Jelentős esőzés és erős szél várható az ország nagy részén

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Fotó: Borbély Fanni
Esőre figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) több megyére. Emellett az ország nagy részére csapadékra és erős szélre figyelmeztető előrejelzés érvényes.
A meteorológusok szerint szerda 22 órától csütörtök 22 óráig Gorj, Krassó-Szörény, Hunyad, Temes, Arad, Fehér, Kolozs és Bihar megye egyes térségeiben négyzetméterenként 25-50 liter eső várható, a hegyvidéken helyenként több mint 60 liter is eshet.
A péntek 22 óráig érvényes általános figyelmeztető előrejelzés szerint az ország nyugati, északnyugati és központi részén jelentős
Csütörtökről péntekre virradóra a hegyekben és a nyugati régiókban, pénteken pedig az ország nyugati, északi, középső és keleti részén is megerősödik a szél. A széllökések sebessége eléri az óránkénti 40-60 kilométert, a hegyekben pedig meghaladhatja a 70-90 kilométert óránként – írja az Agerpres.
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Nicușor Dan államfő kedden bejelentette, hogy októberben családjával együtt hivatalos rezidenciába költözött.
Nicușor Dan kedden kijelentette, hogy a Románok Egyesüléséért Szövetséget (AUR) populista és izolacionista pártként tartják számon, amelynek kormányra kerülése szerinte rövid időn belül rontott volna Románia hitelminősítésén.
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