Megjelent az első, teljesen mesterséges intelligenciával készült film előzetese, amit mozikban is vetítenek

Gods Don’t Give Gifts (Az Istenek nem ajándékoznak – szerk. ford.) címmel jelenik meg a YouTube-on másfél millió feliratkozóval rendelkező Gossip Goblin néven ismert Zack London egész estés filmje, ami teljes egészében AI használatával készült.
A filmet december 4-én mutatják be limitált moziforgalmazásban az Amerikai Egyesült Államok és az Egyesült Királyság több mozijában.
Az alkotás a vetítéshez szükséges korhatár-besorolást is megkapta, ami szerint az R-besorolásba esik, tehát
Az emberi tudat túléléséről szóló, meglehetősen abszurd, mesterséges intelligenciával készült, futurisztikus jeleneteket felvonultató film alkotói azt szeretnék elérni, hogy a filmpiac figyelme rájuk is irányuljon, ahogy ez történt a nyáron több YouTuber filmjével – Backrooms, Obsession, Iron Lung –, amik különlegességük okán nagy népszerűségre tettek szert a nézők körében.
Tisztában voltam azzal, hogy egy szürreális filmre vettem jegyet, amikor úgy döntöttem, hogy megnézem az A24 új horrorfilmjét, a Hátsó szobákat.
Mindössze 750 ezer dollárból készült és eddig 400 millió dollárt hozott. A Megszállottság (Obsession) az év horrorja, ami megdolgozza a nézőjét, a Z-generáció pedig emellett tette le a voksát a futószalagon érkező blocbusterekkel ellentétben.
Emellett az Oscar-bizottság figyelmébe is ajánlják majd Gods Don’t Give Gifts című filmet, amit a legjobb animációs alkotások kategóriájában szeretnének a legrangosabb filmes díjra jelöltetni, sőt még addig is elmentek a Deadline cikke szerint, hogy ez a film lehet a mostani generáció Toy Story-ja.
A mai napig a legjobb akció-szerepjáték, ami sok szempontból egyáltalán nem öregedett. Szeptember végén Remastered kiadást kapott a legendás Witcher III, így most a gamerek teljes pompájában vethetik bele ismét magukat. Képbehozó.
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Bogányi Gergely zongoraművésszel lép fel a budapesti Zeneakadémián a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia, de az út nemcsak a koncertről szól: a szervezők diplomáciai, turisztikai, gasztronómiai és üzleti programokkal is bemutatják Maros megyét.
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