Csaknem másfél évvel a bányakatasztrófa után még mindig nem tették biztonságossá az érintett területet Parajdon

Fotó: Pinti Attila
Újabb harminc nappal, november 6-tól december 5-ig meghosszabbították a vészhelyzetet Parajdon, mivel még nem végezték el a bányakatasztrófa sújtotta terület biztonságossá tételéhez szükséges munkálatokat – jelentette be szerdán Petres Sándor Hargita megyei prefektus.
2026. november 04., 17:522026. november 04., 17:52
2026. november 04., 17:542026. november 04., 17:54
A prefektus sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a régi bányajáratok térségében továbbra is fennáll az omlásveszély, ezért folyamatosan figyelemmel kísérik a területen zajló folyamatokat. Ugyanakkor
– írja az Agerpres hírügynökség a prefektus által elmondottakra hivatkozva.
Petres Sándor szerint a vészhelyzet fenntartását az is indokolja, hogy
Ezek hiányában továbbra is fennáll annak a kockázata, hogy egy esetleges árhullám sós vizet szorít ki a bányából, újabb sóterhelést okozva a patakban és a vízrendszerben. A beáramló édesvíz emellett tovább oldhatja a sót a bányában.
Fotó: Pinti Attila
A prefektus hangsúlyozta, hogy a vészhelyzet fenntartása
„Ennek a sajnos szükséges intézkedésnek az egyik egyértelműen negatív következménye, hogy az emberekben az a kép alakult ki: Parajd veszélyes hely, ezért jobb elkerülni. Ez az elképzelés téves” – jelentette ki Petres Sándor.
Gyököt kell vonni a Parajddal kapcsolatos eurómilliós politikusi bejelentésekből: a bányakatasztrófa által sújtott sóvidéki település az Európai Unió Szolidaritási Alapjából nemrég megítélt 14,3 millió euró töredékét kaphatja meg.
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