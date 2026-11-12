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Négy évtizede vadássza a pillanatot a Prisma Fotóklub

Prisma Fotóklub, Labancz István, kiállítás, Csíki Mozi, fotózás, 40 esztendő a keresőben

Fotó: Nagy Lilla

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Negyven éve keresik a különleges pillanatokat és a jó fényeket: a csíkszeredai Prisma Fotóklub jubileumi kiállítással ünnepli négy évtizedes múltját, közösségét és a fotózás iránti töretlen szenvedélyét.

Nagy Lilla

2026. november 12., 19:552026. november 12., 19:55

2026. november 12., 20:032026. november 12., 20:03

Negyven év alatt sok minden megváltozott. Másak a fényképezőgépek, a technika, a képkészítés lehetőségei is, de a fotózás szeretete ugyanaz maradt. A csíkszeredai Prisma Fotóklub fennállásának 40. évfordulóját november 12-én, csütörtökön ünnepi kiállítással tették emlékezetessé a Csíki Moziban.

A 40 esztendő a keresőben című tárlat az elmúlt évtizedek munkáiból ad ízelítőt,

illetve bemutatja, tagjait négy évtizede ugyanaz köti össze: a fényképezés iránti szenvedély.

Sötétkamrától a digitális világig

A Prisma Fotóklub 1986 novemberében, János Dénes kezdeményezésére jött létre. Az alapításban Zakariás Péter, Incze Domokos és Labancz István fotósok működtek közre.

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Az évek során sokan megfordultak a klubban: voltak, akik hosszú időre elköteleződtek, mások rövidebb ideig voltak a közösség tagjai. A kezdetek óta a fotózás világa hatalmas változásokon ment keresztül. A digitális fényképezőgépek és a modern képfeldolgozó programok előtt a fotózás egészen másfajta türelmet és felkészültséget igényelt.

Prisma Fotóklub, Labancz István, kiállítás, Csíki Mozi, fotózás, 40 esztendő a keresőben Galéria

Fotó: Nagy Lilla

Erről a megnyitón Labancz István, a klub elnöke is beszélt. Mint felidézte,

1986-ban a mai digitális kényelem még elképzelhetetlennek számított.

A fényképezéshez sötétkamra, vegyszerek és sok türelem kellett. A képek nem azonnal születtek meg: a fotósnak ki kellett várnia, amíg a felvétel előhívásakor előbukkan a végeredmény. A technika azóta megváltozott, a hozzáállás azonban nem. A klubtagok ma is képesek órákig várni a megfelelő fényre, vagy akár nehéz terepen is kitartani egy jól sikerült felvételért.

Idézet
Mi vagyunk azok a csíki megszállottak, akik képesek adott helyzetekben akár órákat fagyoskodni egyetlen jó fényért, vagy térdig gázolni a sárban egy jó szög kedvéért”

– fogalmazott az elnök.

A fotózáson túl egy összetartó közösség

A Prisma Fotóklub jelenleg 24 tagot számlál. A tagok amatőr fotósok, akik rendszeresen találkoznak, vetítéseket szerveznek, megosztják egymással munkáikat és tapasztalataikat, valamint közös fotózásokon és táborokban vesznek részt. A klub életében a hazai és nemzetközi fotópályázatok is fontos szerepet kapnak. A tagok megosztják egymással saját eredményeiket, tanulnak egymás képeiből, látásmódjából és ötleteiből.

A hagyományőrző, dokumentarista és természetfotózás mellett egyre többen kísérleteznek művészi portrékkal, aktfotókkal, utcai és táncfotózással.

A digitális technika új lehetőségeket kínál, ezeket pedig a klubtagok is igyekeznek kreatívan kihasználni.

Prisma Fotóklub, Labancz István, kiállítás, Csíki Mozi, fotózás, 40 esztendő a keresőben Galéria

Fotó: Nagy Lilla

A közösség jelentőségét Túros Eszter művészettörténész is kiemelte a kiállítás megnyitóján. Beszédében arra emlékeztetett, hogy a Prisma története jóval több, mint egy fotós egyesület négy évtizedes múltja. Felidézte, hogy az alapítók korábban a Hargita Fotóklub tagjai voltak, majd egy belső konfliktust követően új közösség létrehozása mellett döntöttek. Az akkor épülő szakszervezetek művelődési háza adott otthont az új klubnak.

A Prisma így már a kezdetektől olyan találkozóhelyet jelentett, ahol a közös érdeklődésű emberek nemcsak a fényképezésről, hanem gondolataikról, élményeikről is beszélgethettek.

Túros Eszter arra is kitért, milyen különös érzés számára, hogy már a 40. évfordulót ünnepli a közösség. Mint mondta, emlékezetében még élénken él a 25. jubileum, amikor szintén őt kérték fel a kiállítás megnyitására. A négy évtized egyszerre tűnik rövidnek és hosszúnak, amibe rengeteg kiállítás, találkozás, fénykép és közös élmény sűrűsödik bele.

Az alapítók emléke ma is él

A jubileumi alkalom az emlékezésről is szólt. Labancz István külön megemlékezett a klub történetének meghatározó alakjairól, akik már nincsenek közöttünk, de munkájukkal és szemléletükkel máig hatással vannak a közösségre. Az elnök szerint az ő örökségük arra kötelezi a jelenlegi tagokat, hogy ne csupán a fotózás technikai oldalát ápolják, de azt a szellemiséget is, amely négy évtizeden keresztül összetartotta a klubot.

A jubileumi kiállításon a Prisma tagjainak munkái mellett a gyulai Székely Aladár Fotóklub alkotásai is helyet kaptak.

A két közösség között régi együttműködés van: a klubok tagjai kölcsönösen bemutatkoznak egymás jubileumi tárlatain. A gyulai fotósok ezúttal kilenc alkotással képviseltetik magukat a csíkszeredai kiállításon. Bár a meghívott vendégklub képviselői személyesen nem tudtak részt venni a megnyitón, munkáik így is bekapcsolódtak az ünneplésbe. A rendezvényen a jubileumi kiadvány is fontos szerepet kapott. Előszavát Szabó András, a Csíki Székely Múzeum volt igazgatója írta, aki a klub rövid történetét is összefoglalta.

Prisma Fotóklub, Labancz István, kiállítás, Csíki Mozi, fotózás, 40 esztendő a keresőben Galéria

Fotó: Nagy Lilla

Negyven év után a Prisma Fotóklub tagjai továbbra is nyitott szemmel tekintenek a világra, keresik a szépet, az érdekeset és a megörökítésre érdemes pillanatokat. Ahogy Labancz István a beszédét zárta:

Idézet
A legjobb képünket mindig csak holnap fogjuk elkészíteni.”

A 40 esztendő a keresőben című kiállítás november 30-ig látogatható a csíkszeredai Csíki Moziban. A belépés ingyenes.

Csíkszék Csíkszereda Kultúra
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