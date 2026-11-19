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Fotó: Tuchiluș Alex
Két dolgozó megsérült egy munkahelyi balesetben csütörtökön az Oltenia Energetikai Komplexum (CEO) rovinari-i hőerőművében.
A CEO honlapján közzétett közlemény szerint a két munkás, egyikük a rovinari-i hőerőmű, a másik a Minprest Serv Rovinari vállalat alkalmazottja, az üzem vegyészeti osztályán, a víztisztító állomáson végzett munkálatokat, amikor 10 óra 40 perc körül
A két munkást a helyszínen elsősegélyben részesítették, majd a rovinari-i városi kórházba szállították őket további kivizsgálásra és szakellátásra – számolt be az Agerpres.
Az Oltenia Energetikai Komplexum vezetése vizsgálóbizottságot alakított a baleset körülményeinek tisztázására.
Az incidenst a Gorj megyei Területi Munkaügyi Felügyelőség is vizsgálja.
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