Nicușor Dan szerint az AUR kormányra kerülése rontott volna Románia hitelminősítésén

Nicușor Dan kedden kijelentette, hogy a Románok Egyesüléséért Szövetséget (AUR) populista és izolacionista pártként tartják számon, amelynek kormányra kerülése szerinte rövid időn belül rontott volna Románia hitelminősítésén.

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A Cotroceni-palotában tartott sajtótájékoztatóján az államfő elmondta, hogy megérti az AUR támogatóinak elégedetlenségét, hiszen civil aktivistaként maga is számos alkalommal kifogásolta az állami intézmények működését.

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Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy egy kormányzásra készülő pártnak már nem elegendő tiltakoznia: azt is bizonyítania kell, hogy kiszámítható és megbízható. Az AUR szerinte jelenleg nem felel meg ezeknek az elvárásoknak.

Nicușor Dan az Agerpres beszámolója szerint kifejtette, hogy