Hétfőre halasztotta a bukaresti ítélőtábla a döntést a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) fellebbezéséről, amelyet a Călin Georgescu házi őrizetét elrendelő határozat ellen nyújtott be a vádhatóság.

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A bukaresti törvényszék november 9-én döntött úgy, hogy Georgescu előzetes letartóztatását házi őrizetre enyhíti. Az ügyben eljáró bíró egyebek mellett arra hivatkozott: nincs bizonyíték arra, hogy a Georgescu terhére rótt csalásból származó pénzből a volt elnökjelölt részesült volna.

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A bíró azt sem látta bizonyítottnak, hogy fennállna újabb bűncselekmények elkövetésének olyan veszélye, amely csak előzetes letartóztatással hárítható el, vagy hogy Georgescu ne tartaná be egy enyhébb kényszerintézkedés szabályait.

A törvényszék döntése szerint