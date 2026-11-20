Fotó: Haáz Vince
Idén a Marosvásárhelyi Karácsonyi Vásár egy igazán különleges pillanattal veszi kezdetét: több száz gyermek hangja csendül fel egyszerre, négy nyelven, ugyanazon a színpadon.
November 27-én, 18:30-tól a Színház téren legalább 600, marosvásárhelyi iskolákban tanuló diákot szeretnénk egybegyűjteni, hogy közösen, egy ünnepi zenei produkció keretében köszöntsék az adventi időszakot, a karácsony örömét, a barátságot és közösségünk sokszínűségét.
A „Több száz hang, egy közös karácsony” című projekt keretében a román, magyar és német tannyelvű osztályok tanulói egyesítik hangjukat, és négy ismert karácsonyi dalt, illetve ünnepi éneket adnak elő román, magyar, német és angol nyelven.
Azt szeretnénk, hogy ez a pillanat városunk egyik legszebb ünnepi nyitánya legyen. A gyermekeknek lehetőségük nyílik arra, hogy más iskolák diákjaival együtt énekeljenek, megtapasztalják egy közös projekt örömét, és a barátság, valamint a kölcsönös tisztelet üzenetét közvetítsék a közönség felé.
A szülők, nagyszülők és minden jelenlévő számára pedig különleges alkalom lesz arra, hogy együtt éljék át a karácsony meghitt, felemelő hangulatát.
A művészeti felkészítést Gențiana, énekesnő, a marosvásárhelyi Gyermekpalota és a Művészeti Főgimnázium tanára koordinálja, Farkas-Kovács Timea énekesnő közreműködésével.
Ahhoz, hogy ez a projekt megvalósulhasson, szükségünk van a marosvásárhelyi iskolák pedagógusainak, tanítóinak és intézményvezetőinek támogatására.
Azt szeretnénk, ha minden részt vevő iskola 40–60 fős diákcsoporttal nevezne be, és kijelölne egy pedagógust, aki koordinálja a felkészülést.
A szervezők biztosítják a karácsonyi dalok szövegét, a dallamokat és a szükséges hanganyagokat, így a gyermekek az iskolában, tanáraik segítségével tanulhatják meg az énekeket.
Minden korosztályból szeretettel várjuk a diákokat, zenei felkészültségtől függetlenül. A legfontosabb, hogy legyen kedvük részt venni, énekelni, és együtt átélni ezt a különleges élményt.
Marosvásárhely olyan város, ahol a különböző nyelvek, kultúrák és hagyományok a mindennapi élet szerves részét képezik. Ezzel a projekttel szeretnénk ezt a sokszínűséget a karácsonyi vásár színpadára is elhozni egy olyan közös pillanat keretében, amely közelebb hoz bennünket egymáshoz, és emlékeztet arra, mennyi minden köt össze minket.
Szeretettel várjuk a marosvásárhelyieket november 27-én, pénteken a Színház térre, a karácsonyi vásár megnyitójára, hogy együtt ünnepelhessék a gyermekekkel a karácsony közeledtét!
18:30-tól több száz gyermek hangja csendül fel egyszerre, és énekel az egész városnak.
Bízunk benne, hogy ez az esemény szép emlékké válik a gyermekek és családjaik számára, és ki tudja, talán egy új marosvásárhelyi karácsonyi hagyomány kezdete is lesz.
Az érdeklődő iskolákat arra kérjük, hogy jelöljenek ki egy koordináló pedagógust, és töltsék ki a szervezők által biztosított jelentkezési űrlapot a linkre kattinta.
További információk:
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
Bel- és Külkapcsolati Osztály
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