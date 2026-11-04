Ha bajjal, nehézségekkel szembesülünk, akkor a legtöbben a családunkhoz fordulunk

A romániaiak 88 százaléka elsősorban a családjához fordul segítségért, ha anyagi vagy egészségi problémával szembesül - derül ki az IRES közvélemény-kutató intézet által a Jóllétért Szövetség (Alianța pentru BunăStare - ABS) megbízásából készített felmérésből.

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A kutatás szerint ez az arány szinte változatlan a tavalyhoz képest. A megkérdezettek mindössze 6 százaléka számít elsősorban a barátai segítségére, és ennél is kevesebben fordulnának intézményekhez vagy hatóságokhoz – ismerteti az Agerpres .

a családi és baráti kapcsolataikkal a legelégedettebbek, ezeket tízes skálán átlagosan 9,1 pontra értékelték.

A felmérés szerint a társas kapcsolatok is élénkültek: a romániaiak 36 százaléka hetente többször vagy naponta találkozik családtagjaival, barátaival, illetve vesz részt közösségi programokon, szemben a tavalyi 26 százalékkal. Az ilyen tevékenységektől teljesen távol maradók aránya a tavalyi 8 százalékról 4 százalékra csökkent.

A megkérdezettek csaknem 49 százaléka úgy érzi, hogy mindig maga irányítja az életét meghatározó fontos döntéseket, további 24 százalékuk pedig gyakran érzi így.

Az IRES által készített felmérés a romániai lakosság életminőséggel és jólléttel kapcsolatos elégedettségét vizsgálja. A kutatást megrendelő Jóllétért Szövetséget a Romániai Biztosítók és Viszontbiztosítók Országos Szövetsége (UNSAR) hozta létre.