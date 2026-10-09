Bloodaxe – január végén nézhetjük a Vikingek készítőjének új sorozatát

Új sorozattal rukkol elő a Vikingek készítője, legújabb folytatásos története, a szintén a viking-korszakban játszódó Bloodaxe a Prime Video-ra érkezik január 20-án.

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Egy újabb viking-korszakot mutat be Michael Hirst a történelmi alakokat felvonultató fikciós drámájában, amely ezúttal nem a History Channelnél, hanem az Amazonnál készült.

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A Horatio Hirsttel közösen jegyzett alkotás Erik Bloodaxe és felesége Gunnhild történetét meséli el, akik Norvégia trónját szeretnék megszerezni, ebben pedig számos rivális, köztük a főszereplő keresztény neveltetésű öccse, Haakon próbálja megakadályozni őket.

Az újabb viking királydráma cselekménye Kr. u. 927-ben, tehát jóval kétszáz évvel Ragnar Lothbrook korszaka után játszódik. Erik Bloodaxe szerepét Xavier Molyneux-ra osztották, míg feleségét, Gunnhildet Jessica Madsen játssza majd a sorozatban.

korábban írtuk Ragnar és fiai: viking kalandok középszerűen A szegény ember Trónok harca sorozataként szoktak hivatkozni rá csupán amiatt, hogy sem történetében, sem nagyságában nem ér fel a megkerülhetetlen és rengetegszer hivatkozási pontként említett nagyívű fantasy-sorozathoz. De nem is ez a célja. Vikingek sorozatkritika.

korábban írtuk A Netflix vikinges sorozata nem jobb, de nem is rosszabb az elődjénél Nincs új a nap alatt a fantasy-elemeket nélkülöző kosztümös sorozatok terén, kiváltképpen, ha az a mostanában elég nagy népszerűségnek örvendő viking-legendákból és az észak-európai történelemből merít. A Netflix új, vikinges sorozata nem kockáztat.

Mint ismert, a 2013 és 2020 között hat évadot megért Vikingek után a Netflix újabb vikinges sorozatot készített, Vikings: Valhalla címmel. Az ígéretesen indult sorozat nem váltotta be a hozzá fűzott reményeket, és az egyre csökkenő nézettség miatt végül a 2024-ben megjelent harmadik évaddal elkaszálták.