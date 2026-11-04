Királyi vendég a gyerekek és idősek között – Marosvásárhelyre látogatott Zsófia hercegnő

Zsófia román királyi hercegnő szerdán a marosvásárhelyi Talentum Alapítványhoz látogatott, ahol másfél órát töltött a gyerekekkel, önkéntesekkel és munkatársakkal. Elismeréssel hallgatta a 33 éve működő szervezet reményt adó munkájának bemutatását.
Fotó: Haáz Vince
Zsófia román királyi hercegnő szerdán a marosvásárhelyi Talentum Alapítványhoz látogatott, ahol másfél órát töltött a gyerekekkel, önkéntesekkel és munkatársakkal. Elismeréssel hallgatta a 33 éve működő szervezet reményt adó munkájának bemutatását.
Marosvásárhelyre is ellátogatott szerdán a román királyi család leszármazottja – I. Mihály román király egyik lánya a négy közül – Zsófia hercegnő, a Romániai Margit Királyi Alapítvány Igazgatótanácsának tagja, Margit hercegnő testvére.
A gyerekek körte befőttet készítettek egyik teremben, a másikban pedig agyagoztak éppen.
Fotó: Haáz Vince
A hercegnő kedvesen és közvetlenül fordult a gyerekekhez, az önkéntesekhez és a szervezet munkatársaihoz egyaránt, a gyerekektől pedig még rajzokat is kapott emlékbe – igaz, magyar felirattal, de ez őt egyáltalán nem zavarta.
Dóczy Tamás, a Talentum Alapítvány elnöke a Székelyhonnak kifejtette, hogy a Romániai Margit Királyi Alapítvány és a Talentum Alapítvány 1999 óta együttműködik, amely azt jelenti, hogy a marosvásárhelyi tehetséggondozó alapítvány évente pályázatokat ír a programjaikra, és Margit hercegnő alapítványánál partnerségre találnak ezekben a pályázatokban, mert nagyon fogékonyak azokra a tevékenységekre, elvekre, amelyek szerint a Talentum Alapítvány működik:
Fotó: Haáz Vince
„Szervezetünk mintegy 80 gyermekkel foglalkozik, különböző korúakkal és különböző nemzetiségűekkel – magyarok, románok, romák.
A gyerekeket nagy szeretettel fogadjuk, és ezt ők nagyon érzik. A Talentum Alapítványnál otthonra, megértésre és szeretetre találnak. Ez nekünk is rengeteget jelent, hiszen a tőlük kapott szeretet legalább annyit ad nekünk, mint amennyit mi adunk nekik” – avatott be az szervezetet „működtető” folyamatba Dóczy Tamás.
Bár a román királyi család leszármazottai nem szoktak nyilatkozni a sajtónak, Zsófia hercegnő a Székelyhonnal ezúttal kivételt tett, és kérdésünkre válaszolva elmondta:
Fotó: Haáz Vince
„Együttműködik a Talentum a mi alapítványunkkal, és fontos, hogy megtiszteljük a munkájukat, és megnézzük, hogy hogyan zajlanak a tevékenységeik, meghallgassuk a sikertörténeteiket, és a nehézségeiket egyaránt.
– mesélte angol nyelven Zsófia román hercegnő a Székelyhonnak, aki bár érti és beszéli a románt, de angolul jobban ki tudja fejezni magát.
Zsófia román hercegnő csütörtökön részt vesz a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem fennállásának nyolcvanadik évfordulójának gálaműsorán is.
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Kacsó Erika, a Talentum Alapítvány programkoordinátora
Fotó: Haáz Vince
Zsófia hercegnő elismeréssel hallgatta végig a szervezet elmúlt 33 évének bemutatását
Fotó: Haáz Vince
Dóczy Tamás: a gyerekeket nagy szeretettel fogadjuk, és ezt ők nagyon érzik
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Az agyagozó műhelybe is ellátogatott a hercegnő
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
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