatja, tagjait négy évtizede ugyanaz köti össze: a fényképezés iránti szenvedély.
A Prisma Fotóklub 1986 novemberében, János Dénes kezdeményezésére jött létre. Az alapításban Zakariás Péter, Incze Domokos és Labancz István fotósok működtek közre.
Az évek során sokan megfordultak a klubban: voltak, akik hosszú időre elköteleződtek, mások rövidebb ideig voltak a közösség tagjai. A kezdetek óta a fotózás világa hatalmas változásokon ment keresztül. A digitális fényképezőgépek és a modern képfeldolgozó programok előtt a fotózás egészen másfajta türelmet és felkészültséget igényelt.
Fotó: Nagy Lilla
Erről a megnyitón Labancz István, a klub elnöke is beszélt. Mint felidézte,
A fényképezéshez sötétkamra, vegyszerek és sok türelem kellett. A képek nem azonnal születtek meg: a fotósnak ki kellett várnia, amíg a felvétel előhívásakor előbukkan a végeredmény. A technika azóta megváltozott, a hozzáállás azonban nem. A klubtagok ma is képesek órákig várni a megfelelő fényre, vagy akár nehéz terepen is kitartani egy jól sikerült felvételért.
– fogalmazott az elnök.
A Prisma Fotóklub jelenleg 24 tagot számlál. A tagok amatőr fotósok, akik rendszeresen találkoznak, vetítéseket szerveznek, megosztják egymással munkáikat és tapasztalataikat, valamint közös fotózásokon és táborokban vesznek részt. A klub életében a hazai és nemzetközi fotópályázatok is fontos szerepet kapnak. A tagok megosztják egymással saját eredményeiket, tanulnak egymás képeiből, látásmódjából és ötleteiből.
A digitális technika új lehetőségeket kínál, ezeket pedig a klubtagok is igyekeznek kreatívan kihasználni.
Fotó: Nagy Lilla
A közösség jelentőségét Túros Eszter művészettörténész is kiemelte a kiállítás megnyitóján. Beszédében arra emlékeztetett, hogy a Prisma története jóval több, mint egy fotós egyesület négy évtizedes múltja. Felidézte, hogy az alapítók korábban a Hargita Fotóklub tagjai voltak, majd egy belső konfliktust követően új közösség létrehozása mellett döntöttek. Az akkor épülő szakszervezetek művelődési háza adott otthont az új klubnak.
Túros Eszter arra is kitért, milyen különös érzés számára, hogy már a 40. évfordulót ünnepli a közösség. Mint mondta, emlékezetében még élénken él a 25. jubileum, amikor szintén őt kérték fel a kiállítás megnyitására. A négy évtized egyszerre tűnik rövidnek és hosszúnak, amibe rengeteg kiállítás, találkozás, fénykép és közös élmény sűrűsödik bele.
A jubileumi alkalom az emlékezésről is szólt. Labancz István külön megemlékezett a klub történetének meghatározó alakjairól, akik már nincsenek közöttünk, de munkájukkal és szemléletükkel máig hatással vannak a közösségre. Az elnök szerint az ő örökségük arra kötelezi a jelenlegi tagokat, hogy ne csupán a fotózás technikai oldalát ápolják, de azt a szellemiséget is, amely négy évtizeden keresztül összetartotta a klubot.
A két közösség között régi együttműködés van: a klubok tagjai kölcsönösen bemutatkoznak egymás jubileumi tárlatain. A gyulai fotósok ezúttal kilenc alkotással képviseltetik magukat a csíkszeredai kiállításon. Bár a meghívott vendégklub képviselői személyesen nem tudtak részt venni a megnyitón, munkáik így is bekapcsolódtak az ünneplésbe. A rendezvényen a jubileumi kiadvány is fontos szerepet kapott. Előszavát Szabó András, a Csíki Székely Múzeum volt igazgatója írta, aki a klub rövid történetét is összefoglalta.
Fotó: Nagy Lilla
Negyven év után a Prisma Fotóklub tagjai továbbra is nyitott szemmel tekintenek a világra, keresik a szépet, az érdekeset és a megörökítésre érdemes pillanatokat. Ahogy Labancz István a beszédét zárta:
A 40 esztendő a keresőben című kiállítás november 30-ig látogatható a csíkszeredai Csíki Moziban. A belépés ingyenes.
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