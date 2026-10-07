Megjelent az első, teljesen mesterséges intelligenciával készült film előzetese, amit mozikban is vetítenek

Gods Don’t Give Gifts (Az Istenek nem ajándékoznak – szerk. ford.) címmel jelenik meg a YouTube-on másfél millió feliratkozóval rendelkező Gossip Goblin néven ismert Zack London egész estés filmje, ami teljes egészében AI használatával készült.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A filmet december 4-én mutatják be limitált moziforgalmazásban az Amerikai Egyesült Államok és az Egyesült Királyság több mozijában.

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Az alkotás a vetítéshez szükséges korhatár-besorolást is megkapta, ami szerint az R-besorolásba esik, tehát