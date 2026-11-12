Gondozás helyett arra kellene törekedni, hogy minél hosszabb ideig önellátók legyenek az idősek

Románia népességének elöregedése egyre nagyobb terhet róhat a munkaerőpiacra, a nyugdíj- és egészségügyi rendszerre, valamint a szociális ellátásra – figyelmeztetett szerdán az Országos Statisztikai Intézet (INS) alelnöke, Silviu Vîrva.

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Egy közleményben emlékeztetett, hogy Románia lakossága 2026. január 1-jén 19 millió fő volt, és továbbra is csökken. A lakosság 25,7 százaléka, mintegy 4,89 millió ember már betöltötte a 60. életévét. Emellett

az elöregedési index tíz év alatt jelentősen nőtt: míg 2016-ban 100 fiatalra 112 idős ember jutott, 2026-ban már 135,9.

„Egyre több az idős ember a fiatal generációkhoz képest, ami

– fogalmazott a szakember.

Az INS alelnöke szerint a folyamat következtében csökkenhet az aktív népesség, ami egyes ágazatokban munkaerőhiányt és növekvő bérköltségeket okozhat – írja az Agerpres hírügynökség.

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Vîrva hangsúlyozta, hogy Romániának az idősek hosszú távú ellátórendszerét is át kell alakítania. Szerinte nemcsak a gondozásra kell hangsúlyt helyezni, hanem a megelőzésre, az önálló életvitel minél hosszabb megőrzésére és az aktív időskor támogatására is.