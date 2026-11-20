2027 végén megszűnik a Romániában is elérhető SkyShowtime streamingplatform. A több mint húsz országban működő szolgáltatás bezárásáról szerdán tájékoztatták az alkalmazottakat – számolt be a The Hollywood Reporter.

Székelyhon 2026. november 20., 08:452026. november 20., 08:45

A vállalat vezetőségének döntése értelmében a SkyShowtime 2027 végén befejezi működését, a következő egy évben pedig fokozatos átállásra kerül sor. A változások részeként Monty Sarhan vezérigazgató is távozik a cégtől. A szolgáltatás kínálatában szereplő népszerű produkciók, köztük a MobLand, a Dexter, a Yellowstone és a Tulsa King a

tervek szerint a Paramount+ és az HBO Max platformokon lesznek elérhetők.

A SkyShowtime-ot 2021-ben hozta létre a Comcast és az akkori ViacomCBS. A streamingplatform több mint tízezer órányi műsorkínálattal indult, amelyben a Showtime, a Nickelodeon, a Paramount Pictures, a Sky Studios, a Universal Pictures és a Peacock tartalmai is helyet kaptak. Hirdetés Azóta jelentős átalakulások történtek a szórakoztatóiparban. A Paramount Global a Skydance irányítása alatt egyesült a Warner Bros. Discoveryvel, míg a Comcast saját üzletágainak átszervezéséről döntött. A Paramount+ és az HBO Max együttesen jelenleg 203 millió előfizetővel rendelkezik világszerte. A SkyShowtime vezetősége

már szeptemberben jelezte az alkalmazottaknak, hogy megvizsgálja a vállalat stratégiai lehetőségeit.

Akkor Monty Sarhan még arról beszélt, hogy a szolgáltatás több millió előfizetővel rendelkezik, és képes felvenni a versenyt a nagyobb streamingplatformokkal. A SkyShowtime

egyelőre változatlanul működik,