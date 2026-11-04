Ünnepel a Művészeti Egyetem, rövid időre korlátozzák a forgalmat Marosvásárhelyen

Ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani november 5-én, csütörtökön délelőtt Marosvásárhelyen, a Köteles Sámuel és a Bolyai utcákban. A korlátozásra egy ünnepi megmozdulás miatt kerül sor.

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Felvonulás lesz csütörtökön a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem fennállásának 80. évfordulója alkalmából.

A város polgármesteri hivatalának tájékoztatása szerint délelőtt körülbelül 10.30-tól, szakaszosan, a felvonulók haladásához igazodva korlátozzák a forgalmat. Az intézkedés várhatóan mintegy tíz percig tart.

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A felvonulás a Művészeti Egyetemtől indul, majd a Köteles Sámuel és a Bolyai utcákon halad végig, érinti a Rózsák terét a Virágóra környékén, végül a Nemzeti Színháznál ér véget.

A forgalmat a városi és a helyi rendőrség egységei irányítják. A hatóságok arra kérik a közlekedőket, hogy tartsák be a helyszínen szolgálatot teljesítő rendőrök utasításait.