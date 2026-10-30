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Újabb visszajáró medvét lőttek ki Székelyudvarhely közelében

Képünk illusztráció • Fotó: Beliczay László

Képünk illusztráció

Fotó: Beliczay László

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Kétszer is visszatért csütörtökön egy szejkefürdői lakóházhoz egy medve, amely a verandára is felmászott. Hiába próbálták elűzni az állatot, az nem tágított, így végül a kilövése mellett döntöttek.

László Ildikó

2026. október 30., 10:222026. október 30., 10:22

2026. október 30., 10:532026. október 30., 10:53

Egy három-négy éves hím medvét lőttek ki csütörtök este Szejkefürdőn, a lakóházaknál. Dávid Endre székelyudvarhelyi alpolgármester érdeklődésünkre elmondta, hogy egy visszajáró példányról volt szó, amely napközben már megjelent a környéken, majd este ismét visszatért. Az állat

a családi ház verandájára is felmászott,

és a kutya ételébe is beleevett. A medvét először sikerült elzavarni, ám később ismét megjelent az ingatlannál.

Az alpolgármester szerint az állat visszatérése és a lakóház közvetlen megközelítése miatt veszélyesnek ítélték a helyzetet, ezért a kilövés mellett döntöttek.

Öt medvét lőhetnek ki a megelőzési kvóta alapján

Dávid Endre arról is beszélt, hogy a csütörtök esti beavatkozás független attól az öt medvére vonatkozó kilövési kerettől, amelyről korábban tájékoztatta a nyilvánosságot. Mint magyarázta,

különbséget kell tenni az azonnali beavatkozások és a megelőzési célú kilövések között.

Az előbbi kategóriába tartozik a csütörtöki eset, valamint a közelmúltban az Ugron-kúria mellett és az Iskola utcában végrehajtott beavatkozás is.

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Juhokra támadó, visszatérő medvét lőttek ki Székelyudvarhelyen

Másodjára, ezúttal fényes nappal támadt juhokra egy nagyjából hétéves medve kedden Székelyudvarhelyen – a vadászok kilőtték a veszélyesnek ítélt nagyvadat.

A megelőzési keret alapján ugyanakkor a vadásztársulattal egyeztetve

öt medve kilövését tervezik Székelyudvarhely környékén.

Az ehhez kapcsolódó intézkedések már folyamatban vannak, és az alpolgármester szerint várhatóan a jövő hét végéig sikerülhet felhasználni a rendelkezésre álló keretet.

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Hangsúlyozta, hogy a vadászatok időigénye nem határozható meg pontosan, hiszen a vadon élő állatok elejtése nem tervezhető előre.

A megelőzési kvóták felhasználása azért is sürgető, mert az idei keretből fel nem használt mennyiség

nem vihető át a következő évre.

Az alpolgármester szerint ezért más térségekben, többek között Kovászna megyében is igyekeznek kihasználni a rendelkezésre álló lehetőségeket.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely medve
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