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Párton belüli kihívója akadt Ilie Bolojannak

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

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Alin Tișe Kolozs megyei tanácselnök szerdán bejelentette, hogy indul a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöki tisztségéért a párt következő kongresszusán. Döntését azzal indokolta, hogy a PNL szerinte rossz irányba halad, és változásra van szükség.

Tamás Attila

2026. november 04., 17:402026. november 04., 17:40

„A PNL nem a tulajdona senkinek. Azoké, akik felépítették, a választásokat megnyerő polgármestereké, megyei tanácselnököké, parlamenti képviselőké és szenátoroké, valamint a pártot életben tartó helyi szervezeteké” – írta Facebook-bejegyzésében, amelyet az Agepres szemlézett.

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Tișe szerint a PNL-nek ismét olyan párttá kell válnia, amelyben számít a tagok véleménye, a választásokon sikeres tagjainak érdemi beleszólásuk van a döntésekbe, és a fontos kérdésekről közösen határoznak.

Emlékeztetett arra, hogy 25 éve tagja a PNL-nek, és ez idő alatt négy alkalommal választották meg a Kolozs megyei tanács elnökévé, egyszer pedig szenátori mandátumot szerzett. Hangsúlyozta, hogy

soha nem indult választáson a Szociáldemokrata Párt (PSD) támogatásával vagy más párttal kötött szövetségben.

A politikus szerint a PNL-nek vissza kell szereznie politikai identitását és választóit, és ismét a romániai jobboldal meghatározó képviselőjévé kell válnia, anélkül, hogy a PSD-től, a Mentsétek meg Romániát Szövetségtől (USR) vagy más párttól függne.

„Nem egy tisztségért indulok, hanem azért, hogy visszaadjam a PNL-nek a döntéshozatal, az építkezés és a kormányzás erejét” – fogalmazott bejegyzésében a Kolozs megyei tanácselnök.

Belföld
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