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Megjelent az első, teljesen mesterséges intelligenciával készült film előzetese, amit mozikban is vetítenek

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Gods Don’t Give Gifts (Az Istenek nem ajándékoznak – szerk. ford.) címmel jelenik meg a YouTube-on másfél millió feliratkozóval rendelkező Gossip Goblin néven ismert Zack London egész estés filmje, ami teljes egészében AI használatával készült.

Tamás Attila

2026. október 07., 21:342026. október 07., 21:34

A filmet december 4-én mutatják be limitált moziforgalmazásban az Amerikai Egyesült Államok és az Egyesült Királyság több mozijában.

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Az alkotás a vetítéshez szükséges korhatár-besorolást is megkapta, ami szerint az R-besorolásba esik, tehát

17 éven aluliak csak felnőtt társaságában nézhetik meg.

Az emberi tudat túléléséről szóló, meglehetősen abszurd, mesterséges intelligenciával készült, futurisztikus jeleneteket felvonultató film alkotói azt szeretnék elérni, hogy a filmpiac figyelme rájuk is irányuljon, ahogy ez történt a nyáron több YouTuber filmjével – Backrooms, Obsession, Iron Lung –, amik különlegességük okán nagy népszerűségre tettek szert a nézők körében.

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Emellett az Oscar-bizottság figyelmébe is ajánlják majd Gods Don’t Give Gifts című filmet, amit a legjobb animációs alkotások kategóriájában szeretnének a legrangosabb filmes díjra jelöltetni, sőt még addig is elmentek a Deadline cikke szerint, hogy ez a film lehet a mostani generáció Toy Story-ja.

Magazin Film Mozi
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