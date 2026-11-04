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Királyi vendég a gyerekek és idősek között – Marosvásárhelyre látogatott Zsófia hercegnő Zsófia román királyi hercegnő szerdán a marosvásárhelyi Talentum Alapítványhoz látogatott, ahol másfél órát töltött a gyerekekkel, önkéntesekkel és munkatársakkal. Elismeréssel hallgatta a 33 éve működő szervezet reményt adó munkájának bemutatását. Hajnal Csilla 2026. november 04., 20:192026. november 04., 20:19

Fotó: Haáz Vince

Zsófia román királyi hercegnő szerdán a marosvásárhelyi Talentum Alapítványhoz látogatott, ahol másfél órát töltött a gyerekekkel, önkéntesekkel és munkatársakkal. Elismeréssel hallgatta a 33 éve működő szervezet reményt adó munkájának bemutatását.

Hajnal Csilla 2026. november 04., 20:192026. november 04., 20:19

Marosvásárhelyre is ellátogatott szerdán a román királyi család leszármazottja – I. Mihály román király egyik lánya a négy közül – Zsófia hercegnő, a Romániai Margit Királyi Alapítvány Igazgatótanácsának tagja, Margit hercegnő testvére.

Nem egy nagy szervezetet keresett fel szerdán, hanem a hátrányos és tehetséges gyerekeket foglalkoztató Talentum Alapítványt, ahol éppen műhelyfoglalkozások zajlottak a gyerekekkel és az idős önkéntesekkel.

A gyerekek körte befőttet készítettek egyik teremben, a másikban pedig agyagoztak éppen. Hirdetés

Fotó: Haáz Vince

A hercegnő kedvesen és közvetlenül fordult a gyerekekhez, az önkéntesekhez és a szervezet munkatársaihoz egyaránt, a gyerekektől pedig még rajzokat is kapott emlékbe – igaz, magyar felirattal, de ez őt egyáltalán nem zavarta. Anyagi támogatással ismerik el az alapítvány projektjeit Dóczy Tamás, a Talentum Alapítvány elnöke a Székelyhonnak kifejtette, hogy a Romániai Margit Királyi Alapítvány és a Talentum Alapítvány 1999 óta együttműködik, amely azt jelenti, hogy a marosvásárhelyi tehetséggondozó alapítvány évente pályázatokat ír a programjaikra, és Margit hercegnő alapítványánál partnerségre találnak ezekben a pályázatokban, mert nagyon fogékonyak azokra a tevékenységekre, elvekre, amelyek szerint a Talentum Alapítvány működik:

a gyermekek támogatást és bátorítást kapnak, az idősek pedig megoszthatják élettapasztalataikat, miközben aktív tagjai maradnak a közösségnek.

Fotó: Haáz Vince

„Szervezetünk mintegy 80 gyermekkel foglalkozik, különböző korúakkal és különböző nemzetiségűekkel – magyarok, románok, romák.

Elsősorban szociálisan rászoruló gyerekeket támogatunk, de a segítségünk ennél jóval több: nem csupán csomagokat osztunk, hanem részt veszünk a családjuk életében is.

A gyerekeket nagy szeretettel fogadjuk, és ezt ők nagyon érzik. A Talentum Alapítványnál otthonra, megértésre és szeretetre találnak. Ez nekünk is rengeteget jelent, hiszen a tőlük kapott szeretet legalább annyit ad nekünk, mint amennyit mi adunk nekik” – avatott be az szervezetet „működtető” folyamatba Dóczy Tamás. „Fontos, hogy megtiszteljük a munkájukat” Bár a román királyi család leszármazottai nem szoktak nyilatkozni a sajtónak, Zsófia hercegnő a Székelyhonnal ezúttal kivételt tett, és kérdésünkre válaszolva elmondta:

azért olyan fontosak számára ezek a látogatások, mert nagyra értékeli az alapítvány tevékenységét, amelyet a gyerekekért tesznek, hiszen ők jelentik a jövőt – és mint mondta –, vigyáznunk kell a gyerekeinkre.

Fotó: Haáz Vince

„Együttműködik a Talentum a mi alapítványunkkal, és fontos, hogy megtiszteljük a munkájukat, és megnézzük, hogy hogyan zajlanak a tevékenységeik, meghallgassuk a sikertörténeteiket, és a nehézségeiket egyaránt.

Tiszta szívemből akartam látni ezt a központot, és azt is, hogy megismerjek mindenkit, ezért volt fontos idejönnöm”

– mesélte angol nyelven Zsófia román hercegnő a Székelyhonnak, aki bár érti és beszéli a románt, de angolul jobban ki tudja fejezni magát. Zsófia román hercegnő csütörtökön részt vesz a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem fennállásának nyolcvanadik évfordulójának gálaműsorán is.

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Kacsó Erika, a Talentum Alapítvány programkoordinátora Fotó: Haáz Vince

Zsófia hercegnő elismeréssel hallgatta végig a szervezet elmúlt 33 évének bemutatását Fotó: Haáz Vince

Dóczy Tamás: a gyerekeket nagy szeretettel fogadjuk, és ezt ők nagyon érzik Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Az agyagozó műhelybe is ellátogatott a hercegnő Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince