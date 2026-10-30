Újabb visszajáró medvét lőttek ki Székelyudvarhely közelében

Kétszer is visszatért csütörtökön egy szejkefürdői lakóházhoz egy medve, amely a verandára is felmászott. Hiába próbálták elűzni az állatot, az nem tágított, így végül a kilövése mellett döntöttek.

László Ildikó 2026. október 30., 10:222026. október 30., 10:22 2026. október 30., 10:532026. október 30., 10:53

Egy három-négy éves hím medvét lőttek ki csütörtök este Szejkefürdőn, a lakóházaknál. Dávid Endre székelyudvarhelyi alpolgármester érdeklődésünkre elmondta, hogy egy visszajáró példányról volt szó, amely napközben már megjelent a környéken, majd este ismét visszatért. Az állat

a családi ház verandájára is felmászott,

és a kutya ételébe is beleevett. A medvét először sikerült elzavarni, ám később ismét megjelent az ingatlannál. Az alpolgármester szerint az állat visszatérése és a lakóház közvetlen megközelítése miatt veszélyesnek ítélték a helyzetet, ezért a kilövés mellett döntöttek. Öt medvét lőhetnek ki a megelőzési kvóta alapján Dávid Endre arról is beszélt, hogy a csütörtök esti beavatkozás független attól az öt medvére vonatkozó kilövési kerettől, amelyről korábban tájékoztatta a nyilvánosságot. Mint magyarázta,

különbséget kell tenni az azonnali beavatkozások és a megelőzési célú kilövések között.

Az előbbi kategóriába tartozik a csütörtöki eset, valamint a közelmúltban az Ugron-kúria mellett és az Iskola utcában végrehajtott beavatkozás is. korábban írtuk Juhokra támadó, visszatérő medvét lőttek ki Székelyudvarhelyen Másodjára, ezúttal fényes nappal támadt juhokra egy nagyjából hétéves medve kedden Székelyudvarhelyen – a vadászok kilőtték a veszélyesnek ítélt nagyvadat. A megelőzési keret alapján ugyanakkor a vadásztársulattal egyeztetve

öt medve kilövését tervezik Székelyudvarhely környékén.

Az ehhez kapcsolódó intézkedések már folyamatban vannak, és az alpolgármester szerint várhatóan a jövő hét végéig sikerülhet felhasználni a rendelkezésre álló keretet. Hirdetés Hangsúlyozta, hogy a vadászatok időigénye nem határozható meg pontosan, hiszen a vadon élő állatok elejtése nem tervezhető előre. A megelőzési kvóták felhasználása azért is sürgető, mert az idei keretből fel nem használt mennyiség

nem vihető át a következő évre.