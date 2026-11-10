Fotó: Pinti Attila
Továbbra is számítani lehet medvék megjelenésére Csíkszeredában, annak ellenére, hogy a múlt héten három nagyvadat is kilőttek a városban, illetve a közelében. Ezek közül kettőt a jóváhagyott kvóta alapján, egyet veszélyessége miatt ejtettek el.
Csíkszereda központjában két alkalommal is láttak medvét a múlt héten, és emiatt riasztották a hatóságokat. A nagyvad először csütörtökre virradóra jelent meg a városban.
Mint Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere magyarázta, az említett nagyvad
Csíkszereda központi lakóövezetében láttak medvét csütörtökre virradóan, három lakó is hívta emiatt a 112-t. A hatóságok végül a Hajnal utcából hajtották el a nagyvadat. Idén eddig két településre járó medvét kellett kilőni.
Akkor a helyszínre kivonuló hatóságiak végül az Akác utca végében, a Hajnal utca elején találtak rá, és elhajtották. Csakhogy szombatra virradóra ismét medvét jelentettek Csíkszeredában, ezúttal is a Szív utcából. A riasztást követően a csendőrség, a vadásztársulat képviselői és a beavatkozásokban részt vevő szakemberek újra kivonultak a helyszínre, hogy megkeressék a nagyvadat.
Medve jelenlétére figyelmeztető Ro-Alert üzenetet kaptak szombatra virradóan a csíkszeredaiak. A nagyvadat a városközpont közelében található Szív utcában látták.
– tudtuk meg Bors Bélától. Hozzátette: a keresést szombat kora reggel fejezték be. Hálás a telefonálónak, hogy jelezte a medve jelenlétét a városban, és bátorítja a lakókat, hogy ezután is bármikor, a nap bármelyik órájában hívják a 112-es segályhívószámot amennyiben nagyvadat látnak.
Az alpolgármester szerint a városlakók a következő időszakban továbbra is számíthatnak medvék megjelenésére, főként, hogy
Mint mondta, több medve járja a csíki havasokat és erdőket, és időről időre a településekre is bejönnek. Éppen ezért fokozott figyelemmel követik a helyzetet – jegyezte meg.
– hangsúlyozta az alpolgármester.
Fotó: Pinti Attila
A város számára jóváhagyott kilövési kvóta értelmében két medvét lehetett eltávolítani. A vadásztársulat
Ezt megelőzően, a múlt hét elején Csíksomlyón is szükség volt kilövésre. Így egy hét alatt összesen három medvét kellett eltávolítani a csíkszeredai lakott területekről, illetve azok közvetlen közeléből.
Az alpolgármester ugyanakkor hangsúlyozta, hogy
Bors Béla arra kéri a lakókat, hogy minden medveészlelést jelentsenek a 112-es segélyhívó számon, és külön felhívta a figyelmet arra is, hogy Ro-Alert-riasztás esetén ne induljanak el sem gyalog, sem autóval medvét nézni, hanem hagyják, hogy a hatóságok végezzék a dolgukat. A nagyvadat nem szabad megközelíteni, és etetni sem ajánlott, hiszen ezzel csak arra ösztönzik, hogy visszatérjen a lakott területekre.
Nyilvános projektbemutatót és közösségi beszélgetést szervez december 3-án Csíkzsögödben a Dracula Park Transylvania beruházója. A találkozón a résztvevők megismerhetik a tervezett élménypark koncepcióját, és megoszthatják észrevételeiket.
Nicușor Dan államfő kedd este kijelentette, hogy Romániában az elmúlt egy évben csökkent az életszínvonal, a teljes jogkörű kormány nélküli hónapokban pedig értékes időt veszített az ország.
Keddi ülésén a parlament Sorina Mateit nevezte ki a Román Televíziótársaság (SRTV) elnök-vezérigazgatójává. A közszolgálati rádió elnök-vezérigazgatójává Răzvan Dincát nevezték ki.
A Lionsgate Studios vásárolta meg a 2025-ben bemutatott Hunyadi-sorozat (Rise of the Raven) sugárzási jogait az Amerikai Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban – adta hírül a Variety filmes szakportál.
A parkolóhelyek megszüntetése, a szökőkút átalakítása és a forgalom átszervezése váltotta ki a legtöbb ellenérzést Kézdivásárhely központjának megújításáról tartott lakossági fórumon. A városvezetés élhetőbb, gyalogosbarát főtér kialakítását ígéri.
Több mint 60 ezer lej értékben két EKG-készüléket kapott a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház a 2025-ös Katalin-báli adomány révén. A készülékeket kedden adták át Csíki Vállalkozók Egyesülete és Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa képviselői.
A tantárgyversenyeken elért sikerekért idén is elismerésben részesíti Hargita Megye Tanácsa és a megyei tanfelügyelőség a diákokat, csapatokat, valamint felkészítő tanáraikat. A gyergyószéki díjátadón 69 diákot és 40 pedagógust díjaztak.
A fővárosi Szent Pantelimon kórház intenzív osztályának négy orvosát bíróság elé állítják minősített emberölés, minősített emberölési kísérlet és bűncselekményre való felbújtás vádjával.
Egy román állampolgár is megsérült a Bulgáriában kedden történt autópálya-balesetben, és jelenleg orvosi ellátásban részesül – közölte Dan Neculăescu külügyminiszter a X platformon.
A csernavodai atomerőmű 2-es reaktorát szerdán kapcsolják vissza az országos villamosenergia-rendszerre, és csütörtökön fogja elérni névleges termelési kapacitását – közölte egy jelentésben a Nuclearelectrica vállalat.
szóljon hozzá!