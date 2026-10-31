Jobban meg kell dolgozni a látogatókért

Ősszel jellemzően kevesebb turista érkezik a Mini Erdély Parkba
Fotó: Olti Angyalka
A látogatók száma ugyan nem igazán csökkent, de az elmúlt években már többet kellett dolgozniuk a szejkefürdői Mini Erdély Park munkatársainak, hogy töretlen maradjon a népszerűségük. Most például egy animációs kuckóval rukkoltak elő.
Több székelyföldi turisztikai vállalkozás is megsínylette az elmúlt időszakban azt, hogy a kormány csökkentette a vakációs jegyek értéket, de azt is, hogy Parajdon bezárt a sóbánya, miután elárasztotta azt a Korond-patak. Arról érdeklődtünk Fazakas Szabolcstól, a szejkefürdői Mini Erdély Park megálmodójától, hogy ők miként élték meg az elmúlt időszakot.
Ősszel jellemzően kevesebb turista érkezik a Mini Erdély Parkba, sokszor annak is örvendenek, ha naponta legalább annyian meglátogatják őket, ahány munkatársuk van a helyszínen, de ez tipikusan így történik minden évben – válaszolta a Székelyhonnak Fazakas. Mint mondta,
Vakációs jegyeket nem vesznek el, így azok értékének megváltozása közvetlenül nem érintette őket. Noha a park népszerűsége töretlen, azt már a vezetőség is észrevette, hogy
„Sokan panaszkodnak, hogy nincsenek turisták, de mi nagyon sokat dolgozunk azért, hogy minket látogassanak. Én úgy vagyok vele, hogy ha dolgozunk érte, akkor van turista, ha meg csak panaszkodunk, akkor nincs” – magyarázta Fazakas Szabolcs.
Fotó: Olti Angyalka
A fokozott hozzáállásuk nemcsak a korábbinál hangsúlyosabb marketinget jelent, hanem a Szeben, Brassó és más Hargita megyei létesítményekkel közösen létrehozták az Erdélyi Családi Parkok Egyesülését, amelynek tagjai segítik egymást.
Mindemellett az is lényeges, hogy folyamatosan igyekeznek újdonságokkal bővíteni a szejkefürdői parkot. A tulajdonos arra is felhívta a figyelmet, hogy ingyenesen jöhetnek hozzájuk azok a székelyudvarhelyiek, akik már egyszer befizettek, ugyanakkor sajnálja, hogy ezt mostanság kevesen használják ki.
A folyamatos megújulásnak köszönhetően most már nemcsak a híres erdélyi épületek makettjeit vagy a Bogárparkot lehet megtekinteni a Szejkén, de az animáció világnapja alkalmával egy animációs kuckóval is bővül a palettájuk. Ebben egyebek mellett a legendáriumos rajzfilmek elkészítésébe engednek betekintést, azaz a látogatók megtudhatják, hogy hány emberre és milyen tudásra van szükség néhány percnyi animáció elkészítéséhez.
Fotó: Olti Angyalka
Ezenkívül az alkotásokból jól ismert Nagyapó mesefája is várja a gyerekeket, amelyből hologram formájában bukkannak elő a jól is mert mesekarakterek.
Fotó: Olti Angyalka
Természetesen a nemzetközi animáció történetét is megjelenítik a kezdetektől napjainkig, külön kitérve a magyar és román eredményekre. „Az a célunk, hogy a gyerekek és a felnőttek is megérthessék, mit jelent az animáció, legyen szó egyszerű barlangrajzokról vagy éppen napjaink ismert rajzfilmjeiről” – magyarázta Fazakas Szabolcs.
Fotó: Olti Angyalka
Három székelyudvarhelyi férfit vett őrizetbe 24 órára a rendőrség csütörtökön egy fiatal bántalmazásával összefüggésben.
Kétszer is visszatért csütörtökön egy szejkefürdői lakóházhoz egy medve, amely a verandára is felmászott. Hiába próbálták elűzni az állatot, az nem tágított, így végül a kilövése mellett döntöttek.
Idén is megszervezik az őszi zöldhulladék-gyűjtést Székelyudvarhelyen november 2. és 6. között.
Első alkalommal érkezik Székelyudvarhelyre a kolozsvári Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál utazó rendezvénye, a TIFF Unlimited filmkaraván. Október 30-án és 31-én, pénteken és szombaton négy játékfilmet vetítenek a Siculus Ifjúsági Házban.
Mindenszentek alkalmából módosítitt menetrend szerint közlekednek az autóbuszok Székelyudvarhelyen. November 1-jén, vasárnap dél és este kilenc óra között két járattal is el lehet jutni a temetőkhöz.
Székelyudvarhely több pontján is munkálatok zajlanak, ezért érdemes figyelmesen vezetni a város központi zónájában.
Újabb útlezárásra kell számítani keddtől a városi kórháznál lévő kőrforgalomnál – közölte Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.
A városvezetés benyújtotta a szükséges dokumentumokat, így most már az új kormányon múlik, hogy utalnak-e pénzt a programra, amelynek részeként a veszélyesnek ítélt székelyudvarhelyi Eötvös József Szakközépiskola is megújulhatna.
A 17. századi székely nemesi családok történetébe nyerhetnek betekintést az érdeklődők csütörtökön Székelyudvarhelyen. Az előadást Dr. Balogh Judit, az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem professzora tartja.
Többször is medvék jelenlétéről érkezett bejelentés Udvarhelyszéken az elmúlt napokban. Székelyudvarhelyen és Oroszhegyben is RO-Alert figyelmeztetést küldtek a lakosságnak, miközben a múlt héten egy juhokra támadó medvét lőttek ki a városban.
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