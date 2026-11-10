Továbbra is számítani lehet medvék megjelenésére Csíkszeredában, annak ellenére, hogy a múlt héten három nagyvadat is kilőttek a városban, illetve a közelében. Ezek közül kettőt a jóváhagyott kvóta alapján, egyet veszélyessége miatt ejtettek el.

Barabás Hajnal 2026. november 10., 19:152026. november 10., 19:15

Csíkszereda központjában két alkalommal is láttak medvét a múlt héten, és emiatt riasztották a hatóságokat. A nagyvad először csütörtökre virradóra jelent meg a városban. Hirdetés Mint Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere magyarázta, az említett nagyvad

a csíksomlyói övezetből érkezett, a Hunyadi János utcában haladt tovább, majd a pénzügy épülete fele tartott, ezután került a Szív utcába.

korábban írtuk Csíkszereda központjában láttak medvét, a hatóságok elhajtották – videóval Csíkszereda központi lakóövezetében láttak medvét csütörtökre virradóan, három lakó is hívta emiatt a 112-t. A hatóságok végül a Hajnal utcából hajtották el a nagyvadat. Idén eddig két településre járó medvét kellett kilőni. Akkor a helyszínre kivonuló hatóságiak végül az Akác utca végében, a Hajnal utca elején találtak rá, és elhajtották. Csakhogy szombatra virradóra ismét medvét jelentettek Csíkszeredában, ezúttal is a Szív utcából. A riasztást követően a csendőrség, a vadásztársulat képviselői és a beavatkozásokban részt vevő szakemberek újra kivonultak a helyszínre, hogy megkeressék a nagyvadat. korábban írtuk Medvét láttak az éjszaka Csíkszereda központjában Medve jelenlétére figyelmeztető Ro-Alert üzenetet kaptak szombatra virradóan a csíkszeredaiak. A nagyvadat a városközpont közelében található Szív utcában látták.

Mintegy két órán keresztül kutattak utána, a város jelentős részét átvizsgálták, de nem bukkantak a nyomára

– tudtuk meg Bors Bélától. Hozzátette: a keresést szombat kora reggel fejezték be. Hálás a telefonálónak, hogy jelezte a medve jelenlétét a városban, és bátorítja a lakókat, hogy ezután is bármikor, a nap bármelyik órájában hívják a 112-es segályhívószámot amennyiben nagyvadat látnak. Az alpolgármester szerint a városlakók a következő időszakban továbbra is számíthatnak medvék megjelenésére, főként, hogy

az erdőkben, mezőkön megfogyatkoztak az élelemforrások.

Mint mondta, több medve járja a csíki havasokat és erdőket, és időről időre a településekre is bejönnek. Éppen ezért fokozott figyelemmel követik a helyzetet – jegyezte meg.

Biztosíthatok mindenkit, hogy a városlakók biztonsága prioritást élvez minden beavatkozás során. A 81-es sürgősségi kormányrendelet értelmében minden esetben be fogunk avatkozni, amikor erre szükség van”

– hangsúlyozta az alpolgármester.

Fotó: Pinti Attila

Múlt héten három medvét lőttek ki A város számára jóváhagyott kilövési kvóta értelmében két medvét lehetett eltávolítani. A vadásztársulat

a múlt héten végre is hajtotta a beavatkozásokat, két nagyvadat ejtettek el a város közelében, egyiküket a város szélén.

Ezt megelőzően, a múlt hét elején Csíksomlyón is szükség volt kilövésre. Így egy hét alatt összesen három medvét kellett eltávolítani a csíkszeredai lakott területekről, illetve azok közvetlen közeléből. Az alpolgármester ugyanakkor hangsúlyozta, hogy

a kvóta alapján kilőtt két medve biztosan nem az a példány volt, amelyet szerdán észleltek a városközpontban és elhajtottak a városból.