Hiánypótlás: film a Székely Hadosztályról

Novák Tamás rendező Gazda Józseffel beszélget. Kincs a hátsó kertből
Fotó: Antal-Demes Szabolcs magánarchívuma
Csütörtökön, november 5-én vetítik először A Székely Hadosztály történetei című dokumentumfilmet. Több ponton kötődik hozzánk, hiszen anyagának nagyobb része Gazda József tanár gyűjtéséből származik, de egyik rendezője is kézdivásárhelyi születésű.
Véget ért az első világháború, az Osztrák–Magyar Monarchia összeomlott. Erdélyben egy maroknyi, önkéntesekből álló sereg vette fel a harcot a megszállókkal.
A Székely Hadosztály története hosszú időn át alig jelenhetett meg a nyilvánosságban, emlékezete azonban családi albumokban, személyes visszaemlékezésekben, helyi közösségekben tovább élt. Ezt az emlékezetet állítja középpontba a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült dokumentumfilm. Az alkotók
Antal-Demes Szabolcs rendező Bölöni László oldalán
Fotó: Antal-Demes Szabolcs magánarchívuma
Az Antal-Demes Szabolcs és Novák Tamás rendezte film egyik fontos kiindulópontját Gazda József író Erdélyben gyűjtött történetei és visszaemlékezései jelentik. A személyes sorsokon keresztül a történelem olyan arca rajzolódik ki, amely a tankönyvek évszámai és hadmozdulatai mögött gyakran láthatatlan marad:
Antal-Demes Szabolcs rendező Kézdivásárhelyen nőtt fel, Kolozsváron végzett a filmtudományok szakon, aztán Budapesten „lépett kenyérbe” vágóként és operatőrként, előbb tévében, majd a versenyszférában; az elmúlt néhány évben leginkább tévéfilmekben és dokumentumfilmekben. Mint lapunknak elmondta,
Szemlére készülve
Fotó: Erdélyi Szalon Kiadó
„Egyik előző filmünk befejezésekor dobta fel Tamás, hogy a Székely Hadosztályról nem készült még film, és jó lenne pótolni ezt a hiányosságot. Még abban az évben bejutottam a Magyar Művészeti Akadémia Alkotói Ösztöndíj Programjába ezzel a témával, és elkezdtem beleásni magam. Az előkészítés és a gyártás 2025-ben kezdődött el, miután Lajos Tamás vállalta a produceri szerepkört, és megkaptuk a Nemzeti Filmintézet támogatását is.”
A hadosztály rövid fennállásáról nagyon sok izgalmas részlet került elő a kutatás során, melyek külön-külön megérdemelnének egy játékfilmet is, de ahogy egyre több embernek meséltek a projektről, az volt az érzésük, hogy
Ezután körvonalazódott a cél, miszerint úgy meséljenek erről a témáról, hogy találjanak egy személyes hangvételt, de ne vesszenek el a részletekben.
– idézi fel a kezdeteket Szabolcs.
Hibján Gusztáv a Székely Hadosztály nagy jelvényével. A fotó 1920-ban készült Sátoraljaújhelyen, Gyulai István műtermében (magántulajdonban lévő kabinetfotó)
Fotó: regifotok.hu Alapítvány a Kultúra Vizuális Kutatásáért
A képpel kapcsolatban az első perctől rezonáltak Novák Tamással, bár tudatában voltak annak, hogy túl sok felvétel nem fog előkerülni a hadosztályról.
„Úgy voltunk vele, hogy nem érdemes egyszerűsített katonai jelenetekkel illusztrálni azokat a személyes történeteket, amiket találtunk.
Ez egy bevált technika, de ritkán alkalmazzák ebben a terjedelemben (50 perc). Először is minden jelenethez össze kellett gyűjteni az összes fellelhető forrást (kép, újságcikk, dokumentum, grafika, tárgyi relikvia), majd Kőszegi Tamás animációs rendezővel, aki az animációs csapatot vezette, a rendelkezésre álló anyagokból építették fel a jelenet képi világát, és kezdtek dolgozni rajta.
Katonasapka Székely hadosztályos jelvénnyel
Fotó: Magyar Ernő gyűjteményéből
Szabolcs egy gyerekkori élményét is megosztotta lapunkkal.
„Hatéves vagyok, amikor egy nyarat a gyászoló nagyanyámmal töltök. Nincs tévé, esténként mesél, leginkább a gyerekkoráról, egy nagy háborúról, menekültekről, leégett mindenük, újrakezdték, sokan voltak testvérek. Utólag fogalmazom meg, de akkor megéreztem valamit abból, hogy a történelem nem poros, nem római számok, nevek és események halmaza.
A Székely Hadosztály történetei az első világháború utáni Erdély egyik kevéssé ismert epizódját meséli el
Fotó: Antal-Demes Szabolcs magánarchívuma
A Székely Hadosztály így egyszerre történelmi dokumentumfilm és az emlékezetről szóló alkotás. Arra tesz kísérletet, hogy egy sokáig háttérbe szorult történetet tegyen újra átélhetővé a még hozzáférhető személyes emlékeken, dokumentumokon és a film eszközein keresztül.
Az eseményen jelen lesz Kövér László, a Magyar Országgyűlés korábbi elnöke és Gazda József író, de a vetítést követő közönségtalálkozón a résztvevők az alkotókkal is személyesen is találkozhatnak.
Kovács Károly, a Székely Hadosztály gidófalvi szakaszvezetője
Fotó: Kovács Zoltán gyűjteményéből
További vetítések:
November 6-án 19 órától: Barót, Gyulai Líviusz Városi Könyvtár
November 9-én 19 órától: Kézdivásárhely, Vigadó Művelődési Központ
November 10-én 18 órától: Sepsiszentgyörgy, Székely Nemzeti Múzeum
A vetítések után közönségtalálkozókra is sor kerül az alkotókkal.
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