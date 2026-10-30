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Egy év munkája néhány nap alatt térül meg: így készülnek a krizantémtermesztők mindenszentekre

A csíkszeredai Szabadság téren már színes krizantémok, koszorúk és virágcsokrok közül válogathatnak azok, akik mindenszentekre készülnek. Árusokat kérdeztünk a virágok termesztéséről.

Nagy Lilla

2026. október 30., 09:592026. október 30., 09:59

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A csíkszeredai Szabadság téren már színes krizantémok, koszorúk és virágcsokrok közül válogathatnak azok, akik mindenszentekre készülnek. Árusokat kérdeztünk a virágok termesztéséről.

Nagy Lilla

2026. október 30., 09:592026. október 30., 09:59

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Sárga, fehér, lila és piros krizantémok sorakoznak egymás mellett a csíkszeredai Szabadság téri vásárban. A lila színű virágok különösen feltűnőek, de a választékban a kisebb cserepes növényektől a nagyobb, bokros krizantémokig sokféle akad. Mindemellett koszorúkkal, vágott virágokkal és más szezonális növényekkel is várják a vásárlókat. A virágok mögött azonban hónapok munkája áll:

a termesztőknek az időjárás viszontagságaival is meg kell küzdeniük, hogy a vásárlók idejében hazavihessék az ünnep jellegzetes virágait.
• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

„Mindet meg akarom nézni” – mondja egy asszony, miközben végigtekint az árusok kínálatán. „Ettől féltem” – válaszol a férje, aki alighanem arra számít, hogy a nézelődésből végül több virág megvásárlása lesz. A kínálat valóban megnehezítheti a választást. Az árusok gondosan elrendezett növényei közül ki-ki a saját ízlése és pénztárcája szerint válogathat.

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A kisebb cserepes krizantémok ára tíz lej körül kezdődik, a közepes méretűekért húsz, a nagyobbakért harminc lejt kérnek.

A kisebb, vegyes színű növények tizenöt lejbe kerülnek, két nagyobb cserepes krizantémért pedig ötven lejt kér az egyik árus. A vágott virágcsokrok darabja öt lej, az ibolya három lejért kapható.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A megvásárolt növényeket gondosan becsomagolják, így a vásárlók biztonságosan vihetik haza a kaspós virágokat. Bár az árusok nem egyforma mennyiségű áruval érkeztek, a kínálatban mindenütt találni gondosan nevelt, szép növényeket.

Tavasszal kezdődik a mindenszenteki készülődés

A vásárban kínált virágok nem egyetlen helyről érkeztek. Van, amelyik Maros megyéből, más Csíkcsicsóból jutott el a csíkszeredai piacra.

A krizantémok nevelése jóval korábban elkezdődik, mint ahogyan az ünnep előtt megjelennek az árusok standjai előtt.

A kibédi árus szerint az ottani termesztők már tavasszal elültették a dugványokat. A tavaszi hidegről érdeklődve elmondta, a növényeket fóliában nevelték, a hidegebb időszakokban pedig kazánnal fűtötték a termesztőhelyet, hogy megóvják őket a kedvezőtlen körülményektől. Az elhúzódó hideg miatt erre az idén különösen nagy szükség volt.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A krizantémtermesztésben az időzítés kulcsfontosságú. A növényeknek éppen a mindenszenteki időszakra kell megfelelő méretűvé fejlődniük és virágba borulniuk. Ehhez

hónapokon át figyelni kell a fejlődésüket, és a körülményekhez igazítani a gondozásukat.

Ha az időjárás közbeszól, a virágzás is késhet. Ezt tapasztalta a megkérdezett csíkcsicsói árus is, aki szerint a szélsőséges időjárás miatt az idén később kezdtek kinyílni a krizantémok. Különösen a narancssárga fajtáknál észlelték a késést, és vannak olyan növények, amelyek csak most bontják ki szirmaikat. A termesztő ugyanakkor úgy látja,

a termés mennyisége nem csökkent a tavalyihoz képest.

A késői virágzás tehát nem feltétlenül jelent kevesebb eladható növényt, de a termesztőknek így is alkalmazkodniuk kell az időjárás okozta változásokhoz.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Néhány nap alatt kell megtérülnie a hónapok munkájának

A mindenszenteket megelőző napok kiemelt időszakot jelentenek a krizantémtermesztők számára. A növények gondozása hónapokon keresztül tart, az értékesítés jelentős része viszont rövid időszakra összpontosul. A termesztőknek ezért

nemcsak arra kell figyelniük, hogy egészséges és szép virágokat neveljenek, hanem arra is, hogy azok a megfelelő időben legyenek eladhatók.

A csíkszeredai vásárban a vásárlók már a kész kínálatból válogathatnak: a piros, sárga, fehér és lila krizantémok mellett koszorúkat és vágott csokrokat is hazavihetnek. Ami a standoknál néhány percnyi döntésnek tűnik, az a termesztők számára egy tavasz óta tartó munka eredménye.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A mindenszenteki virágvásár számunkra a szeretteinkről való megemlékezésről szól, a hagyományról, miszerint krizantémmal tisztelgünk halottaink sírjánál. A virágtermesztőknek viszont több hónapos munkája és energiája van benne. A vásárlók a megfelelő virágot keresik szeretteik sírjára,

a termesztők pedig abban bíznak, hogy a hónapokon át gondozott növények a lehető legjobb állapotban találnak gazdára.

És aggodalomra semmi ok: a csíki vásár temérdek káprázatos virággal várja a vásárlókat, a tavalyi minőséget és árakat is megtartva.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszék Csíkszereda
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