Nicușor Dan szerint az AUR kormányra kerülése rontott volna Románia hitelminősítésén

AUR-tüntetés Marosvásárhelyen. Az elnök szerint rosszat tenne az országnak, ha kormányra kerülnének
Fotó: Haáz Vince
Nicușor Dan kedden kijelentette, hogy a Románok Egyesüléséért Szövetséget (AUR) populista és izolacionista pártként tartják számon, amelynek kormányra kerülése szerinte rövid időn belül rontott volna Románia hitelminősítésén.
A Cotroceni-palotában tartott sajtótájékoztatóján az államfő elmondta, hogy megérti az AUR támogatóinak elégedetlenségét, hiszen civil aktivistaként maga is számos alkalommal kifogásolta az állami intézmények működését.
Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy egy kormányzásra készülő pártnak már nem elegendő tiltakoznia: azt is bizonyítania kell, hogy kiszámítható és megbízható. Az AUR szerinte jelenleg nem felel meg ezeknek az elvárásoknak.
Nicușor Dan az Agerpres beszámolója szerint kifejtette, hogy
Szerinte a pénzpiaci szereplők, a befektetők és a hitelminősítő intézetek populista pártnak tekintik az AUR-t, a Standard & Poor's, a Moody's és a Fitch pedig világossá tette, hogy
Az államfő azzal érvelt, hogy a populista pártok kormányra kerülése növeli az állami hitelfelvétel költségeit, Románia jelenlegi költségvetési helyzete pedig nem teszi lehetővé a kamatterhek további emelkedését. Szerinte az AUR gazdasági programja sem hiteles, mert a párt adócsökkentéseket, újraiparosítást és külföldi vállalatok beruházásainak visszavásárlását ígéri anélkül, hogy megjelölné ezek finanszírozási forrásait.
Emellett a pártra jellemző „botránykeltés” is aggodalomra ad okot, mert kormányra kerülése számos intézményi konfliktushoz vezethet, veszélyeztetve az államigazgatás stabilitását és működését – részletezte az államfő.
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