Egyik napról a másikra esik vissza nagyon a hőmérséklet, a magasban akár tízcentis új hóréteg is lehet

Fotó: Pinti Attila
Heves esőzésekre és erős szélre figyelmeztető riasztásokat adott ki csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A hét végén jelentősen lehűl az idő.
Az Erdélyi-szigethegység térségében péntek reggel 10 óráig narancssárga jelzésű riasztás van érvényben. Rövid idő alatt négyzetméterenként 50–80 liter, helyenként mintegy 90 liter csapadék hullhat.
Máramarosban, a Partiumban, Erdély északi, keleti és délnyugati részén, valamint a Nyugati-Kárpátokban, a Déli-Kárpátok nyugati részén és helyenként a Keleti-Kárpátokban
Csütörtök este tíz órától péntek délelőtt tíz óráig a Bánságban, a Partiumban és a hegyvidéken az erős szél miatt is sárga jelzésű riasztás lesz érvényben. A széllökések sebessége elérheti az 50–70 km/órát, a hegygerinceken pedig a 90–100 km/órát.
Az ANM előrejelzése szerint pénteken országszerte megerősödik a légmozgás. A széllökések sebessége általában 50–65 km/óra lesz, a hegyvidéken pedig meghaladhatja a 90 km/órát – írja az Agerpres hírügynökség.
Szombatra virradóan 1500 méter fölött, főként a Déli-Kárpátokban és a Kárpát-kanyarban havazás várható, és 5–10 centiméteres hóréteg alakulhat ki.
Szombaton jelentősen lehűl az idő, a nappali csúcshőmérséklet többnyire 5 és 10 Celsius-fok között alakul.
Folyamatosan csökken az elmúlt napokban a standard benzin ára, csütörtök délelőttre már mondhatni, távol áll a literenkénti tíz lejtől. November eddig október ellenkezőjét mutatja.
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