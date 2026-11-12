Friedrich Merz német kancellárral tárgyalt Nicușor Dan

Fotó: presidency.ro
Nicușor Dan államfő csütörtökön kétoldalú megbeszélést folytatott Friedrich Merz német kancellárral Dublinban, az Európai Politikai Közösség (EPK) kilencedik csúcstalálkozójának keretében.
2026. november 12., 18:512026. november 12., 18:51
2026. november 12., 19:052026. november 12., 19:05
A mintegy negyvenperces találkozón az Európai Unió többéves költségvetéséről és védelmi kérdésekről is egyeztettek.
Nicușor Dan Facebook-bejegyzése szerint a megbeszélésen áttekintették
a két ország „kiváló” kétoldalú és uniós együttműködését,
az EU 2028–2035-ös időszakra szóló költségvetését
és a Moldovai Köztársaság uniós csatlakozásának előrehaladását.
Emellett az európai biztonság megerősítéséről, valamint a két ország védelmi iparának és katonai képességeinek hosszú távú fejlesztéséről is tárgyaltak.
– idézi az elnök bejegyzését az Agerpres.
Az Írországban megrendezett, „Európa: erős, biztonságos, összekapcsolt” mottójú EPK-csúcstalálkozón az európai vezetők elsősorban a kontinens biztonsági kihívásairól, versenyképességéről és ellenállóképességének erősítéséről tárgyalnak – közölte korábban az elnöki hivatal.
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