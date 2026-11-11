Jelentős esőzés és erős szél várható az ország nagy részén

Esőre figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) több megyére. Emellett az ország nagy részére csapadékra és erős szélre figyelmeztető előrejelzés érvényes.

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A meteorológusok szerint szerda 22 órától csütörtök 22 óráig Gorj, Krassó-Szörény, Hunyad, Temes, Arad, Fehér, Kolozs és Bihar megye egyes térségeiben négyzetméterenként 25-50 liter eső várható, a hegyvidéken helyenként több mint 60 liter is eshet.

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A péntek 22 óráig érvényes általános figyelmeztető előrejelzés szerint az ország nyugati, északnyugati és központi részén jelentős