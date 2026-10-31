Te mit tüntetnél el a világból? – a Még egy kívánság megnézése után valószínűleg már semmit

Fotó: Megafilm
Kellemes meglepetés Dobó Kata új romkomja, a Hermányi Mariann főszereplésével készült Még egy kívánság, ami kellően szórakoztatóra sikeredett. Ajánló.
2026. október 31., 20:332026. október 31., 20:33
2026. október 31., 21:312026. október 31., 21:31
Vigyázni kell a kívánságokkal, mert ha beteljesülnek, könnyen a visszájukra sülhetnek el, és nem biztos hogy hosszútávon is ugyanazt akarnánk – ezt a szituációt bontotta ki rendkívül nyomasztó formában a nyár egyik filmes szenzációja, a Curry Barker Youtuber által készített, a mozikat letaroló Obsession, ami a brutális sztori mellett Inde Navarette szenzációs alakítása miatt marad emlékezetes.
Mindössze 750 ezer dollárból készült és eddig 400 millió dollárt hozott. A Megszállottság (Obsession) az év horrorja, ami megdolgozza a nézőjét, a Z-generáció pedig emellett tette le a voksát a futószalagon érkező blocbusterekkel ellentétben.
Hasonló helyzetet dolgoz fel fel Dobó Kata új vígjátéka, a Magyarországon október közepén, Romániában pedig október végén mozikba került, Hermányi Mariann főszereplésével készült Még egy kívánság, amiben a botrányos szituációba keveredett, semmit be nem fejező zenei producer, Juli egy olyan notesz birtokába kerül, amibe ha beleírja, hogy mi ne legyen, az másnapra teljesen eltűnik a világból.
A Szilágyi Fanni társrendezésével készült alkotás, ha úgy vesszük, egyfajta Hunyadi-reunion is, hiszen a történelmi kalandsorozatban Luxemburgi Erzsébetet alakító Hermányi Mariann mellett a Hunyadi Jánost megformáló, kovásznai születésű Kádár L. Gellért is szerepet kapott a Még egy kívánságban, ezúttal egy feltörekvő rockzenekar, a Dead Flamingos frontembereként, akit a botránya miatt Julinak kell utolsó esély gyanánt felfuttatnia, így most a drámai hadvezér-szerep után bociszemű zenészként is megmutathatja színészi tehetségét a magyar filmes szcénában.
Fotó: Megafilm
Az elsőre lehetetlennek tűnő feladat nem is lesz annyira lehetetlen, amikor Juli rájön, hogy a kívánságfüzet segítségével bármit eltüntethet, ami vagy aki épp aktuálisan megnehezíti az életét, így elsőként a számára fejfájást okozó situationshipjét, az ügynökségénél befutott sztárnak számító Milánt tünteti el, akit egyébként a rendkívül mély hangjáról ismert Csak Te, a Megmondtam és a Szívtipró című dalaival befutott T. Danny rapper alakít.
A kívánságfüzet használata azonban hamar a visszájára fordul, hiszen mint kiderül, egyszerre csak egy dolgot tüntet el, a korábbi kívánság pedig új esetén okafogyottá válik. Így az egyre fokozódó káoszban láthatjuk, hogy
Forgatási fotók a Még egy kívánságról
Fotó: Megafilm
Juli élete a kívánságfüzet használata miatt a szokásosnál is nagyobb káosz lesz, hiszen – mint kiderül – egy eltüntetett személy, jelenség, tárgy nem oldja meg az aktuális problémáit, hanem még többet eredményez, és
A viszonylag könnyed, nem túl nagy tétekkel bíró cselekmény a szülői szál kibontásával meglehetősen drámaivá válik, de pont ez az a cselekményszál, ami mélységet is ad a filmnek és ellensúlyozza a komikus szituációkat.
Fotó: Megafilm
Dobó Kata új romkomja épp amiatt tud időnként jól működni, hogy egyáltalán nem veszi komolyan magát,
A forgatókönyv egyébként meglepően jól összerakott, a poénok is jól működnek, a cselekmény szórakoztató és egy percig sem válik unalmassá, a színészek pedig hozzák a tőlük elvártat. Hermányi Mariann rendkívül jó választásnak bizonyult a főszerepre, hiszen ebben a filmben is bizonyítja, hogy a Besúgó-sorozat óta a magyar színházi és filmszakmának vele is kell számolnia a feltörekvő tehetségek között, Tőröcsik Franciskához hasonlóan pedig ő is el tud vinni a vállán egy egész estés alkotást.
Fotó: Megafilm
A Még egy kívánság az utóbbi időszakban készült magyar romkomok közül kiemelkedőnek számít, a humora, a története, és a vicces szituációk miatt, ráadásul erre a filmre még a Herendi Gábor filmjeire jellemző életszerűtlenséget és hollywoodiasságot sem lehet felróni, mert minden természetesnek, odaillőnek tűnik benne, még akkor is, ha a különböző „eltüntetett” dolog miatt helyenként meseszerűvé válik a történet.
A Még egy kívánság Magyarország mellett a Filmtett Distributionnek köszönhetően az erdélyi mozikban is nézhető, a Hogyan tudnék élni nélküled folytatása előtt pedig mindenképp érdemes erre a filmre is beülni amennyiben szeretjük a kortárs magyar romkomokat.
Fotó: Megafilm
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