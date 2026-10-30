Újabb visszajáró medvét lőttek ki Székelyudvarhely közelében

Képünk illusztráció
Fotó: Beliczay László
Kétszer is visszatért csütörtökön egy szejkefürdői lakóházhoz egy medve, amely a verandára is felmászott. Hiába próbálták elűzni az állatot, az nem tágított, így végül a kilövése mellett döntöttek.
2026. október 30., 10:222026. október 30., 10:22
2026. október 30., 10:532026. október 30., 10:53
Egy három-négy éves hím medvét lőttek ki csütörtök este Szejkefürdőn, a lakóházaknál. Dávid Endre székelyudvarhelyi alpolgármester érdeklődésünkre elmondta, hogy egy visszajáró példányról volt szó, amely napközben már megjelent a környéken, majd este ismét visszatért. Az állat
és a kutya ételébe is beleevett. A medvét először sikerült elzavarni, ám később ismét megjelent az ingatlannál.
Az alpolgármester szerint az állat visszatérése és a lakóház közvetlen megközelítése miatt veszélyesnek ítélték a helyzetet, ezért a kilövés mellett döntöttek.
Dávid Endre arról is beszélt, hogy a csütörtök esti beavatkozás független attól az öt medvére vonatkozó kilövési kerettől, amelyről korábban tájékoztatta a nyilvánosságot. Mint magyarázta,
Az előbbi kategóriába tartozik a csütörtöki eset, valamint a közelmúltban az Ugron-kúria mellett és az Iskola utcában végrehajtott beavatkozás is.
Másodjára, ezúttal fényes nappal támadt juhokra egy nagyjából hétéves medve kedden Székelyudvarhelyen – a vadászok kilőtték a veszélyesnek ítélt nagyvadat.
A megelőzési keret alapján ugyanakkor a vadásztársulattal egyeztetve
Az ehhez kapcsolódó intézkedések már folyamatban vannak, és az alpolgármester szerint várhatóan a jövő hét végéig sikerülhet felhasználni a rendelkezésre álló keretet.
Hangsúlyozta, hogy a vadászatok időigénye nem határozható meg pontosan, hiszen a vadon élő állatok elejtése nem tervezhető előre.
A megelőzési kvóták felhasználása azért is sürgető, mert az idei keretből fel nem használt mennyiség
Az alpolgármester szerint ezért más térségekben, többek között Kovászna megyében is igyekeznek kihasználni a rendelkezésre álló lehetőségeket.
Idén is megszervezik az őszi zöldhulladék-gyűjtést Székelyudvarhelyen november 2. és 6. között.
Első alkalommal érkezik Székelyudvarhelyre a kolozsvári Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál utazó rendezvénye, a TIFF Unlimited filmkaraván. Október 30-án és 31-én, pénteken és szombaton négy játékfilmet vetítenek a Siculus Ifjúsági Házban.
Mindenszentek alkalmából módosítitt menetrend szerint közlekednek az autóbuszok Székelyudvarhelyen. November 1-jén, vasárnap dél és este kilenc óra között két járattal is el lehet jutni a temetőkhöz.
Székelyudvarhely több pontján is munkálatok zajlanak, ezért érdemes figyelmesen vezetni a város központi zónájában.
Újabb útlezárásra kell számítani keddtől a városi kórháznál lévő kőrforgalomnál – közölte Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.
A városvezetés benyújtotta a szükséges dokumentumokat, így most már az új kormányon múlik, hogy utalnak-e pénzt a programra, amelynek részeként a veszélyesnek ítélt székelyudvarhelyi Eötvös József Szakközépiskola is megújulhatna.
A 17. századi székely nemesi családok történetébe nyerhetnek betekintést az érdeklődők csütörtökön Székelyudvarhelyen. Az előadást Dr. Balogh Judit, az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem professzora tartja.
Többször is medvék jelenlétéről érkezett bejelentés Udvarhelyszéken az elmúlt napokban. Székelyudvarhelyen és Oroszhegyben is RO-Alert figyelmeztetést küldtek a lakosságnak, miközben a múlt héten egy juhokra támadó medvét lőttek ki a városban.
Vízszünetre és nyomásingadozásra kell számítani hétfőn és kedden Székelyudvarhely több utcájában. A szolgáltatáskimaradást a Bethlen Gábor utcai új ivóvízhálózaton végzett csatlakozási munkálatok okozzák.
Forgalomkorlátozásokra és útlezárásokra kell számítani a következő napokban Székelyudvarhely központjában az 1956-os forradalom évfordulójára szervezett megemlékezések, valamint a hétvégi Bárány- és Pálinka Fesztivál miatt.
szóljon hozzá!