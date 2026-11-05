Csíkszereda központjában láttak medvét, a hatóságok elhajtották – videóval

Csíkszereda központi lakóövezetében láttak medvét csütörtökre virradóan, három lakó is hívta emiatt a 112-t. A hatóságok végül a Hajnal utcából hajtották el a nagyvadat. Idén eddig két településre járó medvét kellett kilőni.

Barabás Hajnal 2026. november 05., 10:572026. november 05., 10:57 2026. november 05., 12:022026. november 05., 12:02

Újabb medve bukkant fel Csíkszeredában, ezúttal azonban már

a központi lakóövezetbe is bemerészkedett a nagyvad,

a hatóságok Ro-Alert üzenetben figyelmeztették a lakosságot csütörtök éjjel, hogy a Szív utcában medve jár. Bors Béla alpolgármester a Székelyhon megkeresésére elmondta, három lakó is telefonált a 112-es segélyhívó számra a nagyvad miatt. „A beavatkozó csapat kivonult: a csendőrség, rendőrség, a katasztrófavédelem képviselője és jómagam az egész lakónegyedet végigjártuk, de nem találtuk a medvét, ekkor kaptunk egy hívást arról, hogy a vasúti felüljáró alatt látták, így odamentünk. Ott a nyomaira bukkantunk,

végül egy sofőr jelezte nekünk, hogy tőlünk néhány száz méterre van, az Akác utca végében, ahol meg is láttuk

– mesélte a történeteket az alpolgármester. Hozzátette,

mivel a mező közelében volt, úgy döntöttek, hogy fény- és hangjelzéseket, valamint egyéb eszközöket használva, elhajtják

az időközben a Hajnal utcában járó medvét a mezőre. Hirdetés Bors Béla szerint a medvék jelenléte a város környékén folyamatos, tavaly hatvan körüli egyedszámot tartottak nyilván, idén év elején még ennél is többet, de ennek ellenére a

tavalyhoz képest kevesebb lakossági jelzést kaptak a medvék jelenléte miatt.

„Ez talán azért van, mert kezdtük megszokni, hogy a medvék köztünk járnak, vagy belefáradtunk, hogy hívjuk a 112-t ezekben az esetekben. Pedig a helyes módja annak, hogy be tudjunk avatkozni, ha jelezzük a nagyvadak jelenlétét a hatóságoknak, mert

ha nincs jelentve, akkor statisztikailag nem létezik a medveprobléma, ami nem igaz

– mutatott rá az alpolgármester, aki nem tartja normálisnak, hogy Csíkszereda belterületén nagyvadak járkáljanak. Tőle tudjuk, hogy idén eddig két egyedet kellett kilőni, egyet júliusban és egyet most hétfőn Csíksomlyón, a Bánya utcában. Ezen kívül tucatnyi alkalommal kellett elhajtani a medvéket, és volt egy próbálkozásuk is az áthelyezésre. A 81-es sürgősségi kormányrendelet alapján történő beavatkozásokon felül

a városnak két kilövési kvótája van, amelyeknek év végéig a vadásztársulat eleget fog tenni