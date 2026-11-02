Feltúrt utcák a hálózatépítés miatt, nehézkes a közlekedés

Akadályozott a közlekedés a munkálatok miatt
Fotó: Borbély Fanni
A Csíkszentgyörgyhöz tartozó Bánkfalván a víz- és szennyvízhálózat építése megnehezítette a közlekedést, több utca lakói háborognak az állapotok miatt. A beruházást irányító Harvíz Rt. szerint az építő helyreállít mindent, miután végez.
Sártengerben, gödrös, hepehupás úton kénytelenek közlekedni Bánkfalva több utcájában a lakók, mivel a víz- és szennyvízhálózat kiépítése nem kevés kellemetlenséggel jár.
azóta több utca állapota is megváltozott. A kivitelező elsőként a szennyvízhálózat vezetékeinek elhelyezése érdekében ásott, mivel ezek a csövek mélyebbre kerülnek mint a vízhálózat.
A munkaterületnek számító utcák lakói a közösségi oldalakon is hangot adtak elégedetlenségüknek a körülmények miatt,
Volt aki arra panaszkodott, hogy a munkagépek kerítéseket, gyümölcsfákat törtek le, és hiányolják az utcák állapotának helyreállítását is.
Fotó: Borbély Fanni
Csíkszentgyörgy polgármestere, Réti Zsófia kérdésünkre elmondta, a problémákat folyamatosan jelezték a kivitelezőnek, és a munkálatokat megrendelő regionális víz- és csatornaszolgáltató Harvíz Rt.-nek is, és azt mondták, megoldják. Emlékeztetett,
Ezért azt reméli, hogy a munkálatok végeztével idén helyreállítják az utcákat.
Fotó: Borbély Fanni
A Harvíz Rt. projektfelelőse, Oláh Sándor a helyzet kapcsán kitért arra, hogy a Harvíz honlapján követhetők a tervezett munkálatok nyomvonalai, másrészt az aktív, építőtelepnek minősülő szakaszokat is lehet látni. Hozzátette, elkezdődött egy hosszú munkálat,
Ez egyébként más helyszíneken is probléma, ahol dolgoznak – vázolta.
Fotó: Borbély Fanni
Mint elmondta, ők is találkoztak olyan helyzetekkel, hogy a csövek lefektetése után a kivitelező elhagyta a helyszínt, a lakóknak pedig az volt az érzésük, hogy ott már nem is lesz több munkálat. De ilyenkor is vannak kiegészítő munkálatok, nyomáspróba, átfúrás, bekötés vagy más beavatkozás, a végleges helyreállítás csak ezek elvégzése után történik meg.
Hozzátette, a helyreállítás a kivitelező érdeke is, mert az ásással együtt ezek a beavatkozások külön tételként szerepelnek az elszámolható költségek között.
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
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