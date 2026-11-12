Friedrich Merz német kancellárral tárgyalt Nicușor Dan

2026. november 12., csütörtök

Meglepő helyen Románia az éves átlagfizetést illetően EU-s viszonylatban

A bruttó átlagbér 9532 lej volt idén szeptemberben Romániában. Ami pedig a 2025-ös éves átlagot illeti, az EU-ban nem Románia az utolsó, sőt még az utolsó három között sincs. Jól élünk, csak nem vettük észre?