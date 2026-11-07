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Ezeket a sorozatokat nézhetjük novemberben

Hunter Schafer a Blade Runner 2099-ben, ami november végén érkezik • Fotó: Amazon Prime

Hunter Schafer a Blade Runner 2099-ben, ami november végén érkezik

Fotó: Amazon Prime

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Harmadik évadával folytatódik az Amazonnál készült Hatalom Gyűrűi bővül a Blade Runner-univerzum, a Netflix egyik új minisorozatában láthatjuk, hogy miként lehet a kriptobiznisszel magasra törni és hatalmasat zuhanni, Philomena Cunk pedig ezúttal a filmvilágról tesz fel hülyébbnél hülyébb kérdéseket. Ajánló.

Tamás Attila

2026. november 07., 20:452026. november 07., 20:45

Amennyiben nem a Grand Theft Auto VI várása határozza meg a novemberi hónapunkat, streaming- és sorozatfronton is érkeznek olyan néznivalók, amiért érdemes vágni a centit, hogy aztán az egyre hosszabbodó estéken belevethessük magunkat az általunk preferált produkcióba. Mutatjuk a novemberi újdonságokat.

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Black Doves (második évad – premier: november 5.) – Netflix

Nem is kell várnunk rá, ugyanis ettől a hétvégétől már nézhetjük Keira Knightley 2024-es akciósorozatának folytatását, a Joe Barton által készített Fekete Galambot (Black Doves). A nyilvánosság előtt a brit védelmi miniszter feleségeként – az új évadban már miniszterelnök – mutatkozó Helen Webb (Keira Knightley) egy titkos kémszervezet tagja, a rájuk leselkedő veszély pedig nem múlt el, hiszen elkezdenek az ügynökeikre vadászni. A folytatásra Ben Wishaw is visszatér, akinek pedig két éve elnyerte a tetszését a sorozat, az máris nyomhatja a play gombot a hatrészes új évad első epizódjára.

Videó: Netflix

The Lord of the Rings: Rings of Power (harmadik évad – premier november 11.) – Amazon Prime

Bár a Gyűrűk ura-rajongók nem tartják a kánon részének, az Amazonnál készült Hatalom gyűrűi abból a szempontból mégis megkerülhetetlen, hogy a világ talán legdrágább fantasy-sorozatáról van szó, ami a Gyűrűk ura szereplőinek J.R.R. Tolkien által ki nem bontott történeteit mutatja be a Másodkorból.

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Megérkezett a Hatalom Gyűrűi-sorozat harmadik évadának nagy előzetese

November 11-én, a harmadik évaddal folytatódik az Amazonnál készült A Gyűrűk Ura: A Hatalom Gyűrűi (The Lord of the Rings: The Rings of Power), ehhez jött ki most a legújabb kedvcsináló.

A Mordoban a hatalmát kiépíteni kezdő Szauron, a vele szemben álló tündék, az új uralkodó által vezetett törpök és a becsvágytól fűtött númenoriak, és az öntudatra ébredő Gandalf története tovább folytatódik olyan fan-service elemekkel mint a gyűrűlidércek – egyébként korai – vagy éppen a Balrog megjelenése. A november közepétől érkező harmadik évaddal pedig az is kiderül majd, hogy még mennyi szufla van a sorozatban.

Videó: Prime Video

12 12 12 (sorozat – premier: november 13.) – Apple TV

Az Apple-nél úgy döntöttek, hogy ideje megcsinálni a saját Money Heist-sorozatukat. Az Anthony Mackie és Jamie Dornan főszereplésével készült, rabló-pandúr felállású történet egy 12 hónap alatt megtervezett, 12 óra alatt kivitelezett zürichi bankrablásról szól, amiben az elkövetőknek 12 napjuk van eltűnni a szajréval a rájuk vadászó hatóságok elől. A nyolcrészes, karácsonyig heti bontásban érkező sorozat lehet hogy nem az új A nagy pénzrablás lesz, de ennek ellenére fenntarthatja az érdeklődésünket amennyiben az Apple TV-előfizetésünkből erre is időt szánnánk.

Videó: Apple TV

Cunk on Cinema – (minisorozat: premier: november 15.) – Netflix

Sokunk kedvenc, és az elmúlt években virálissá vált paródiaszemélyisége, a Diane Morgan által eljátszott Philomena Cunk egy háromrészes minisorozatban tér vissza, amiben ezúttal a filmvilágot veszi gorcső alá. A dokumentarista stílusban, a lehető leghülyébb kérdéseket feltevő Philomena Cunk, újabb produkciójában többek között Benedict Cumberbatch színésszel is beszélget akitől azt is megkérdezi, hogy amikor egy karakter bőrébe bújik, akkor azt melyik lyukon át teszi?

Videó: Netflix

The Alturists (minisorozat – premier: november 19.) – Netflix

Hogyan lehet magasra törni és onnan a lehető legnagyobbat bukni – többek között ezt mutatja be Jacqueline Hoyt és Graham Moore új, a Netflixre készült minisorozata ami Caroline Ellison és Sam Bankman-Fried történetét, az FTX-kriptovaluta biznisz felemelkedését és a kriptotőzsde összeomlását mutatja be. A Julia Garner és Anthony Boyle főszereplésével készült minisorozat valós történetet dolgoz fel, és bemutatja a kriptobiznisz sötét és embertelen oldalát.

Videó: Netflix

Percy Jakson and the Olympians (harmadik évad – premier: november 20.) – Disney+

Rick Riordan, a görög mitológián alapuló fantasy-könyvsorozatát pár éve a Disney vette kezelésbe, és kötetről kötetre adaptálják a fiatal félistenek történetét. Az új évad a Titán átka cselekményeit dolgozza fel, hőseink pedig Atlasszal és a titánokkal kell megküzdeniük, a küldetés pedig újabb áldozatokkal jár majd. Az új évadban Dafne Keen is szerepet kapott, ő alakítja Artemisz-istennőt, így az Úr Sötét Anyagai (Lyra Silvertongue), a Marvel (X-23) és a Star Wars (Az akolitus – Jecki Lon) után ismét egy nagy franchise egyik kulcsszereplőjét játszhatja el.

Videó: Disney+

Blade Runner 2099 – (minisorozat – premier: november 25.) – Amazon Prime

Philip K. Dick korszakalkotó regényét, az Álmodnak-e az androidok elektronikus bárányokkal? Ridley Scott adaptálta vászonra Blade Runner (Szárnyas fejvadász) címmel, 1982-ben, a klasszikussá vált sci-fi pedig 2017-ben folytatást kapott Ryan Gosling főszereplésével és Harrison Ford visszatérésével. Most sorozatfronton bővül ez az univerzum, amiben 50 évvel a Blade Runner 2049 cselekménye után is szökött replikánsokra vadásznak. A neo-noir stílusjegyekkel készült és a színes cyberpunk világban játszódó történet főszerepeiben ezúttal Michelle Yeoh-t és Hunter Schafer-t láthatjuk, a hangulat pedig az eddig látott előzetesek alapján igazán „blade runneresre” sikerült. Reméljük, hogy ezt a produkciót nem csalódásként kell majd elkönyvelnünk.

Videó: Prime Video

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