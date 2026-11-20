Fotó: Bereczky Sándor
November 23-án, hétfőn 13 órától online rendkívüli ülést tart a Maros Megyei Tanács. A napirenden egy bankgarancia kibocsátásának jóváhagyása szerepel. Az ülést élőben közvetítik az intézmény Facebook-oldalán.
A Maros Megyei Tanács elnöke, az utólag módosított és kiegészített, 115/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a Maros Megyei Tanács Szervezési és működési szabályzatának a 685. cikkelynek, az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 178. cikkely (2) bekezdés, 179. cikkely, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdés a) betűvel, (4) bekezdés, (5) bekezdés a), a^1) és a^2) betű, a 135. cikkely és a 196. cikkely (1) bekezdés b) betű előírásai alapján, elrendeli:
1. cikkely
(1) Összehívja a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános rendkívüli ülésre, 2026. november 23-ra, 13.00 órától, amely videokonferencia rendszerben, online fog lezajlani.
(2) A rendkívüli ülés javasolt napirendtervezete a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben van előírva.
2. cikkely
(1) A megyei tanács ülésének nyilvános jellegét a gyűlés élő közvetítésével biztosítják az intézmény facebook oldalán.
(2) Az utólag módosított és kiegészített, 115/2019. sz. Maros Megyei Tanács határozattal jóváhagyott, a Maros Megyei Tanács szervezési és működési szabályzata, IV. Fejezet A Maros Megyei Tanács működési szabályzata 61. szakasz Speciális szabályok előírásai, alkalmazhatóvá válnak.
3. cikkely
A jelen rendeletet közzétesszük a helyi sajtóban és az intézmény weboldalán, valamint továbbítjuk a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács szakapparátusához tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és osztályoknak.
A Maros Megyei Tanács Elnökének a 294/19.11.2026. sz. rendeletének a melléklete
1. Határozattervezet az Európai Beruházások és Projektek Minisztériuma javára egy banki garancialevél kibocsátási kérelmének a jóváhagyására vonatkozóan
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
2. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.
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