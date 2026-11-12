7500 lejnyi ingóságot lovasított meg, mindent megtaláltak a lakásán a rendőrök

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Fotó: Pinti Attila
Házkutatásokat tartottak Maros megyében egy 25 éves férfinél, akit lopással gyanúsítanak. Az általa eltulajdonított tárgyakat sikerült megtalálni és visszaszerezni.
A Maros megyei Mezőrücsi 3-as számú Vidéki Rendőrőrsének munkatársai három házkutatási parancsot hajtottak végre csütörtökön egy minősített lopás gyanújával indított büntetőügyben.
A nyomozás során kiderült, hogy novembere 7-8. között
A házkutatások során megtalálták az eltulajdonított tárgyakat, és visszaszerezték azokat.
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