Gondozás helyett arra kellene törekedni, hogy minél hosszabb ideig önellátók legyenek az idősek

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Fotó: Haáz Vince
Románia népességének elöregedése egyre nagyobb terhet róhat a munkaerőpiacra, a nyugdíj- és egészségügyi rendszerre, valamint a szociális ellátásra – figyelmeztetett szerdán az Országos Statisztikai Intézet (INS) alelnöke, Silviu Vîrva.
Egy közleményben emlékeztetett, hogy Románia lakossága 2026. január 1-jén 19 millió fő volt, és továbbra is csökken. A lakosság 25,7 százaléka, mintegy 4,89 millió ember már betöltötte a 60. életévét. Emellett
„Egyre több az idős ember a fiatal generációkhoz képest, ami
– fogalmazott a szakember.
Az INS alelnöke szerint a folyamat következtében csökkenhet az aktív népesség, ami egyes ágazatokban munkaerőhiányt és növekvő bérköltségeket okozhat – írja az Agerpres hírügynökség.
Vîrva hangsúlyozta, hogy Romániának az idősek hosszú távú ellátórendszerét is át kell alakítania. Szerinte nemcsak a gondozásra kell hangsúlyt helyezni, hanem a megelőzésre, az önálló életvitel minél hosszabb megőrzésére és az aktív időskor támogatására is.
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