A Maros Megyei Tanács november 19-én, csütörtökön 15 órától rendkívüli ülést tart videokonferencia keretében. A tanácsosok a Transilvania Motor Ring komplexumban tervezett megújulóenergia-beruházás megvalósításához szükséges intézkedésekről döntenek.

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A Maros Megyei Tanács elnöke, az utólag módosított és kiegészített, 115/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a Maros Megyei Tanács Szervezési és működési szabályzatának a 685. cikkelynek, az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 178. cikkely (2) bekezdés, 179. cikkely, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdés a) betűvel, (4) bekezdés, (5) bekezdés a), a^1) és a^2) betű, a 135. cikkely és a 196. cikkely (1) bekezdés b) betű előírásai alapján, elrendeli:

1. cikkely (1)

Összehívja, azonnali hatállyal, a Maros Megyei Tanácsnak a plénumát, nyilvános rendkívüli ülésre, 2026. november 19-re, 15.00 órától, amely videokonferencia rendszerben, online fog lezajlani.

(2) Az azonnali hatállyal összehívott rendkívüli ülés napirendjének javasolt tervezete, a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben van előírva.

2. cikkely

(1) A megyei tanács ülésének a nyilvános jellegét, a gyűlésnek az élőbe való közvetítésével biztosítják, az intézménynek a facebook-oldalán.

(2) Az utólag módosított és kiegészített, 115/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a Maros Megyei Tanács szervezési és működési szabályzata, IV. Fejezet A Maros Megyei Tanács működési szabályzata 61. Szakasz Speciális szabályok előírásai, alkalmazhatóvá válnak.

3. cikkely

A jelen rendeletet köztudomásra hozzák a helyi sajtóban és a hatóságnak az internetes oldalán és megküldik a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanácsnak, a szakapparátusának a független igazgatóságainak, szolgálatainak és osztályainak.

A Maros Megyei Tanács Elnökének a 292/19.11.2026. sz. rendeletének a melléklete

A Maros Megyei Tanácsnak, az azonnali hatállyal összehívott, 2026. november 19-ei rendkívüli ülésének napirendtervezete

1. Határozattervezet a MEGÚJULÓ ENERGIA A TRANSILVANIA MOTOR RING KOMPLEXUMBAN beruházás megvalósításához szükséges intézkedések meghatározásáról.

Indítványozó: Csibi Attila-Zoltán – a Maros Megyei Tanács alelnöke

2. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

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