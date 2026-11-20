Idén a Marosvásárhelyi Karácsonyi Vásár egy igazán különleges pillanattal veszi kezdetét: több száz gyermek hangja csendül fel egyszerre, négy nyelven, ugyanazon a színpadon.

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November 27-én, 18:30-tól a Színház téren legalább 600, marosvásárhelyi iskolákban tanuló diákot szeretnénk egybegyűjteni, hogy közösen, egy ünnepi zenei produkció keretében köszöntsék az adventi időszakot, a karácsony örömét, a barátságot és közösségünk sokszínűségét.

A „Több száz hang, egy közös karácsony” című projekt keretében a román, magyar és német tannyelvű osztályok tanulói egyesítik hangjukat, és négy ismert karácsonyi dalt, illetve ünnepi éneket adnak elő román, magyar, német és angol nyelven.

Azt szeretnénk, hogy ez a pillanat városunk egyik legszebb ünnepi nyitánya legyen. A gyermekeknek lehetőségük nyílik arra, hogy más iskolák diákjaival együtt énekeljenek, megtapasztalják egy közös projekt örömét, és a barátság, valamint a kölcsönös tisztelet üzenetét közvetítsék a közönség felé.

A szülők, nagyszülők és minden jelenlévő számára pedig különleges alkalom lesz arra, hogy együtt éljék át a karácsony meghitt, felemelő hangulatát.

A művészeti felkészítést Gențiana, énekesnő, a marosvásárhelyi Gyermekpalota és a Művészeti Főgimnázium tanára koordinálja, Farkas-Kovács Timea énekesnő közreműködésével.

Várjuk az iskolák csatlakozását!

Ahhoz, hogy ez a projekt megvalósulhasson, szükségünk van a marosvásárhelyi iskolák pedagógusainak, tanítóinak és intézményvezetőinek támogatására.

Azt szeretnénk, ha minden részt vevő iskola 40–60 fős diákcsoporttal nevezne be, és kijelölne egy pedagógust, aki koordinálja a felkészülést.

A szervezők biztosítják a karácsonyi dalok szövegét, a dallamokat és a szükséges hanganyagokat, így a gyermekek az iskolában, tanáraik segítségével tanulhatják meg az énekeket.

Minden korosztályból szeretettel várjuk a diákokat, zenei felkészültségtől függetlenül. A legfontosabb, hogy legyen kedvük részt venni, énekelni, és együtt átélni ezt a különleges élményt.

Négy nyelv, több száz gyermek, egyetlen karácsony

Marosvásárhely olyan város, ahol a különböző nyelvek, kultúrák és hagyományok a mindennapi élet szerves részét képezik. Ezzel a projekttel szeretnénk ezt a sokszínűséget a karácsonyi vásár színpadára is elhozni egy olyan közös pillanat keretében, amely közelebb hoz bennünket egymáshoz, és emlékeztet arra, mennyi minden köt össze minket.

Szeretettel várjuk a marosvásárhelyieket november 27-én, pénteken a Színház térre, a karácsonyi vásár megnyitójára, hogy együtt ünnepelhessék a gyermekekkel a karácsony közeledtét!

18:30-tól több száz gyermek hangja csendül fel egyszerre, és énekel az egész városnak.

Bízunk benne, hogy ez az esemény szép emlékké válik a gyermekek és családjaik számára, és ki tudja, talán egy új marosvásárhelyi karácsonyi hagyomány kezdete is lesz.

Jelentkezés és további információk

Az érdeklődő iskolákat arra kérjük, hogy jelöljenek ki egy koordináló pedagógust, és töltsék ki a szervezők által biztosított jelentkezési űrlapot a linkre kattinta.

További információk:

E-mail: targdecraciuntgmures@gmail.com

Telefon: 0745 053 976 – Cristina Manoilă

Facebook: targuldecraciunmures

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala

Bel- és Külkapcsolati Osztály

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