Vállalkozók, önkormányzatok és egy iskola is csatlakozott ahhoz a turisztikai klaszterhez, amely a Székelyudvarhelyi Magánvállalkozók Szövetségének (SZMVSZ) kezdeményezésére alakult meg. A cél az, hogy segíthessék egymást a szervezet tagjai.

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„Minőség, láthatóság és törvényesség” mottóval alakult meg a Tarvel Alliance nevű udvarhelyszéki turisztikai klaszter, amelynek célja, hogy a tagok segítsék egymást a fejlődésben az említett alapelvek mentén – tájékoztatta lapunkat Jakab Áron Csaba, az SZMVSZ elnöke.

Rámutatott, a minőségi szolgáltatások növelése egyértelműen a vállalkozók és ügyfeleik javát szolgálja, ahogyan az is elengedhetetlen, hogy a szálláshelyek ne csak helyben, hanem a román és külföldi piacokon is láthatók legyenek.

Visszaszorítanák az illegális konkurenciát

Ugynakkor azt szeretnék, ha teljesen törvényesen működnének a turisztikai vállalkozások, hiszen a statisztika szerint