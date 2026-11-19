Egyszerűbben lehet közlekedni a Bethlen-negyedi posta előtt
Fotó: Olti Angyalka
Három helyszínen zajlanak jelenleg nagyobb karbantartási munkálatok Székelyudvarhelyen, amelyeket még idén be szeretnének fejezni. Már készül a prioritási lista arról, hogy jövőre mely járdaszakaszokat szeretnék feljavítani.
2026. november 19., 15:182026. november 19., 15:18
2026. november 20., 21:012026. november 20., 21:01
Bár most már szeszélyesebb az időjárás, Székelyudvarhelyen nem álltak le az útkarbantartási munkálatok, a kivitelezők igyekeznek kihasználni minden kedvező napot a járdák és parkolók javítására.
Fotó: Olti Angyalka
Jelenleg a Szabók utcában zajlik sétányfeljavítás, ugyanakkor dolgoznak a Tábor-negyedi kazánház mögött lévő parkoló rendbetételén is – fejtette ki lapunknak Dávid Endre alpolgármester. Utóbbi helyszínen
Az alpolgármester közölte, pontos időpontot nem tud leszögezni a szeszélyes időjárás miatt, de idén mindenképp befejeződnek ott a munkálatok.
Fotó: Olti Angyalka
Ugyancsak dolgozik a kivitelező a Baróti Szabó Dávid utcában, ahol
Dávid megjegyezte, a munka során a régi kockaköveket fogják átforgatva újrahasznosítani.
Nagyobb hangsúlyt fektettek idén a járdák és sétányok javítására, hogy kátyúzás helyett nagyobb részeket aszfaltozhassanak le.
Fotó: Olti Angyalka
Az említetten kívül erre példa a II. Rákóczi Ferenc utcában megjavított járda. Itt eredetileg csak a Kossuth Lajos utca és a körforgalom közötti rész felét tervezték egybefüggő aszfaltréteggel leteríteni és új szegélykövekkel kirakni, az aknák szintre emelése mellett, de
Ez annak köszönhető, hogy nagyobb összeget tudtak megspórolni az útkarbantartások során, miután súly helyett négyzetméterben számolva fizették ki a felhasznált aszfaltot a kivitelezőknek.
Gőzerővel dolgoznak a Tábor-negyedben
Fotó: Olti Angyalka
„Ez egyébként egy új szemlélet, ami bevált. Úgy kell elképzelni, hogy
– magyarázta a tisztségviselő.
Fotó: Olti Angyalka
Fontos volt a Bethlen-negyedi posta előtti út rendbetétele is, hiszen ott csak nehezen tudtak közlekedni az autósok, és a kialakult helyzet a gyalogosok számára is veszélyt jelentett. Ezenkívül
Javításokat végeztek még a Kós Károly utcai és a csereháti játszótereken, ahol nem csak tereprendezés zajlott, hanem játékelemeket is cseréltek. Az alpolgármester rámutatott, terveik szerint minden évben rendbe hoznak két játszóteret, így hasonló munkálatok jövőre is várhatók.
Fotó: Olti Angyalka
Dávid Endre arról is beszélt a Székelyhonnak, hogy
Erről már készül egy prioritási lista, az erre felkerülő gyalogutakat pedig egyebek mellett az állapotuk és forgalmuk alapján fogják rangsorolni. A javításokkal a rendelkezésre álló anyagiak függvényében fognak haladni.
Fotó: Olti Angyalka
Még dolgoznak egy megoldáson, amely révén nyilvánosságra hozhatják a prioritási listát, hogy a helyi lakosok is követhessék a munkálatokat. A cél, hogy mindenki láthassa, mikor (adott esetben melyik évben) jutnak el a javításokkal az általa kifogásolt szakaszhoz.
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