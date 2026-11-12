Egyik napról a másikra esik vissza nagyon a hőmérséklet, a magasban akár tízcentis új hóréteg is lehet

Heves esőzésekre és erős szélre figyelmeztető riasztásokat adott ki csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A hét végén jelentősen lehűl az idő.

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Máramarosban, a Partiumban, Erdély északi, keleti és délnyugati részén, valamint a Nyugati-Kárpátokban, a Déli-Kárpátok nyugati részén és helyenként a Keleti-Kárpátokban

Az Erdélyi-szigethegység térségében péntek reggel 10 óráig narancssárga jelzésű riasztás van érvényben. Rövid idő alatt négyzetméterenként 50–80 liter, helyenként mintegy 90 liter csapadék hullhat.

Csütörtök este tíz órától péntek délelőtt tíz óráig a Bánságban, a Partiumban és a hegyvidéken az erős szél miatt is sárga jelzésű riasztás lesz érvényben. A széllökések sebessége elérheti az 50–70 km/órát, a hegygerinceken pedig a 90–100 km/órát.

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Az ANM előrejelzése szerint pénteken országszerte megerősödik a légmozgás. A széllökések sebessége általában 50–65 km/óra lesz, a hegyvidéken pedig meghaladhatja a 90 km/órát – írja az Agerpres hírügynökség.

Szombatra virradóan 1500 méter fölött, főként a Déli-Kárpátokban és a Kárpát-kanyarban havazás várható, és 5–10 centiméteres hóréteg alakulhat ki.

Szombaton jelentősen lehűl az idő, a nappali csúcshőmérséklet többnyire 5 és 10 Celsius-fok között alakul.