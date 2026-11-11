Hat községbe indítanának helyközi járatokat jövő tanévtől Székelyudvarhelyről

Önerőből fognak buszokat vásárolni az önkormányzatok
Fotó: Olti Angyalka
Hat buszt vásárol a hat községet és Székelyudvarhelyt magába foglaló Tarnscom Fejlesztési Társulás (ADI), amelyekkel helyközi járatokat indítana jövő évtől. Idővel más települések is csatlakozhatnának hozzájuk és kiterjesztenék a hálózatot.
2026. november 11., 15:152026. november 11., 15:15
2026. november 11., 15:162026. november 11., 15:16
Négy éve jegyeztették be a Transcom Fejlesztési Társulást (ADI) Székelyudvarhely, valamint Farkaslaka, Oroszhegy, Fenyéd, Máréfalva, Zetelaka és Felsőboldogfalva községek, azzal a céllal, hogy helyközi járatokat indítsanak településeik között – emlékeztetett a szerdai sajtótájékoztatón Sinka Arnold, az RMDSZ Udvarhelyszéki Szervezetének ügyvezető elnöke.
Mint mondta, akkor
Először az volt az elképzelés, hogy a Fenyéd és Székelyudvarhely elektromos buszok vásárlásáról szóló 2022-es nyertes pályázatát kihasználva szervezik meg a buszjáratokat, de időközben a települések – a város kétéves tétlensége miatt – elbukták a támogatást.
Fotó: Olti Angyalka
Szakács-Paál István székelyudvarhelyi polgármester sajnálatosnak nevezte, hogy az előző városvezetés nem foglalkozott kellőképpen az említett pályázattal. Mint emlékeztetett, korábban leadtak egy újabb pályázatot a Központi Regionális Fejlesztési Társuláshoz (ADR Centru) hat elektromos busz megvásárlása érdekében, ezt pedig meg is nyerték, de
A város által korábban megvásárolt, jelenleg is használt zöld buszokat csak akkor használhatják távolsági járatokként, ha erre jóváhagyást kapnak a központi fejlesztési régiótól, utóbbi viszont egyáltalán nem biztos.
Éppen ezért úgy döntöttek – vette át a szót Kovács Imre máréfalvi polgármester, a fejlesztési társulás elnöke –, hogy Hargita Megye Tanácsának segítségével, valamint az ADI tagjainak összefogásával
Fotó: Olti Angyalka
Ezek a buszok a községekhez tartozó minden településre kimennek. A járatok koordinálását a székelyudvarhelyi Urbana Rt-re bízzák, ugyanakkor jó hír, hogy a fejlesztési társulás már megkapta a térségi szolgáltatáshoz szükséges licenszet.
Még számos adminisztratív munkát kell elvégezni, ugyanakkor egyeztetni kell minden községgel, hogy
– hangzott el.
Sinka Arnold szerint a cél az, hogy a községek között is lehessen közlekedni. Közölte továbbá, ha az ADR Centru jóváhagyja a jelenlegi városi buszok távolsági járatokként való használatát, akkor
Fotó: Olti Angyalka
Kovács Lehel, Farkaslaka polgármestere rámutatott, nem kis igény van a Székelyudvarhelyre közlekedő járatokra, hiszen náluk például családok fogtak össze, akik felváltva viszik be a gyerekeket a városba a különböző foglalkozásokra. Az új szolgáltatás azonban megbízható kell legyen, vagyis
– szögezte le. Hozzátette, azzal is tisztában vannak, hogy eleinte az önkormányzatok kell finanszírozzák a buszjáratokat, amíg elegendő kliens lesz.
Kovács Árpád, Oroszhegy polgármestere közölte, ez az egyetlen lehetőségük arra, hogy buszjáratok legyenek Székelyszenttamáson, Ülkében és Székelyfancsalban, ami nagyon fontos az ingázó diákok miatt. Az elhangzottakhoz csatlakozott Nagy Attila, Zetelaka polgármestere is.
Fotó: László Ildikó
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