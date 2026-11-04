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Csaknem másfél évvel a bányakatasztrófa után még mindig nem tették biztonságossá az érintett területet Parajdon

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

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Újabb harminc nappal, november 6-tól december 5-ig meghosszabbították a vészhelyzetet Parajdon, mivel még nem végezték el a bányakatasztrófa sújtotta terület biztonságossá tételéhez szükséges munkálatokat – jelentette be szerdán Petres Sándor Hargita megyei prefektus.

Székelyhon

2026. november 04., 17:522026. november 04., 17:52

2026. november 04., 17:542026. november 04., 17:54

A prefektus sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a régi bányajáratok térségében továbbra is fennáll az omlásveszély, ezért folyamatosan figyelemmel kísérik a területen zajló folyamatokat. Ugyanakkor

a korábban felmerült, hirtelen bekövetkező nagyobb omlás és az abból eredő árvíz veszélye jelentősen csökkent

– írja az Agerpres hírügynökség a prefektus által elmondottakra hivatkozva.

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Petres Sándor szerint a vészhelyzet fenntartását az is indokolja, hogy

még nem épült meg az esetleges árhullámok visszatartására szolgáló tározó és vízelterelő rendszer.

Ezek hiányában továbbra is fennáll annak a kockázata, hogy egy esetleges árhullám sós vizet szorít ki a bányából, újabb sóterhelést okozva a patakban és a vízrendszerben. A beáramló édesvíz emellett tovább oldhatja a sót a bányában.

• Fotó: Pinti Attila Galéria

Fotó: Pinti Attila

A prefektus hangsúlyozta, hogy a vészhelyzet fenntartása

nem jelenti azt, hogy Parajd egész lakossága vagy a település turisztikai létesítményei veszélyben lennének.

„Ennek a sajnos szükséges intézkedésnek az egyik egyértelműen negatív következménye, hogy az emberekben az a kép alakult ki: Parajd veszélyes hely, ezért jobb elkerülni. Ez az elképzelés téves” – jelentette ki Petres Sándor.

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Udvarhelyszék Parajd
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