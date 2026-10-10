Hiába ordít nekünk egy öreg milliárdos, hogy mi vagyunk a felelősek a Föld pusztulásáért, ha ez minket nem érdekel

Digger – avagy a közöny meglepő ereje. Így is lehetne parafrazálni az Oscar-díjas Birdman rendezőjének új filmjét ami nem azért lett ordas nagy bukás mert rossz, hanem mert az érdektelenség lengte körbe. Képbehozó.

Tamás Attila 2026. október 10., 21:002026. október 10., 21:00

Ha nagyon le akarnánk egyszerűsíteni, akkor mondhatnánk, hogy a rossz vibe-ok „ölték” meg Alejandro G. Iñárritu (Bábel, Korcs szerelmek, Birdman, A visszatérő) új, Tom Cruise főszereplésével készült filmjét, a Diggert. Hirdetés A filmtörténet egyik legnagyobb bukásának kinéző alkotás nem tudta legyűrni a közönyt, nem talált be a milliós marketingkampánya, a nézők pedig nemes egyszerűséggel távol maradtak a filmtől. Attól a filmtől, ami a marketingköltségeivel együtt mintegy 180 millió dollárba kerülhetett, és ami mindössze 20 millió dollárt hozott a nyitóhétvégéjén, az előrevetített 40-50 millió helyett. Pedig a Digger egyébként nem rossz film, csak éppen az történt, hogy

nem találta meg a közönségét, ami sokba fog fájni idén a Warnernek és az őt épp felvásárló és a vele egyesülő Paramountnak.

Igazából nem is lehetne aktuálisabb Iñárritu filmje: a világ épp olajválsággal küszködik, a szupergazdagok egyre csak növelik a vagyonukat, miközben az aktuálpolitikába is belefolynak (lásd Elon Musk korábbi vesszőfutása a Trump-adminisztrációban), a populizmus soha nem látott méreteket öltött, az emberiség pedig fokozatosan éli fel a Föld erőforrásait, és még hosszasan lehetne folytatni a felsorolást.

• Videó: Warner Bros

A Tom Cruise által öregemberi maszkban eljátszott, Digger Rockwell mindent megtestesít amit a milliárdos elitben utálni lehet: a giccsesség határain túlmenő, grandiózus otthon, totális ignorancia bármiféle valós fenyegetettség és veszély ellen, betegessé fajult kisállat-szeretet, és persze a mindent felülíró pénztermelési „kötelezettség”, amit a film egy adott pontján meg is indokol, hiszen az emberek arcába ordítja azt, hogy

neki azért kell folytatnia az olaj kiterlmelését, mert senki nem hajlandó lemondani az üzemanyagról és a maga által teremtett, kényelmes életvitelről.

Minden adott volt tehát hogy ez az újabb, húsbavágó társadalmi szatíra betaláljon, csak épp a társadalom nem volt vevő rá 2026 azon időszakában, amikor olyan, mintha egy véget nem érő Black Mirror sorozat sokadik évadában lennénk.

Fotó: Warner Bros

A történet szerint az éppen félhalott macskája életben tartásával elfoglalt Digger Rockwellt a grönlandi olajfúró állomásról keresi az általa legnyüszütébbnek tartott kutató, hogy itt bizony baj lesz, a fúrások nyomán feltörő metán miatt épp leszakadni készül egy hatalmas jégtömb, ennek pedig beláthatatlan következményei lesznek. A hívás után rögtön be is következik a katasztófa, innentől pedig egy hosszadalmas vesszőfutás kezdődik a milliárdosunk számára, hiszen az Amerikai Egyesült Államok elnökével és annak válságstábjával együtt

megoldást kell keresniük az emberiséget, ezen belül is az európai kontinens lakóit fenyegető természeti katasztrófára amit a Grönlandról levált jégtömb okozhat.

Fájóan komikus az a jelenet, amikor az elnöki válságsábban egyre durvább szavakat használó társaságra egyszercsak rászól az elnök, hogy vigyázni, a nyelvezetre, mert ezt nők is hallják, majd pillanatnyi hezitálás után mindenki felnyerít, ugyanis egy nő sincs még csak a közelükben sem. De hasonlóan vicces és egyben szomorú, amikor a szürke ruhás, ordítozó európai politikusoknak és egyúttal a nézőnek tart kiselőadást az egyre ziláltabb Digger Rockwell, bűneikként olvasva rájuk és ránk, hogy a föld erőforrásainak kiaknázása miatt milliók halálát követelő természeti csapás amiatt van, mert mindegyre üzemanyaggal tankoljuk az autóinkat és nem vagyunk hajlandóak lemondani az utazásokról, az olcsó szarokról amiket nap-mint-nap rendelünk, hiszen többek között emiatt kell fúrni az újabb és újabb olaj-utánpótlásért.

Fotó: Warner Bros

A Digger ráadásul egy többrétegű történet a cselekmény közbeni csavarral, ezzel a fordulattal azonban a film nézése közben és nem előtte érdemes találkozni, ezért erre itt most nem térünk ki, akik kihagyták, azok nem is tudják, hogy mivel maradtak szegényebbek. A Digger a róla szóló diskurzust nem a cselekménye, nem a többrétegű történetmesélés, nem a társadalomkritika és a szatirikus elemei miatt, hanem a mozipénztáraknál történő bukása miatt uralja. Akik nem voltak közömbösek a film iránt a bemutatója előtt, azokat a negatív kritikai fogadtatás tántoríthatta el, ám a nézők, akik mégis úgy döntöttek hogy jegyet vesznek rá, és megnézik, többnyire pozitív felhangokkal távoztak a moziból, ezt pedig mi sem bizonyítja jobban, hogy a film cikkünk megjelenésekor 7,4 ponton áll 26 ezer nézői szavazat alapján az IMDb filmösszesítő adatbázisban, és szintén 74 százalékon a Rottentomatoes kritikaösszesítő oldalon több mint ezer nézői visszajelzés alapján.

Fotó: Warner Bros

A Diggert ugyanakkor több hollywoodi híresség, köztük Guillermo del Toro és Anne Hathaway is „megvédte”, a címszerepet játszó Tom Cruise pedig azt nyilatkozta róla, hogy

a film hosszú távon fog „bizonyítani”, nem a nyitóhétvégi bevételekből kell kiindulni.

Egyelőre nem úgy néz ki, hogy fokozódna az érdeklődés az alkotás iránt, hiszen az első hétvégés 20 milliós bevétel után mindössze 6 millióval emelkedett a bevétel, sőt a film iránti érdektelenségnek olyan hozadéka is van, hogy az IMAX-vetítései helyére visszatették Christopher Nolan Odüsszeáját, hiszen arra még mindig van érdeklődés a Warner új mozijával ellentétben.

Fotó: Warner Bros

Az is bebizonyosodott, hogy Tom Cruise-t nem asszott vénemberként, hanem épp ellenkezőleg, továbbra sem öregedő akciósztárként szeretik nézni a vásznakon, bár azt is érdemes hozzátenni, hogy a két utolsó Mission Impossible-mozi kevesebb mint 600-600 millió dollárt „fialt”, ami várakozáson aluli ilyen kaliberű franchise-filmek esetében, tehát a Top Gun: Maverick diadalútja után már kezd az ő renoméja is kikopni, a Digger bukása után pedig várhatóan már nem fog hasonló kaliberű, órákon keresztül maszkírozott karakterek bőrébe bújni, hanem

továbbra is idősödő akciósztárként növeli majd a vagyonát, és őrizgeti az agyonsztárolt imidzsét.

A Digger tehát egy jobb sorsra érdemes mozi, amivel most épp a Warner rossz lóra tett. Hogy kap-e esélyt a filmes díjszezonban, vagy az év egyik legnagyobb bukásaként könyveljük el, az még kérdéses, mindenesetre tanulságos a fogadtatásának története úgy a filmkészítők, mint a stúdiók számára. Ha viszont még moziban elkapjuk, vagy majd befut az HBO Max kínálatába, érdemes esélyt adnunk a filmnek, hiszen ez egy teljesen korrekt Iñárritu-mozi, akinek a filmográfiájában alig találni gyengébb darabokat, ráadásul a 2014-es Birdmanért Oscart is kapott. Abban már biztosak lehetünk, hogy a következő mozifilmje – bárkivel, bármilyen csillagzat alatt is készüljön – már nem arról fog szólni, hogy mekkorát bukott rajta a stúdió.