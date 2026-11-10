Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Bár hármat kilőttek, továbbra is számítani lehet arra, hogy medve járhat Csíkszereda utcáin

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Továbbra is számítani lehet medvék megjelenésére Csíkszeredában, annak ellenére, hogy a múlt héten három nagyvadat is kilőttek a városban, illetve a közelében. Ezek közül kettőt a jóváhagyott kvóta alapján, egyet veszélyessége miatt ejtettek el.

Barabás Hajnal

2026. november 10., 19:152026. november 10., 19:15

Csíkszereda központjában két alkalommal is láttak medvét a múlt héten, és emiatt riasztották a hatóságokat. A nagyvad először csütörtökre virradóra jelent meg a városban.

Hirdetés

Mint Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere magyarázta, az említett nagyvad

a csíksomlyói övezetből érkezett, a Hunyadi János utcában haladt tovább, majd a pénzügy épülete fele tartott, ezután került a Szív utcába.

korábban írtuk

Csíkszereda központjában láttak medvét, a hatóságok elhajtották – videóval
Csíkszereda központjában láttak medvét, a hatóságok elhajtották – videóval

Csíkszereda központi lakóövezetében láttak medvét csütörtökre virradóan, három lakó is hívta emiatt a 112-t. A hatóságok végül a Hajnal utcából hajtották el a nagyvadat. Idén eddig két településre járó medvét kellett kilőni.

Akkor a helyszínre kivonuló hatóságiak végül az Akác utca végében, a Hajnal utca elején találtak rá, és elhajtották. Csakhogy szombatra virradóra ismét medvét jelentettek Csíkszeredában, ezúttal is a Szív utcából. A riasztást követően a csendőrség, a vadásztársulat képviselői és a beavatkozásokban részt vevő szakemberek újra kivonultak a helyszínre, hogy megkeressék a nagyvadat.

korábban írtuk

Medvét láttak az éjszaka Csíkszereda központjában
Medvét láttak az éjszaka Csíkszereda központjában

Medve jelenlétére figyelmeztető Ro-Alert üzenetet kaptak szombatra virradóan a csíkszeredaiak. A nagyvadat a városközpont közelében található Szív utcában látták.

Mintegy két órán keresztül kutattak utána, a város jelentős részét átvizsgálták, de nem bukkantak a nyomára

– tudtuk meg Bors Bélától. Hozzátette: a keresést szombat kora reggel fejezték be. Hálás a telefonálónak, hogy jelezte a medve jelenlétét a városban, és bátorítja a lakókat, hogy ezután is bármikor, a nap bármelyik órájában hívják a 112-es segályhívószámot amennyiben nagyvadat látnak.

Az alpolgármester szerint a városlakók a következő időszakban továbbra is számíthatnak medvék megjelenésére, főként, hogy

az erdőkben, mezőkön megfogyatkoztak az élelemforrások.

Mint mondta, több medve járja a csíki havasokat és erdőket, és időről időre a településekre is bejönnek. Éppen ezért fokozott figyelemmel követik a helyzetet – jegyezte meg.

Idézet
Biztosíthatok mindenkit, hogy a városlakók biztonsága prioritást élvez minden beavatkozás során. A 81-es sürgősségi kormányrendelet értelmében minden esetben be fogunk avatkozni, amikor erre szükség van”

– hangsúlyozta az alpolgármester.

• Fotó: Pinti Attila Galéria

Fotó: Pinti Attila

Múlt héten három medvét lőttek ki

A város számára jóváhagyott kilövési kvóta értelmében két medvét lehetett eltávolítani. A vadásztársulat

a múlt héten végre is hajtotta a beavatkozásokat, két nagyvadat ejtettek el a város közelében, egyiküket a város szélén.

Ezt megelőzően, a múlt hét elején Csíksomlyón is szükség volt kilövésre. Így egy hét alatt összesen három medvét kellett eltávolítani a csíkszeredai lakott területekről, illetve azok közvetlen közeléből.

Az alpolgármester ugyanakkor hangsúlyozta, hogy

a kvóta alapján kilőtt két medve biztosan nem az a példány volt, amelyet szerdán észleltek a városközpontban és elhajtottak a városból.

Bors Béla arra kéri a lakókat, hogy minden medveészlelést jelentsenek a 112-es segélyhívó számon, és külön felhívta a figyelmet arra is, hogy Ro-Alert-riasztás esetén ne induljanak el sem gyalog, sem autóval medvét nézni, hanem hagyják, hogy a hatóságok végezzék a dolgukat. A nagyvadat nem szabad megközelíteni, és etetni sem ajánlott, hiszen ezzel csak arra ösztönzik, hogy visszatérjen a lakott területekre.

Csíkszék Csíkszereda medve
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Mi lesz az engedély nélküli erkélybeépítésekkel, törvénytelen átalakításokkal?
Tömegbaleset Bulgáriában: román sérültje is van a több mint tíz halálos áldozatot követelő karambolnak – videóval
Izgalmas hajrák az Udvarhely körzetiben
Román politológus: Magyar Péter átrajzolhatja az RMDSZ jövőjét
Élre ugrott a férfi kosárbajnokságban a Marosvásárhelyi VSK
Az ajándék, amiből egyetlen létezik a világon
Mi lesz az engedély nélküli erkélybeépítésekkel, törvénytelen átalakításokkal?
Székelyhon

Mi lesz az engedély nélküli erkélybeépítésekkel, törvénytelen átalakításokkal?
Tömegbaleset Bulgáriában: román sérültje is van a több mint tíz halálos áldozatot követelő karambolnak – videóval
Székelyhon

Tömegbaleset Bulgáriában: román sérültje is van a több mint tíz halálos áldozatot követelő karambolnak – videóval
Izgalmas hajrák az Udvarhely körzetiben
Székely Sport

Izgalmas hajrák az Udvarhely körzetiben
Román politológus: Magyar Péter átrajzolhatja az RMDSZ jövőjét
Krónika

Román politológus: Magyar Péter átrajzolhatja az RMDSZ jövőjét
Élre ugrott a férfi kosárbajnokságban a Marosvásárhelyi VSK
Székely Sport

Élre ugrott a férfi kosárbajnokságban a Marosvásárhelyi VSK
Az ajándék, amiből egyetlen létezik a világon
Nőileg

Az ajándék, amiből egyetlen létezik a világon
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. november 10., kedd

Bemutatják, hogy milyen lesz a Dracula Park Transylvania

Nyilvános projektbemutatót és közösségi beszélgetést szervez december 3-án Csíkzsögödben a Dracula Park Transylvania beruházója. A találkozón a résztvevők megismerhetik a tervezett élménypark koncepcióját, és megoszthatják észrevételeiket.

Bemutatják, hogy milyen lesz a Dracula Park Transylvania
Bemutatják, hogy milyen lesz a Dracula Park Transylvania
2026. november 10., kedd

Bemutatják, hogy milyen lesz a Dracula Park Transylvania
Hirdetés
2026. november 10., kedd

Nicușor Dan: csökkent az életszínvonal Romániában az elmúlt egy évben, értékes időt veszített az ország

Nicușor Dan államfő kedd este kijelentette, hogy Romániában az elmúlt egy évben csökkent az életszínvonal, a teljes jogkörű kormány nélküli hónapokban pedig értékes időt veszített az ország.

Nicușor Dan: csökkent az életszínvonal Romániában az elmúlt egy évben, értékes időt veszített az ország
Nicușor Dan: csökkent az életszínvonal Romániában az elmúlt egy évben, értékes időt veszített az ország
2026. november 10., kedd

Nicușor Dan: csökkent az életszínvonal Romániában az elmúlt egy évben, értékes időt veszített az ország
2026. november 10., kedd

Ők lettek a román köztévé és közrádió elnök-vezérigazgatói

Keddi ülésén a parlament Sorina Mateit nevezte ki a Román Televíziótársaság (SRTV) elnök-vezérigazgatójává. A közszolgálati rádió elnök-vezérigazgatójává Răzvan Dincát nevezték ki.

Ők lettek a román köztévé és közrádió elnök-vezérigazgatói
Ők lettek a román köztévé és közrádió elnök-vezérigazgatói
2026. november 10., kedd

Ők lettek a román köztévé és közrádió elnök-vezérigazgatói
2026. november 10., kedd

Az Amerikai Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is bemutatják a Hunyadi-sorozatot

A Lionsgate Studios vásárolta meg a 2025-ben bemutatott Hunyadi-sorozat (Rise of the Raven) sugárzási jogait az Amerikai Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban – adta hírül a Variety filmes szakportál.

Az Amerikai Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is bemutatják a Hunyadi-sorozatot
Az Amerikai Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is bemutatják a Hunyadi-sorozatot
2026. november 10., kedd

Az Amerikai Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is bemutatják a Hunyadi-sorozatot
Hirdetés
2026. november 10., kedd

Főtérből élettér? Indulatos vita a nagy kézdivásárhelyi tervről

A parkolóhelyek megszüntetése, a szökőkút átalakítása és a forgalom átszervezése váltotta ki a legtöbb ellenérzést Kézdivásárhely központjának megújításáról tartott lakossági fórumon. A városvezetés élhetőbb, gyalogosbarát főtér kialakítását ígéri.

Főtérből élettér? Indulatos vita a nagy kézdivásárhelyi tervről
Főtérből élettér? Indulatos vita a nagy kézdivásárhelyi tervről
2026. november 10., kedd

Főtérből élettér? Indulatos vita a nagy kézdivásárhelyi tervről
2026. november 10., kedd

Két EKG-készüléket kapott a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház

Több mint 60 ezer lej értékben két EKG-készüléket kapott a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház a 2025-ös Katalin-báli adomány révén. A készülékeket kedden adták át Csíki Vállalkozók Egyesülete és Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa képviselői.

Két EKG-készüléket kapott a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház
Két EKG-készüléket kapott a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház
2026. november 10., kedd

Két EKG-készüléket kapott a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház
2026. november 10., kedd

Több mint száz gyergyószéki diákot és pedagógust díjaztak a tantárgyversenyeken elért eredményekért

A tantárgyversenyeken elért sikerekért idén is elismerésben részesíti Hargita Megye Tanácsa és a megyei tanfelügyelőség a diákokat, csapatokat, valamint felkészítő tanáraikat. A gyergyószéki díjátadón 69 diákot és 40 pedagógust díjaztak.

Több mint száz gyergyószéki diákot és pedagógust díjaztak a tantárgyversenyeken elért eredményekért
Több mint száz gyergyószéki diákot és pedagógust díjaztak a tantárgyversenyeken elért eredményekért
2026. november 10., kedd

Több mint száz gyergyószéki diákot és pedagógust díjaztak a tantárgyversenyeken elért eredményekért
Hirdetés
2026. november 10., kedd

Szándékosan okozhatták betegek halálát, bíróság előtt felelnek a bukaresti orvosok

A fővárosi Szent Pantelimon kórház intenzív osztályának négy orvosát bíróság elé állítják minősített emberölés, minősített emberölési kísérlet és bűncselekményre való felbújtás vádjával.

Szándékosan okozhatták betegek halálát, bíróság előtt felelnek a bukaresti orvosok
Szándékosan okozhatták betegek halálát, bíróság előtt felelnek a bukaresti orvosok
2026. november 10., kedd

Szándékosan okozhatták betegek halálát, bíróság előtt felelnek a bukaresti orvosok
2026. november 10., kedd

Tömegbaleset Bulgáriában: román sérültje is van a több mint tíz halálos áldozatot követelő karambolnak – videóval

Egy román állampolgár is megsérült a Bulgáriában kedden történt autópálya-balesetben, és jelenleg orvosi ellátásban részesül – közölte Dan Neculăescu külügyminiszter a X platformon.

Tömegbaleset Bulgáriában: román sérültje is van a több mint tíz halálos áldozatot követelő karambolnak – videóval
Tömegbaleset Bulgáriában: román sérültje is van a több mint tíz halálos áldozatot követelő karambolnak – videóval
2026. november 10., kedd

Tömegbaleset Bulgáriában: román sérültje is van a több mint tíz halálos áldozatot követelő karambolnak – videóval
2026. november 10., kedd

Alig indították újra, máris le kellett állítani a csernavodai atomerőmű 1-es reaktorát

A csernavodai atomerőmű 2-es reaktorát szerdán kapcsolják vissza az országos villamosenergia-rendszerre, és csütörtökön fogja elérni névleges termelési kapacitását – közölte egy jelentésben a Nuclearelectrica vállalat.

Alig indították újra, máris le kellett állítani a csernavodai atomerőmű 1-es reaktorát
Alig indították újra, máris le kellett állítani a csernavodai atomerőmű 1-es reaktorát
2026. november 10., kedd

Alig indították újra, máris le kellett állítani a csernavodai atomerőmű 1-es reaktorát
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!