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Jobban meg kell dolgozni a látogatókért

Ősszel jellemzően kevesebb turista érkezik a Mini Erdély Parkba • Fotó: Olti Angyalka

Ősszel jellemzően kevesebb turista érkezik a Mini Erdély Parkba

Fotó: Olti Angyalka

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A látogatók száma ugyan nem igazán csökkent, de az elmúlt években már többet kellett dolgozniuk a szejkefürdői Mini Erdély Park munkatársainak, hogy töretlen maradjon a népszerűségük. Most például egy animációs kuckóval rukkoltak elő.

Fülöp-Székely Botond

2026. október 31., 08:542026. október 31., 08:54

Több székelyföldi turisztikai vállalkozás is megsínylette az elmúlt időszakban azt, hogy a kormány csökkentette a vakációs jegyek értéket, de azt is, hogy Parajdon bezárt a sóbánya, miután elárasztotta azt a Korond-patak. Arról érdeklődtünk Fazakas Szabolcstól, a szejkefürdői Mini Erdély Park megálmodójától, hogy ők miként élték meg az elmúlt időszakot.

Dolgozni kell a turistákért

Ősszel jellemzően kevesebb turista érkezik a Mini Erdély Parkba, sokszor annak is örvendenek, ha naponta legalább annyian meglátogatják őket, ahány munkatársuk van a helyszínen, de ez tipikusan így történik minden évben – válaszolta a Székelyhonnak Fazakas. Mint mondta,

a sóbánya tavalyi bezárását ugyan némileg megsínylették, de összességében nem csökkent nagyot a hozzájuk érkezők száma.

Vakációs jegyeket nem vesznek el, így azok értékének megváltozása közvetlenül nem érintette őket. Noha a park népszerűsége töretlen, azt már a vezetőség is észrevette, hogy

a látogatóik egy része kevesebb pénzt költ el náluk az étteremben vagy akár a szuvenírboltban.

„Sokan panaszkodnak, hogy nincsenek turisták, de mi nagyon sokat dolgozunk azért, hogy minket látogassanak. Én úgy vagyok vele, hogy ha dolgozunk érte, akkor van turista, ha meg csak panaszkodunk, akkor nincs” – magyarázta Fazakas Szabolcs.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

A fokozott hozzáállásuk nemcsak a korábbinál hangsúlyosabb marketinget jelent, hanem a Szeben, Brassó és más Hargita megyei létesítményekkel közösen létrehozták az Erdélyi Családi Parkok Egyesülését, amelynek tagjai segítik egymást.

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Mindemellett az is lényeges, hogy folyamatosan igyekeznek újdonságokkal bővíteni a szejkefürdői parkot. A tulajdonos arra is felhívta a figyelmet, hogy ingyenesen jöhetnek hozzájuk azok a székelyudvarhelyiek, akik már egyszer befizettek, ugyanakkor sajnálja, hogy ezt mostanság kevesen használják ki.

Az animáció világnapjára

A folyamatos megújulásnak köszönhetően most már nemcsak a híres erdélyi épületek makettjeit vagy a Bogárparkot lehet megtekinteni a Szejkén, de az animáció világnapja alkalmával egy animációs kuckóval is bővül a palettájuk. Ebben egyebek mellett a legendáriumos rajzfilmek elkészítésébe engednek betekintést, azaz a látogatók megtudhatják, hogy hány emberre és milyen tudásra van szükség néhány percnyi animáció elkészítéséhez.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Ezenkívül az alkotásokból jól ismert Nagyapó mesefája is várja a gyerekeket, amelyből hologram formájában bukkannak elő a jól is mert mesekarakterek.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Természetesen a nemzetközi animáció történetét is megjelenítik a kezdetektől napjainkig, külön kitérve a magyar és román eredményekre. „Az a célunk, hogy a gyerekek és a felnőttek is megérthessék, mit jelent az animáció, legyen szó egyszerű barlangrajzokról vagy éppen napjaink ismert rajzfilmjeiről” – magyarázta Fazakas Szabolcs.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Turizmus
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