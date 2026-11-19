Egyszerűbben lehet közlekedni a Bethlen-negyedi posta előtt

Három helyszínen zajlanak jelenleg nagyobb karbantartási munkálatok Székelyudvarhelyen, amelyeket még idén be szeretnének fejezni. Már készül a prioritási lista arról, hogy jövőre mely járdaszakaszokat szeretnék feljavítani.

Fülöp-Székely Botond 2026. november 19., 15:182026. november 19., 15:18 2026. november 20., 21:012026. november 20., 21:01

Bár most már szeszélyesebb az időjárás, Székelyudvarhelyen nem álltak le az útkarbantartási munkálatok, a kivitelezők igyekeznek kihasználni minden kedvező napot a járdák és parkolók javítására.

Fotó: Olti Angyalka

Három munkaponton dolgoznak Jelenleg a Szabók utcában zajlik sétányfeljavítás, ugyanakkor dolgoznak a Tábor-negyedi kazánház mögött lévő parkoló rendbetételén is – fejtette ki lapunknak Dávid Endre alpolgármester. Utóbbi helyszínen Hirdetés

szabályozzák a parkolást, ezáltal növelve a parkolóhelyek számát, zöldövezeteket alakítanak ki, aszfaltoznak és az esővíz elvezetését is megoldják.

Az alpolgármester közölte, pontos időpontot nem tud leszögezni a szeszélyes időjárás miatt, de idén mindenképp befejeződnek ott a munkálatok.

Fotó: Olti Angyalka

Ugyancsak dolgozik a kivitelező a Baróti Szabó Dávid utcában, ahol

az útjavítást követően megszüntetik a parkolást, így téve biztonságosabbá a közlekedést.

Dávid megjegyezte, a munka során a régi kockaköveket fogják átforgatva újrahasznosítani. Spóroltak, többet dolgozhattak Nagyobb hangsúlyt fektettek idén a járdák és sétányok javítására, hogy kátyúzás helyett nagyobb részeket aszfaltozhassanak le.

Fotó: Olti Angyalka

Az említetten kívül erre példa a II. Rákóczi Ferenc utcában megjavított járda. Itt eredetileg csak a Kossuth Lajos utca és a körforgalom közötti rész felét tervezték egybefüggő aszfaltréteggel leteríteni és új szegélykövekkel kirakni, az aknák szintre emelése mellett, de

végül a teljes szakaszon elvégezték a munkát.

Ez annak köszönhető, hogy nagyobb összeget tudtak megspórolni az útkarbantartások során, miután súly helyett négyzetméterben számolva fizették ki a felhasznált aszfaltot a kivitelezőknek.

Gőzerővel dolgoznak a Tábor-negyedben Fotó: Olti Angyalka

„Ez egyébként egy új szemlélet, ami bevált. Úgy kell elképzelni, hogy

minden kátyúról fotó készült, és azok mélységéről is, ha meghaladták a 4 centimétert. Ez alapján történtek az elszámolások”

– magyarázta a tisztségviselő.

Fotó: Olti Angyalka

Fontos volt a Bethlen-negyedi posta előtti út rendbetétele is, hiszen ott csak nehezen tudtak közlekedni az autósok, és a kialakult helyzet a gyalogosok számára is veszélyt jelentett. Ezenkívül

számos kisebb sétányt, bejáratot és teret aszfaltoztak újra a lakónegyedekben.

Javításokat végeztek még a Kós Károly utcai és a csereháti játszótereken, ahol nem csak tereprendezés zajlott, hanem játékelemeket is cseréltek. Az alpolgármester rámutatott, terveik szerint minden évben rendbe hoznak két játszóteret, így hasonló munkálatok jövőre is várhatók.

Fotó: Olti Angyalka

Prioritási lista készül Dávid Endre arról is beszélt a Székelyhonnak, hogy

az elkövetkező években nagyobb hangsúlyt fognak kapni a lakónegyedekben lévő sétányok, illetve a járdaszakaszok javításai.

Erről már készül egy prioritási lista, az erre felkerülő gyalogutakat pedig egyebek mellett az állapotuk és forgalmuk alapján fogják rangsorolni. A javításokkal a rendelkezésre álló anyagiak függvényében fognak haladni.

Fotó: Olti Angyalka