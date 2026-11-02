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Feltúrt utcák a hálózatépítés miatt, nehézkes a közlekedés

Akadályozott a közlekedés a munkálatok miatt • Fotó: Borbély Fanni

Akadályozott a közlekedés a munkálatok miatt

Fotó: Borbély Fanni

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A Csíkszentgyörgyhöz tartozó Bánkfalván a víz- és szennyvízhálózat építése megnehezítette a közlekedést, több utca lakói háborognak az állapotok miatt. A beruházást irányító Harvíz Rt. szerint az építő helyreállít mindent, miután végez.

Kovács Attila

2026. november 02., 10:082026. november 02., 10:08

Sártengerben, gödrös, hepehupás úton kénytelenek közlekedni Bánkfalva több utcájában a lakók, mivel a víz- és szennyvízhálózat kiépítése nem kevés kellemetlenséggel jár.

A Csíkszentgyörgy több településére kiterjedő beruházás Bánkfalván kezdődött el a nyár folyamán,

azóta több utca állapota is megváltozott. A kivitelező elsőként a szennyvízhálózat vezetékeinek elhelyezése érdekében ásott, mivel ezek a csövek mélyebbre kerülnek mint a vízhálózat.

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A munkaterületnek számító utcák lakói a közösségi oldalakon is hangot adtak elégedetlenségüknek a körülmények miatt,

többen attól tartanak, hogy autóval nem tudják majd megközelíteni otthonaikat, vagy nem tudnak kiállni az udvarukról.

Volt aki arra panaszkodott, hogy a munkagépek kerítéseket, gyümölcsfákat törtek le, és hiányolják az utcák állapotának helyreállítását is.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszentgyörgy polgármestere, Réti Zsófia kérdésünkre elmondta, a problémákat folyamatosan jelezték a kivitelezőnek, és a munkálatokat megrendelő regionális víz- és csatornaszolgáltató Harvíz Rt.-nek is, és azt mondták, megoldják. Emlékeztetett,

még nincs mind a két hálózat elkészítve, a vízvezetéket ezután fektetik le.

Ezért azt reméli, hogy a munkálatok végeztével idén helyreállítják az utcákat.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A Harvíz Rt. projektfelelőse, Oláh Sándor a helyzet kapcsán kitért arra, hogy a Harvíz honlapján követhetők a tervezett munkálatok nyomvonalai, másrészt az aktív, építőtelepnek minősülő szakaszokat is lehet látni. Hozzátette, elkezdődött egy hosszú munkálat,

két évig a község egyes pontjain építőtelep lesz, ahol járhatóságot kell biztosítson a kivitelező, de ez útlezárásokkal, sárral, akadályokkal jár.

Ez egyébként más helyszíneken is probléma, ahol dolgoznak – vázolta.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Mint elmondta, ők is találkoztak olyan helyzetekkel, hogy a csövek lefektetése után a kivitelező elhagyta a helyszínt, a lakóknak pedig az volt az érzésük, hogy ott már nem is lesz több munkálat. De ilyenkor is vannak kiegészítő munkálatok, nyomáspróba, átfúrás, bekötés vagy más beavatkozás, a végleges helyreállítás csak ezek elvégzése után történik meg.

Az útjavítást pedig úgy kell időzíteni, hogy előtte legalább egy-két utcában teljesen végezzenek.

Hozzátette, a helyreállítás a kivitelező érdeke is, mert az ásással együtt ezek a beavatkozások külön tételként szerepelnek az elszámolható költségek között.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszék Csíkszentgyörgy
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