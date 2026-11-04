Ünnepel a Művészeti Egyetem, rövid időre korlátozzák a forgalmat Marosvásárhelyen

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Fotó: Haáz Vince
Ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani november 5-én, csütörtökön délelőtt Marosvásárhelyen, a Köteles Sámuel és a Bolyai utcákban. A korlátozásra egy ünnepi megmozdulás miatt kerül sor.
Felvonulás lesz csütörtökön a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem fennállásának 80. évfordulója alkalmából.
A város polgármesteri hivatalának tájékoztatása szerint délelőtt körülbelül 10.30-tól, szakaszosan, a felvonulók haladásához igazodva korlátozzák a forgalmat. Az intézkedés várhatóan mintegy tíz percig tart.
A felvonulás a Művészeti Egyetemtől indul, majd a Köteles Sámuel és a Bolyai utcákon halad végig, érinti a Rózsák terét a Virágóra környékén, végül a Nemzeti Színháznál ér véget.
A forgalmat a városi és a helyi rendőrség egységei irányítják. A hatóságok arra kérik a közlekedőket, hogy tartsák be a helyszínen szolgálatot teljesítő rendőrök utasításait.
Két iskolabuszt állított le a rendőrség Nyárádkarácson községben, mert nem rendelkeztek a diákok szállításához szükséges engedélyekkel. A döntés akár kétszáz gyereket is érinthet, a következő időszakban a szülőknek kell megoldaniuk az ingázást.
Tűz ütött ki egy marosvásárhelyi lakásban szerda hajnalban, a Brassó utcában, a tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre.
Az inflációval együtt a szemétszállítási díj is nőhet Maros megyében. A Marosvásárhely melletti Jedden viszont egy olyan tervvel készülnek, amely hosszabb távon akár nullára csökkentheti az elszállítandó hulladék mennyiségét, és vele a szemétdíjat is.
Vasúti balesethez riasztották kedd este a marosvásárhelyi tűzoltókat: a Dózsa György utcában vonattal ütközött egy személygépkocsi. A balesetnek egy sérültje van, az illető nincs életveszélyben – tájékoztatnak a hatóságok.
Tíz házkutatást tartottak Maros megyében, amelyek során több engedélyköteles, sportlövészetre használt fegyvert és lövedékeket foglaltak le.
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Bírságokat szabtak ki, jogosítványokat és nyolc forgalmi engedélyt vontak be a Maros megyei közlekedésrendészek vasárnap délután a 15-ös országúton tartott ellenőrzés során.
Hatszáznál több óvodás és iskolás kap meleg ebédet hétfőtől Balavásáron, a levest és második fogást helyben főzik. Varga Adorján polgármester szerint 13 lejből meg tudják oldani az étkeztetést, és hosszútávon az idősekre is ki szeretnék terjeszteni.
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