Megérkezett a Hatalom Gyűrűi-sorozat harmadik évadának nagy előzetese

November 11-én, a harmadik évaddal folytatódik az Amazonnál készült A Gyűrűk Ura: A Hatalom Gyűrűi (The Lord of the Rings: The Rings of Power), ehhez jött ki most a legújabb kedvcsináló.
A minden eddiginél látványosabb és nagyobb téteket felvonultató előzetesben a hatalmát Mordorban kiépítő Szauron és a tündék szembenállását láthatjuk, a sorozatban pedig mostantól a gyűrűlidércek is szerepet kapnak.
Az Egy Gyűrű kovácsolásához vezető eseményeket felvonultató új évadban számos fan-service elemet láthatunk: összecsapás egy Balrog és Szauron között, a gyűrűlidércek repülő hátasa, a Gyűrűk ura filmekéhez hasonló, látványos csatajelenetek, és a saját útját kereső „fiatal” Gandalf, akinek ezúttal hangsúlyosabb szerepe lesz Középfölde történéseinek alakításában.
Fotó: Amazon Prime
Az új évadot promózó előzetes semmit nem mutat a hobbit-cselekményszálból, így lehet hogy ebben az évadban parkolópályán lesznek a Gandalfot befogadó hobbit-lányok, viszont láthatjuk azt, hogy a IV Durin által vezetett törpök miként hódolnak be Szauronnak és az Egy Gyűrű uralmának.
Fotó: Amazon Prime
Az évad egyik új szereplője Galadriel férje, Celeborn lesz, akit a Stranger Thingsből és számos más alkotásból ismert Jamie Campbell Bower játszik el, emellett pedig a sorozatban feltűnő Balrog hangját Simon Pegg (Haláli hullák hajnala, Vaskabátok, Star Trek) szolgáltatja.
A harmadik évad első négy epizódja november 11-én érkezik az Amazon Prime kínálatába, utána pedig szerdánként érkeznek kettes bontásban a hátralevő részek.
Nem jó, de nem is tragikus – ezzel a Csernobil-sorozatból közismertté vált parafrázissal lehet lényegre törően összefoglalni a Gyűrűk ura előzménysorozatául szolgáló, az Amazonnál készült Hatalom Gyűrűi második évadát. Kritika.
A Hatalom Gyűrűi sorozatot eredetileg öt évadra tervezték, a produkció nagysága miatt pedig megtörténhet, hogy a már hivatalosan berendelt negyedik évadot az ötödikkel együtt forgatják költséghatékonysági szempontokból. A sorozat büdzséje egyébként 1 milliárd dollár körül van, ami az egyik legköltségesebb streaming-produkciónak számít, ebből „csak” 250 millió dollárt az alapanyag jogainak megszerzésére költöttek, ami tulajdonképpen a Gyűrűk ura regények függeléke, tehát nem Tolkien műveit, csak annak zanzásított „történelmét” dolgozza fel.
Fotó: Amazon Prime
Ha már esősre fordult az időjárás, és úgy döntöttünk, hogy nem mozdulunk ki a hétvégén, akkor itt az ideje felütni valamelyik streamingplatformot. Szerintünk most ezeknek az újdonságoknak érdemes esélyt adni.
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