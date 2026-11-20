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2027 végén megszűnik a Romániában is elérhető SkyShowtime streamingplatform. A több mint húsz országban működő szolgáltatás bezárásáról szerdán tájékoztatták az alkalmazottakat – számolt be a The Hollywood Reporter.
A vállalat vezetőségének döntése értelmében a SkyShowtime 2027 végén befejezi működését, a következő egy évben pedig fokozatos átállásra kerül sor. A változások részeként Monty Sarhan vezérigazgató is távozik a cégtől.
A szolgáltatás kínálatában szereplő népszerű produkciók, köztük a MobLand, a Dexter, a Yellowstone és a Tulsa King a
A SkyShowtime-ot 2021-ben hozta létre a Comcast és az akkori ViacomCBS. A streamingplatform több mint tízezer órányi műsorkínálattal indult, amelyben a Showtime, a Nickelodeon, a Paramount Pictures, a Sky Studios, a Universal Pictures és a Peacock tartalmai is helyet kaptak.
Azóta jelentős átalakulások történtek a szórakoztatóiparban. A Paramount Global a Skydance irányítása alatt egyesült a Warner Bros. Discoveryvel, míg a Comcast saját üzletágainak átszervezéséről döntött. A Paramount+ és az HBO Max együttesen jelenleg 203 millió előfizetővel rendelkezik világszerte.
A SkyShowtime vezetősége
Akkor Monty Sarhan még arról beszélt, hogy a szolgáltatás több millió előfizetővel rendelkezik, és képes felvenni a versenyt a nagyobb streamingplatformokkal. A SkyShowtime
így az előfizetők továbbra is hozzáférhetnek a szolgáltatáshoz. A vállalat tájékoztatása szerint az alkalmazottakkal folytatott egyeztetések már zajlanak, az átállás pontos menetrendje és folyamata pedig országonként eltérhet – írja a News.ro.
Sokadik streamingplatform vált elérhetővé február 14-én Kelet-Európában, köztük Magyarországon és Romániában is. A SkyShowtime felületén azokat a néznivalókat találjuk meg, amiket a konkurenseknél már nem, vagy amiket eddig sehol nem nézhettünk legálisan
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