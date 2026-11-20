Fotó: Angelo Brezoianu/Agerpres
Hétfőre halasztotta a bukaresti ítélőtábla a döntést a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) fellebbezéséről, amelyet a Călin Georgescu házi őrizetét elrendelő határozat ellen nyújtott be a vádhatóság.
A bukaresti törvényszék november 9-én döntött úgy, hogy Georgescu előzetes letartóztatását házi őrizetre enyhíti. Az ügyben eljáró bíró egyebek mellett arra hivatkozott: nincs bizonyíték arra, hogy a Georgescu terhére rótt csalásból származó pénzből a volt elnökjelölt részesült volna.
A bíró azt sem látta bizonyítottnak, hogy fennállna újabb bűncselekmények elkövetésének olyan veszélye, amely csak előzetes letartóztatással hárítható el, vagy hogy Georgescu ne tartaná be egy enyhébb kényszerintézkedés szabályait.
A törvényszék döntése szerint
Egy másik eljárásban az Ilfov megyei törvényszék szerdán szintén házi őrizetre enyhítette a Georgescu elleni kényszerintézkedést. Ezt a határozatot is megtámadta a DIICOT, de a bukaresti ítélőtábla még nem tűzte ki a fellebbezés tárgyalásának időpontját.
Georgescu és bizalmasa, Ionel Rusen ellen a múlt héten emeltek vádat
Az ügy Răzvan Leu üzletember feljelentéséből indult. Az ügyészség szerint egy nemzetközi finanszírozási ügylethez összesen 1,1 millió eurót kértek tőle biztosítékként, de a hitelügylet nem valósult meg, a pénzt pedig nem kapta vissza. A vád szerint az összegből 100 ezer eurót Georgescu államfőválasztási kampányának finanszírozására szántak – írja az Agerpres.
Románia 2007 és 2026 szeptembere között 117,66 milliárd eurót kapott az Európai Unió költségvetéséből, miközben 38,81 milliárd eurót fizetett be, közel 79 milliárd euróval több uniós forráshoz jutott, mint amennyivel hozzájárult a közös büdzséhez.
A kormány még az év vége előtt a parlament elé terjeszti a 2027-es állami költségvetést – jelentette be pénteken Dan Cărbunaru.
Bekérette pénteken az orosz külügyminisztérium Románia moszkvai nagykövetét, Cristian Istratét, és tiltakozó jegyzéket adott át neki amiatt, hogy Bukarest nem adott vízumot a taekwondo Európa-bajnokságra készülő kiskorú orosz sportolóknak.
Idén a Marosvásárhelyi Karácsonyi Vásár egy igazán különleges pillanattal veszi kezdetét: több száz gyermek hangja csendül fel egyszerre, négy nyelven, ugyanazon a színpadon.
Felszámoltak egy családi bűnszervezetet, amelynek tagjai a gyanú szerint romániai nőket hamis szerelmi ígéretekkel csábítottak el, majd szállítottak kilenc európai országba szexuális kizsákmányolás céljából.
November 26-án, 13 órától tartja soros ülését a Maros Megyei Tanács. A 18 határozattervezet között költségvetés-kiigazítás, útfejlesztés, közszállítás és a marosvásárhelyi repülőtér működését érintő kérdések is szerepelnek.
Közvitára bocsátotta pénteken a fejlesztési minisztérium az önkormányzatok önkéntes összevonását szabályozó sürgősségirendelet-tervezetet – jelentette be Marcel-Alexandru Stoica tárcavezető.
Rendkívüli ülést tart november 20-án, 14.30 órától a Maros Megyei Tanács. A testület a megyei kórház napelemes és energiatároló beruházásának finanszírozási pályázatáról dönthet. Az ülést élőben közvetítik a Facebookon.
A piacvezető OMV Petrom péntek délben immár harmadik egymást követő napon csökkentette az üzemanyagok árát a töltőállomásain. Ismét olcsóbb lett a benzin és a gázolaj is. A többi töltőállomás-hálózat néhány órán belül hasonló árcsökkentést hajthat végre.
A katonai ügyészség vádat emelt Raed Arafat, a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztályának (DSU) vezetője ellen a Nagy-Britanniából beszerzett helikopter ügyében.
szóljon hozzá!