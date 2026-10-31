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Te mit tüntetnél el a világból? – a Még egy kívánság megnézése után valószínűleg már semmit

• Fotó: Megafilm

Fotó: Megafilm

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Kellemes meglepetés Dobó Kata új romkomja, a Hermányi Mariann főszereplésével készült Még egy kívánság, ami kellően szórakoztatóra sikeredett. Ajánló.

Tamás Attila

2026. október 31., 20:332026. október 31., 20:33

2026. október 31., 21:312026. október 31., 21:31

Vigyázni kell a kívánságokkal, mert ha beteljesülnek, könnyen a visszájukra sülhetnek el, és nem biztos hogy hosszútávon is ugyanazt akarnánk – ezt a szituációt bontotta ki rendkívül nyomasztó formában a nyár egyik filmes szenzációja, a Curry Barker Youtuber által készített, a mozikat letaroló Obsession, ami a brutális sztori mellett Inde Navarette szenzációs alakítása miatt marad emlékezetes.

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Hasonló helyzetet dolgoz fel fel Dobó Kata új vígjátéka, a Magyarországon október közepén, Romániában pedig október végén mozikba került, Hermányi Mariann főszereplésével készült Még egy kívánság, amiben a botrányos szituációba keveredett, semmit be nem fejező zenei producer, Juli egy olyan notesz birtokába kerül, amibe ha beleírja, hogy mi ne legyen, az másnapra teljesen eltűnik a világból.

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A Szilágyi Fanni társrendezésével készült alkotás, ha úgy vesszük, egyfajta Hunyadi-reunion is, hiszen a történelmi kalandsorozatban Luxemburgi Erzsébetet alakító Hermányi Mariann mellett a Hunyadi Jánost megformáló, kovásznai születésű Kádár L. Gellért is szerepet kapott a Még egy kívánságban, ezúttal egy feltörekvő rockzenekar, a Dead Flamingos frontembereként, akit a botránya miatt Julinak kell utolsó esély gyanánt felfuttatnia, így most a drámai hadvezér-szerep után bociszemű zenészként is megmutathatja színészi tehetségét a magyar filmes szcénában.

• Fotó: Megafilm Galéria

Fotó: Megafilm

Az elsőre lehetetlennek tűnő feladat nem is lesz annyira lehetetlen, amikor Juli rájön, hogy a kívánságfüzet segítségével bármit eltüntethet, ami vagy aki épp aktuálisan megnehezíti az életét, így elsőként a számára fejfájást okozó situationshipjét, az ügynökségénél befutott sztárnak számító Milánt tünteti el, akit egyébként a rendkívül mély hangjáról ismert Csak Te, a Megmondtam és a Szívtipró című dalaival befutott T. Danny rapper alakít.

A kívánságfüzet használata azonban hamar a visszájára fordul, hiszen mint kiderül, egyszerre csak egy dolgot tüntet el, a korábbi kívánság pedig új esetén okafogyottá válik. Így az egyre fokozódó káoszban láthatjuk, hogy

milyen lesz Juli világa alkohol, forgalmi dugók, főnökök, telefon, rosszindulatú pletykák és végül férfiak nélkül.

Forgatási fotók a Még egy kívánságról • Fotó: Megafilm Galéria

Forgatási fotók a Még egy kívánságról

Fotó: Megafilm

Juli élete a kívánságfüzet használata miatt a szokásosnál is nagyobb káosz lesz, hiszen – mint kiderül – egy eltüntetett személy, jelenség, tárgy nem oldja meg az aktuális problémáit, hanem még többet eredményez, és

amikor már az éppen agyára menő sokadik dolgot próbálja eltüntetni, rá kell jönnie, hogy ezekkel nem nyer, hanem a kelleténél jobban bonyolítja meg az életét.

A viszonylag könnyed, nem túl nagy tétekkel bíró cselekmény a szülői szál kibontásával meglehetősen drámaivá válik, de pont ez az a cselekményszál, ami mélységet is ad a filmnek és ellensúlyozza a komikus szituációkat.

• Fotó: Megafilm Galéria

Fotó: Megafilm

Dobó Kata új romkomja épp amiatt tud időnként jól működni, hogy egyáltalán nem veszi komolyan magát,

a hétköznapok pedig Juli kívánságai révén időnként teljesen kifordulnak magukból, sokszor rendkívül vicces szituációkat eredményezve.

A forgatókönyv egyébként meglepően jól összerakott, a poénok is jól működnek, a cselekmény szórakoztató és egy percig sem válik unalmassá, a színészek pedig hozzák a tőlük elvártat. Hermányi Mariann rendkívül jó választásnak bizonyult a főszerepre, hiszen ebben a filmben is bizonyítja, hogy a Besúgó-sorozat óta a magyar színházi és filmszakmának vele is kell számolnia a feltörekvő tehetségek között, Tőröcsik Franciskához hasonlóan pedig ő is el tud vinni a vállán egy egész estés alkotást.

• Fotó: Megafilm Galéria

Fotó: Megafilm

A Még egy kívánság az utóbbi időszakban készült magyar romkomok közül kiemelkedőnek számít, a humora, a története, és a vicces szituációk miatt, ráadásul erre a filmre még a Herendi Gábor filmjeire jellemző életszerűtlenséget és hollywoodiasságot sem lehet felróni, mert minden természetesnek, odaillőnek tűnik benne, még akkor is, ha a különböző „eltüntetett” dolog miatt helyenként meseszerűvé válik a történet.

A Még egy kívánság Magyarország mellett a Filmtett Distributionnek köszönhetően az erdélyi mozikban is nézhető, a Hogyan tudnék élni nélküled folytatása előtt pedig mindenképp érdemes erre a filmre is beülni amennyiben szeretjük a kortárs magyar romkomokat.

• Fotó: Megafilm Galéria

Fotó: Megafilm

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